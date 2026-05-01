«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку

«Челси» хочет за Джексона 60 млн фунтов.

«Челси» не собирается продавать Николаса Джексона на невыгодных условиях.

По сведениям The Athletic, в клубе считают, что аренда форварда в «Баварию» не снизила его стоимость. Лондонцы оценивают его в 60 млн фунтов.

При этом твердого намерения продать его нет. Сперва «Челси» хочет назначить нового главного тренера и узнать его мнение о Джексоне.

В Бундеслиге нападающий провел 20 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .