Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й

Роналду вошел в топ-10 фаворитов «Золотого мяча» по версии TNT Sports.

Спортивный канал TNT Sports составил рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в этом году.

В список вошли 10 игроков, первую строчку занял нападающий «Баварии» Харри Кейн . Весь топ-10 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Майкл Олисе («Бавария »);

3. Ламин Ямаль («Барселона »);

4. Деклан Райс («Арсенал»);

5. Килиан Мбаппе («Реал»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Усман Дембеле («ПСЖ»);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

9. Витинья («ПСЖ»);

10. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).