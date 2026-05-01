Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
Роналду вошел в топ-10 фаворитов «Золотого мяча» по версии TNT Sports.
Спортивный канал TNT Sports составил рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в этом году.
В список вошли 10 игроков, первую строчку занял нападающий «Баварии» Харри Кейн. Весь топ-10 выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Майкл Олисе («Бавария»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Деклан Райс («Арсенал»);
5. Килиан Мбаппе («Реал»);
6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
7. Усман Дембеле («ПСЖ»);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
171 комментарий
Мбаппе 😂😂
Роналду 😂😂😂
Убери Хвичу из ПСЖ и поставь туда Дуэ и Барколя , и результаты не поменяются.
Убери Олисе и Кейна из Баварии , и ни одна замена такие цифры даже и близко не покажет
Серьёзно блин???