Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»

Стив Макманаман: правило игры рукой портит футбол.

Стив Макманаман считает, что связанные с игрой рукой правила необходимо пересмотреть.

«Правило игры рукой фактически портит футбол: эпизод с Альфонсо Дэвисом и момент [c Уайтом ] – это просто ужасно. Эпизод с Дэвисом просто отвратителен. Мяч отскочил ему в руку от бедра.

Меня огорчает то, что подходы в Европе и АПЛ различаются. Они все больше удаляются друг от друга, и [в Европе] пенальти теперь дают за все подряд.

Нужно просто отказаться от этого правила. Эта ерунда с игрой рукой портит футбол. Представьте только, речь идет о полуфинале Лиги чемпионов», – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире TNT Sports.