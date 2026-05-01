«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку

«Челси» хочет за Джексона 60 млн фунтов.

«Челси» не собирается продавать Николаса Джексона на невыгодных условиях.

По сведениям The Athletic, в клубе считают, что аренда форварда в «Баварию» не снизила его стоимость. Лондонцы оценивают его в 60 млн фунтов.

При этом твердого намерения продать его нет. Сперва «Челси» хочет назначить нового главного тренера и узнать его мнение о Джексоне.

В Бундеслиге нападающий провел 20 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Ну вот пускай считают дальше, так они точно найдут покупателя😂
Ответ Саид Саруханов
Жду через несколько месяцев комментариев в духе «да как Челси это делает?».
Как это обычно происходит с продажами Челси.

Команда, которая сбрасывает Угочукву и Брою за полтос в Бернли не сможет за столько сбросить одного Джексона? Лол, посмотрим.
Прямо сейчас вангую : от 55 до 65 Челси на нем заработает.
Ответ Proper Chels
Ну жди
Хахахахахах
Не, они точно недекватные
Только если сможет пройти лунной походкой!
Верно, вот и заберите его в ту же палату где и Хадсон-Одои за такую же сумму лежал
Во что превратился Челси Бельского)
Циркачи.
В принципе, как и Бельский
Ответ bezymniygarry
Да Бельский этот выскочка тот еще, обиделся на меня года два назад так и не разблочил в телеге, видно до сих пор сидит со своим красным лицом, плачет да матерится…
Пожалуй, самое неудачное «лицо Челси в России» из всех возможных, но и Бельский и Боэли-Эгбали стоят друг друга, беспросветная тьма…
Тан-тан-тан-тан, Серёжа молодец))
У Челси считалка сломалась
Ну Джексон забил 10 голов во всех турнирах играя довольно мало минут, часто выходя на 5-10 минут. Конечно качество его игры далеко от топовых нападающих, но дело в том, что этих нападающих в мире очень мало и они не продаются за 60 млн. Так что его цена для тех же клубов АПЛ может быть 60 млн.
пусть считают, и ждут другого покупателя, Бавария столько не даст
Агент Джексона о том, что «Бавария» не выкупит форварда у «Челси»: «Николас сосредоточен на полуфинале ЛЧ. Кто может предсказать будущее? Все возможно»
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
