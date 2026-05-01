Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»

Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ, несмотря на поражение от «ПСЖ».

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенский клуб выйдет в финал Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала турнира команда Венсана Компани уступила «ПСЖ» со счетом 4:5.

«Я предполагаю, что «Бавария » выйдет в финал, во вторник она играла лучше. [В ответной игре] мы снова увидим голы и зрелищную атаку, но [«Бавария»] не должна трижды уступать в счете [по ходу игры], как было с «Реалом».

«Бавария» явно превосходила соперника в плане физики. Это может стать ее самым большим преимуществом в ответном матче. Я почти уверен, что «ПСЖ » не сможет поддерживать такой темп на «Альянц Арене» в течение 90 или, возможно, даже 120 минут. Они не так надежны в обороне и в конце матча ходили по краю.

Это происходило еще и потому, что Луис Диас и Майкл Олисе – это таланты мирового класса, после недолгого пребывания в Мюнхене их уже можно по праву сравнить с Арьеном Роббеном и Франком Рибери», – написал Маттеус в своей колонке для Kicker.