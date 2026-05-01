  • Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенский клуб выйдет в финал Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала турнира команда Венсана Компани уступила «ПСЖ» со счетом 4:5.

«Я предполагаю, что «Бавария» выйдет в финал, во вторник она играла лучше. [В ответной игре] мы снова увидим голы и зрелищную атаку, но [«Бавария»] не должна трижды уступать в счете [по ходу игры], как было с «Реалом». 

«Бавария» явно превосходила соперника в плане физики. Это может стать ее самым большим преимуществом в ответном матче. Я почти уверен, что «ПСЖ» не сможет поддерживать такой темп на «Альянц Арене» в течение 90 или, возможно, даже 120 минут. Они не так надежны в обороне и в конце матча ходили по краю.

Это происходило еще и потому, что Луис Диас и Майкл Олисе – это таланты мирового класса, после недолгого пребывания в Мюнхене их уже можно по праву сравнить с Арьеном Роббеном и Франком Рибери», – написал Маттеус в своей колонке для Kicker. 

>>>Они не так надежны в обороне и в конце матча ходили по краю.

А Бавария была офигеть какой надёжной в обороне. Ага.
Годы идут, а с немецким высокомерием могут соперничать только англичане.
Не смогут поддерживать темп, так успокоят и будут катать мяч, или например вратарь выдаст перформанс на уровне Куртуа, или реализации подведёт, много что может контрить физическую форму
ПСЖ не может играть в закрытый футбол.
Бавария действительно имеет преимущество в физике над любым соперником. Реал и Псж последние 20 минут своих матчей уже на ободах бегали, Бавария давила со страшной силой. И удаление Камавинги здесь ни при чем, до этого уже было 15 минут тотального преимущества. Так же и с Псж, с 70 минуты у Псж был один момент, у Баварии 4-5
Если не случится чуда , удаления на первых минутах или Ноейр не начнет уже не просто ошибаться ,
а станет самостоятельный забивать в свои ворота - то Бавария победит в ЛЧ .
Учитываю , общую тенденцию с ценами на недвижимость на фоне безудержного роста экономики ,
можно ставить гараж !
Посмотрим , пока буду молчать. играют наши великолепно, но оборона и опорная зона с проблемами ,атака конечно чудесная. Просто анализирую игры на пике при Хитцфельде ,Хайнкесе. там монолит был в центре поля и опорная зона прям бетон. Сейчас ко больше закидает мячей. Ну и конечно Ману ,напоминает мне последнее время Кана, резкости нету. Я бы Урбига поставил на ответный матч
Команда Хитцфельда любого участника нынешней ЛЧ придушила бы без шансов как удав кролика. Даже саму нынешнюю Баварию. Йеремис, Циге, Эффенберг и сам Маттеус в центре загрызли бы любого. Лиза и Хассан на флангах тоже не дали бы рыпаться. Плюс сама система игры и невероятная харизма игроков.
ага, устал ПСЖ, только вот он вел к этому моменту против железной обороны Баварии в 3 мяча, и как будто бы чуть чуть невольно сбавил обороты. Отдельно забавно слушать про Альянц крепость, после прошлого раунда, где Бавария доминировала в гостевой игре, а вот в домашней едва унесли ноги от Реала, хоть и повезло Реалу с голами где то, но мягко говоря, даже они чувствовали себя очень уверенно. Думаю и ПСЖ после того, как два года побеждает на Энфилде как нибудь справится с этим давлением. А вот кто победит в футболе это вопрос, но пока ПСЖ ведет в счете, а значит, справедливо назвать его фаворитом.
ПСЖ вынесет в гостях ты прав. ПСЖ Энрике в гостях еще мощнее
У псж есть 2 преимущества: нет Мбаппе и задел в 1 мяч.
У Баварии и оборона не надежная и вратарь который не может ни один удар отразить
физика - ладно у ПСЖ состав молодой, организмы выдержат, а вот Хакими травмирован - это хуже
