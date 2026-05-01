171

Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й

Роналду вошел в топ-10 фаворитов «Золотого мяча» по версии TNT Sports.

Спортивный канал TNT Sports составил рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в этом году. 

В список вошли 10 игроков, первую строчку занял нападающий «Баварии» Харри Кейн. Весь топ-10 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Майкл Олисе («Бавария»);

3. Ламин ЯмальБарселона»);

4. Деклан Райс («Арсенал»);

5. Килиан Мбаппе («Реал»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Усман Дембеле («ПСЖ»);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

9. Витинья («ПСЖ»);

10. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
Ребята уже не знают как выделиться в море других рейтингов и бахнули в свой Роналду. Внимание обеспечено
Вот это точно) Человек с именем Криштиану Роналду в своем нынешнем футбольном совершенстве может стоять в этом рейтинге лишь под номером 💯 и то в счёт его прежних заслуг перед футболом, остальное редкий бред и беспробудное пьянство автора)
Беспробудное пьянство = было бы включить в этот список Месси, которому высвобождают путь к титулу МЛС, аки Моисею 🌊
1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
0 шансов без участия в ЧМ.
Комментарий скрыт
чемпионат мира все определит
Райс 😂
Мбаппе 😂😂
Роналду 😂😂😂
Райс и Мбапе ладно , они то играют в Европе. Что тут делает игрок из лиги инвалидов Роналду.
Комментарий скрыт
Хвича на сегодняшний день стоит вровень с Кейном и Олисе, его вклад в успехи команды все более весомее. Понятно, что в год ЧМ ему золотой мяч не достанется, но на лучшего игрока Лиги Чемпионов он претендент номер один!
хвича даже не лучший в псж)
Это да...Атакующий вингер играя в колхозной лиге и имея 27 голевых действий за сезон стоит на одном уровне с Олисе у которого 49 голевых действий и с Кейном у которого 61 голевое действие)))
Убери Хвичу из ПСЖ и поставь туда Дуэ и Барколя , и результаты не поменяются.
Убери Олисе и Кейна из Баварии , и ни одна замена такие цифры даже и близко не покажет
Хм. Понятно. Т.е. у них Роналду выше Кварацхелии. Отличный рейтинг. Супер.
Кстати у Луиса Диаса столько же очков по гол+пас в сезоне сколько и у Холанда(31 очко, 4е место), но что-то его здесь не видно)
Нельзя сравнивать ббундес лтгу и АПЛ все же
Каким образом Холланд, Бруну и Роналду есть, а Хвичи нет?
Тут проще надо: каким образом тут Роналду есть?
А с чего тут должен быть игрок у которого 7+4 в чемпионате Франции выступая при этом за гегемон?
Тоже и Олисе с Мбаппе, первый выиграл Бундеслигу и минимум полуфинал ЛЧ, второй ... ничего не выиграл, и двже если выиграет ЧМ, как он может быть выше Олисе, который тоже его выиграет!! Единственный вариант перфоманс на 10 голов от Килиана, но в это не верю... очередной бред
Это так не работают. Карвахаль выиграл ЛЧ и с голом в финале, и Евро с Испанией. Золотой мяч ему не дали) Как и много кому еще
А в каком месте Мбаппе выше Олисе?Или вы не в тот рейтинг смотрите?
Как Бруну может быть выше Витиньи который уже в полуфинале ЛЧ, даже если Португалия выиграет чм, выходит что 3-4 место в апл важнее чемпионства во Франции и полуфинала ЛЧ???

Серьёзно блин???
Ну 3 место АПЛ правда больше топ1 Франции. А вот на счет ЛЧ да, непонятно - возможно они были в будущем и видели, как Бруну и Роналду будут тащить портишей на ЧМ в финал, а Фернандеш осенью будет рвать группу ЛЧ с 1+1 статой в каждом матче; но это не точно.
3-4 место в АПЛ реально важнее чемпионства во Франции 😄 Позиция Бруну же заключается в его уровне, вкладе и самоотдаче. Честно, если судить 1 на 1 Бруну котируется выше, но Витинья не слабее.
