  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
32

Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»

Стив Макманаман: правило игры рукой портит футбол.

Стив Макманаман считает, что связанные с игрой рукой правила необходимо пересмотреть.

«Правило игры рукой фактически портит футбол: эпизод с Альфонсо Дэвисом и момент [c Уайтом] – это просто ужасно. Эпизод с Дэвисом просто отвратителен. Мяч отскочил ему в руку от бедра.

Меня огорчает то, что подходы в Европе и АПЛ различаются. Они все больше удаляются друг от друга, и [в Европе] пенальти теперь дают за все подряд.

Нужно просто отказаться от этого правила. Эта ерунда с игрой рукой портит футбол. Представьте только, речь идет о полуфинале Лиги чемпионов», – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире TNT Sports.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46288 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
logoСтив Макманаман
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛа Лига
правила
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoАрсенал
logoБен Уайт
logoпремьер-лига Англия
logoАльфонсо Дэвис
logoАтлетико
logoсудьи
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Про то что в Европе дают пенальти за все подряд факт, в этом плане мне подход АПЛ больше нравится, где сейчас крайне трудно его заработать даже за руку, не смотря на низкий уровень судей в целом
Ответ sema mixajlov
Про то что в Европе дают пенальти за все подряд факт, в этом плане мне подход АПЛ больше нравится, где сейчас крайне трудно его заработать даже за руку, не смотря на низкий уровень судей в целом
Благодаря низкому уровню
Ответ sema mixajlov
Про то что в Европе дают пенальти за все подряд факт, в этом плане мне подход АПЛ больше нравится, где сейчас крайне трудно его заработать даже за руку, не смотря на низкий уровень судей в целом
ад который творится с судейскими решениями в апл тоже вряд ли можно считать примером для подражания, как правильно заметили - уже никто не понимает, как они принимают решения, особенно сюр, когда адекватные начальные решения отменяют
Что удивительно, находятся люди, считающие - это 100% пенальти. )
Ответ vel
Что удивительно, находятся люди, считающие - это 100% пенальти. )
Это железный пенальти. Пересмотри момент: Дэвис до передачи держит руки за спиной, затем левой рукой увеличивает площадь тела не давая передаче пройти и тут же убирает ее за спину. Или ты за то, чтобы пенальти давать только за игру рукой в стиле Суареса, когда он из ворот мяч вытащил?
Ответ vel
Что удивительно, находятся люди, считающие - это 100% пенальти. )
Это железный пенальти. Пересмотри момент: Дэвис до передачи держит руки за спиной, затем левой рукой увеличивает площадь тела не давая передаче пройти и тут же убирает ее за спину. Или ты за то, чтобы пенальти давать только за игру рукой в стиле Суареса, когда он из ворот мяч вытащил?
В Англии это правило, как и везде, есть, но почему-то там такие пенальти просто не дают.
Ответ Джинн
В Англии это правило, как и везде, есть, но почему-то там такие пенальти просто не дают.
Правило то есть, только ФИФА еще несколько лет назад выпустила рекомендации для арбитров, что ситуации Дэвиса и Уайта, когда мяч рикошетит (в том числе от соперника) не должны наказываться.
Ответ Marcus-light
Правило то есть, только ФИФА еще несколько лет назад выпустила рекомендации для арбитров, что ситуации Дэвиса и Уайта, когда мяч рикошетит (в том числе от соперника) не должны наказываться.
Тоже припоминаю такую рекомендацию - но насколько она актуальна?

А то глядя на эти 2 пенальти, возникло ощущение, что ее отменили/вышла новая рекомендация
Согласен. Мяч не летит в ворота, нет прямого попадания в руку - но все равно пенальти. Давайте тогда еще за любой захват футболки пенальти давать.
Да конечно. Держал руки за спиной, а во время передачи вдруг выкидывает руку и после снова ее убирает, какая разница от бедра или нет если было направленное движение руки в сторону мяча. Рефлекторно или нет — не важно.
Как так? Рука Кукуреллы против Германии и рука Марселло против Баварии не рука? А рука с рикошетом от бедра это рука?
Ответ Неби Бабаханов
Как так? Рука Кукуреллы против Германии и рука Марселло против Баварии не рука? А рука с рикошетом от бедра это рука?
Годы идут, а ненавистники Реала всех мастей все так же обсуждают "руку Марсело", которая была не пойми где - в пределах или ЗА пределами штрафной. Причем прекрасно видно, что с той точки, в которой стоял Чакыр, он не мог видеть этого наверняка, и помощники без ВАР и электронных систем точно определить бы не смогли, кроме того, что стоял за воротами - но он пенку явно не увидел. Останавливать же из-за штрафного при УСПЕШНОМ пасе Левандовскому, нанесшему удар по воротам = "свистнуть фол в пользу провинившегося".

https://i.yapx.ru/df07u.jpg

Самое смешное - в студии Матча тогда всего лишь 100500 раз об этом сказали, но у хейтеров Реала до сих пор амнезия:))
Кроме того, Киммих навешивал на Левандовски - мяч именно к нему и попал, после чего тот и нанес удар по воротам, а отбил мяч на угловой.

Кроме того, в том же матче Чакыр, например, "простил" грубейший фол - наступ в прыжке на ногу Кроосу, после которого тот поднялся не без труда под вопли скамейки Баварии, которые обвиняли его в симуляции:))

https://i.yapx.ru/df42R.jpg

А теперь сравним ситуацию Марсело с Дэвисом, который выставил руку шлагбаумом и на 90+% погасил скорость мяча НЕ корпусом, а именно рукой! О каком "отскочил" вообще речь, если мяч буквально чиркнул торс, а основной контакт был именно с выставленной рукой!?:))

https://i.yapx.ru/dffA8.jpg
То что левый это понятно, но матч позади, нужно думать о предстоящем
И офсайд в 1 млм прям огромное преимущество нападающему даёт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макманаман об отмене пенальти «Арсенала»: «Терпеть не могу ВАР. Отвратительное поведение Симеоне. Он бы пришел в ярость, будто это противоположная штрафная»
30 апреля, 07:50
Макманаман о «Реале»: «Слот – босс в «Ливерпуле», Пеп – в «Сити», в «Мадриде» боссы – игроки. Тренер говорит им, как играть, а они делают по-другому. У них невероятная власть»
16 апреля, 10:11
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
15 апреля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
13 минут назад
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
13 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
19 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
23 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
41 минуту назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
32 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
32 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
34 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
37 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
4 минуты назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
7 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
35 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
41 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
58 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Рекомендуем