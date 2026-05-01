Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
«Правило игры рукой фактически портит футбол: эпизод с Альфонсо Дэвисом и момент [c Уайтом] – это просто ужасно. Эпизод с Дэвисом просто отвратителен. Мяч отскочил ему в руку от бедра.
Меня огорчает то, что подходы в Европе и АПЛ различаются. Они все больше удаляются друг от друга, и [в Европе] пенальти теперь дают за все подряд.
Нужно просто отказаться от этого правила. Эта ерунда с игрой рукой портит футбол. Представьте только, речь идет о полуфинале Лиги чемпионов», – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
А то глядя на эти 2 пенальти, возникло ощущение, что ее отменили/вышла новая рекомендация
https://i.yapx.ru/df07u.jpg
Самое смешное - в студии Матча тогда всего лишь 100500 раз об этом сказали, но у хейтеров Реала до сих пор амнезия:))
Кроме того, Киммих навешивал на Левандовски - мяч именно к нему и попал, после чего тот и нанес удар по воротам, а отбил мяч на угловой.
Кроме того, в том же матче Чакыр, например, "простил" грубейший фол - наступ в прыжке на ногу Кроосу, после которого тот поднялся не без труда под вопли скамейки Баварии, которые обвиняли его в симуляции:))
https://i.yapx.ru/df42R.jpg
А теперь сравним ситуацию Марсело с Дэвисом, который выставил руку шлагбаумом и на 90+% погасил скорость мяча НЕ корпусом, а именно рукой! О каком "отскочил" вообще речь, если мяч буквально чиркнул торс, а основной контакт был именно с выставленной рукой!?:))
https://i.yapx.ru/dffA8.jpg