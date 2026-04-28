Что вы пропустили в 34-м туре АПЛ: рекорд «Арсенала» по голам с угловых, парикмахер слил состав «Челси»

Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

Это 34-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

17 голов после угловых – у «Арсенала» рекорд Премьер-лиги

Шикарный мяч Эберече Эзе стал для «Арсенала» 17-м после розыгрышей угловых. И это – давайте похлопаем – новый рекорд за сезон в АПЛ.

Вот кого обошел «Арсенал»:

● «Олдхэм»-1992/93 – 16 голов

● «Вест Бромвич»-2016/17 – 16 голов

● «Арсенал»-2023/24 – 16 голов

До гола Эзе «Арсенал» пробовал одну и ту же комбинацию два раза

1. Угловой на правом фланге. Нони Мадуэке коротко разыгрывает с Мартином Эдегором. Тот ищет у штрафной Эзе – игрок «Ньюкасла» успевает перехватить пас.

2. Угловой на правом фланге. Мадуэке коротко разыгрывает с Эдегором. Тот ищет у штрафной Эзе – и находит. Эберече бьет и не попадет по воротам.

3. Угловой на правом фланге. Эдегор снова рядом с Мадуэке. Однако Нони меняет алгоритм и пасует в штрафную Хавертцу. Кай сбрасывает мяч Эзе – получается классный удар в верхний угол.

И этого хватает для победы – 1:0.

Самый дурацкий слив состава – через парикмахера Кукурельи

«Челси» проиграл «Брайтону» еще в прошлый вторник (0:3). В футболе это целая вечность, за которую можно уволить тренера (✔) и выйти в финал Кубка Англии (✔).

Но матч был частью 34-го тура, и поэтому он тут.

Тем более там случилась та-а-акая глупая история. Настоящее комедийное золото.

С «Брайтоном» не сыграли Жоао Педро и Коул Палмер. Мало для кого это стало сюрпризом: мы были в курсе еще с утра. Откуда? Через парикмахера Марка Кукурельи.

В день матча парень сообщил всему твиттеру, что звезды «Челси» пропустят игру. И отметил популярные аккаунты, посвященные фэнтези-футболу. А источник информации он выложил следующим – показав работу над шевелюрой Кукурельи.

Когда стало шумно, парикмахер игрока «Челси» заверил, что это была просто шутка, и снес профиль. Но вечером все сбылось.

Хюрцелер из «Брайтона» еще не проигрывал в АПЛ английским тренерам

Немец заканчивает в «Брайтоне» второй сезон. И до сих пор никто из местных с 33-летним тренером не совладал: 10 матчей, 8 побед Фабиана и 2 ничьи.

Если подумать, это очень даже круто.

«Сити» забрался на вершину таблицы впервые с 21 августа

Еще в среду «Ман Сити» в вынесенном матче обыграл «Бернли» (1:0). Это подровняло количество матчей с «Арсеналом» и по дополнительным показателям забросило «Сити» на первое место (но лишь до субботы).

Поразительно, но «Сити» не возглавлял таблицу с августа, с самого первого тура. До середины апреля «горожане» были на самом верху всего 6 дней.

Весь сезон команда Пепа догоняет. Чем же все закончится?

Худшее домашнее поражение «Сандерленда» за все время в АПЛ

0:5 с «Ноттингем Форест» дома – это было слишком круто.

Так круто, что стало клубным антирекордом: за все сезоны в Премьер-лиге «Сандерленд» так на домашнем стадионе еще не проигрывал. А ведь у «Сандернленда» бывали беспрецедентно паршивые сезоны в АПЛ: с 15 и 19 очками за весь чемпионат. Но даже тогда такого не было.

Миссия «Вулверхэмптона»: провести весь сезон АПЛ в зоне вылета

«Вулвз» официально вылетел. Так что зафиксируем: «Вулверхэмптон» проторчит в зоне вылета все 282 дня сезона Премьер-лиги. За точку отсчета берем поражение 0:4 от «Ман Сити» в 1-м туре. Тогда все и началось. И ничего тут уже не изменить.

«Пэлас» забил «Ливерпулю», когда травмировался вратарь. И сразу началось

Гол «Пэлас» на «Энфилде» не похож на остальные голы 34-го тура.

Защитник гостей Даниэль Муньос отправил мяч в пустую сетку, пока игроки «Ливерпуля» указывали на травму вратаря Фредди Вудмена. Он лежал на земле после того, как отбил удар Исмаилы Сарра.

Дальше были споры и крики. Но гол засчитали. Вудмену, третьему вратарю «Ливерпуля», оказали помощь, и он вернулся в ворота.

«Энфилд» же освистывал Муньоса, кто-то из фанатов даже бросил в него мяч.

Сторона «Кристал Пэлас» . Тренер Оливер Гласнер считает важным, что вратарь продолжил матч. Если бы он тяжело травмировался, то Гласнер, безусловно, потребовал бы у своих игроков подарить «Ливерпулю» гол в ответ.

По его мнению, судья должен останавливать игру, если есть вероятность серьезной травмы.

Сторона «Ливерпуля» . Арне Слот тоже высказался: «Я много раз видел, как футболисты падают на газон – и судья дает свисток. Такое [как сегодня в случае с голом Муньоса] было в матче с «Манчестер Юнайтед», когда Мак Аллистер лежал на земле, а соперник играл дальше. Макке потом наложили пять швов. Я не виню их, матч должен останавливать судья.

Это превратится в тактику – делать вид, что у тебя травма, чтобы судья свистнул. Сегодня подобное случилось четырежды. В случае с Муньосом, думаю, ситуация пятьдесят на пятьдесят, некоторые футболисты не стали бы бить по воротам. Я не виню его так, как виню судью».

Салах сыграл последний матч за «Ливерпуль»?

В матче с «Кристал Пэлас» Мохамед пробыл на поле всего 59 минут. После чего ушел на замену из-за травмы бедра.

Может получиться так, что это были последние секунды Салаха в официальных матчах за «Ливерпуль».

«Мы должны подождать, чтобы понять, насколько все плохо», – отметил после игры Слот. «Ливерпуль» пока не дал официальную информацию. Пишут, что травма задней поверхности бедра выведет Салаха из игры на месяц. И тогда он просто не успеет сыграть еще за «Ливерпуль» до конца своего прощального сезона.

Кто тащит «Вест Хэм», когда все уже почти кончено? Тот, кто должен был уйти зимой

Если бы не гол Каллума Уилсона «Эвертону» на 92-й минуте, «Вест Хэм» был бы в зоне вылета.

Если бы не зимний гол Уилсона «Тоттенхэму» на 93-й минуте, это могло бы быть уже не важно.

За 4 тура до конца геройства Каллума помогают «Вест Хэму» держаться выше «шпор».

И это самый настоящий сюжет. Уилсон намеревался уйти в январе. Чтобы быть подальше от тренера Нуну и больше играть. Казалось, здесь уже все решено. Но форвард остался и уже стал одним из героев остросюжетной борьбы за выживание.

70+70 Бруну в АПЛ

Лидер «Ман Юнайтед» отдал 19-й голевой пас в сезоне АПЛ – повторение рекорда Анри и Де Брюйне совсем близко (20).

Попутно Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по голевым действиям за «МЮ» в Премьер-лиге: у Рона тоже было 140 (103 мяча и 37 ассистов).

