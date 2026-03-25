«Ливерпуль» после чемпионства не выбрал: строить новую команду или остаться с Салахом. Этот сезон – расплата

Колонка Вадима Лукомского.

Год назад все разговоры вокруг «Ливерпуля» сводились к вопросу: заслуживает ли уровень игры и долголетие Мо Салаха нового дорогого контракта?

Болельщики и журналисты рассмотрели почти все стороны вопроса, но потеряли суть. Разумеется, включаю сюда и себя. Сейчас у нас больше информации – и мы можем делать выводы. Время показало, что правильный вопрос формулировался иначе: сохранять Салахоцентричную команду или строить новую?

Первый вариант ставил на поддержание комфорта Мо любой ценой. Второй предполагал других лидеров, новые ключевые зоны и тактические акценты. Это развилка. Не определиться и делать шаги в разных направлениях – сомнительная идея.

Увы, именно так поступил «Ливерпуль». Весь сезон свелся к поискам баланса, разрушению связей и слишком медленному обретению новых в условиях сопротивления со стороны главной звезды. Именно из этого процесса родилось скандальное выступление Салаха.

Постоянного и работающего варианта ожидаемо не нашлось. Большой соблазн свести все к фигуре тренера и просто сделать его виноватым. Не самая редкая реакция в футболе, но едва ли точная в данном случае.

В деталях «Ливерпуль» мог быть лучше, но качественный вариант под чемпионские задачи с такими вводными не факт, что вообще реально построить. Досадно для команды, которая недавно была на чемпионском уровне – и планировала там задержаться.

***

Постараюсь объяснить, в чем я вижу прямое противоречие пути, который летом выбрал «Ливерпуль».

С одной стороны у нас прошлогодняя команда, где великолепный в этом сезоне Доминик Собослаи блистал лишь эпизодически, выступая вспомогательным звеном для раскрытия Салаха; Фло Виртца не было вообще; вся правая часть поля во главе с Трентом была заточена под комфорт Мо, а вся атака – под его любимые типы открываний. Механизмы умножались на формировавшееся годами взаимопонимание, которое выходит за грани тактического рисунка.

Разумный путь в случае ставки на эту команду – по возможности сохранить все связи, а вынужденные потери компенсировать максимально похожими по профилю исполнителями. И не делать резких изменений. Не покупать футболистов, под которых придется изобретать новые роли или менять структуру.

Такой путь имел смысл. Потенциал, который команда показала в первый сезон Слота – весомый повод держаться за эти механизмы. Тренер и игрок заключили сделку: Арне адаптировался в этой зоне и освобождал звезду от части работы без мяча, а Мохамед ответил самым результативным сезоном в карьере.

Второй путь – отказ от Салаха. Не потому что он не заслужил продление, а потому что клуб осознал необходимость перестройки. Перестройка – всегда риск, но такой путь при согласованности новых трансферов хотя бы дает клубу адекватный шанс на успех в новом рисунке. Шанс без подставной задачи для тренера, которого вынуждают разрываться – и в плане балансировки эго звезд, и в плане поиска тактического рисунка.

Этот путь более рискованный, но тоже логически последовательный.

«Ливерпуль» выбрал третий вариант – пригласить Виртца, которому не было роли в структуре прошлого сезона; взять Фримпонга, который вообще антипод Трента по манере; одновременно подписать Экитике с Исаком; практически полностью проигнорировать нужды в опорной и в центре защиты.

На выходе получили команду без лица и без классического лидера. На эту роль тянет только Собослаи – у него правда выдающийся уровень, но не потому что на него все заточено, а потому что он самый универсальный и лучше остальных выжимает яркие моменты в таких условиях.

С одной стороны, Салах, чья роль требует прежних привилегий и комфорта. Но вообще без прежней отдачи в плане влияния.

С другой, потенциально интересный квадрат в центральной зоне – Гравенберх, Мак Аллистер, Виртц и Собослаи. Но им нужен совершенно другой футбол с другими акцентами.

Какая-то зона должна быть вспомогательной, а какая-то основным направлением. Сейчас на 100% не работает ни одна.

Если оставлять основным направлением Салаха, то потенциал центра не раскрывается полностью, доставка мяча на Мо хромает, а сам египтянин индивидуально стал слабее. Получается дряхлый симулякр прошлогодней команды, в которой ключевой игрок не окупает издержек.

Если делать ключевой центральную зону, то надо идти этой дорогой до конца. Умным полузащитникам нужен другой типаж союзников в атаке – роль Салаха (или просто игрока на его позиции) становится вспомогательной. Он должен делать больше рывков, не ждать мяч в ноги, быть альтруистом. И, разумеется, полностью отрабатывать без мяча.

Без этого акцент на квартете в центре не имеет смысла – крутые исполнители путают соперников, комбинируют, разбираются в трудных эпизодах, но остаются с минус одним вариантом продолжения. Любые манипуляции соперниками просто самоуничтожаются.

***

«Ливерпуль»-2025/26 увяз в перестройке без реальных шансов на успех и с бесконечным перетягиванием тактического одеяла.

Все это внутри урагана масштабных, локальных и даже трагичных бед. Потеря Жоты. Ужасная индивидуальная форма Салаха. Трудная адаптация Виртца. Постоянные травмы, совпадение слабой формы Конате с тотальной нехваткой альтернатив, необязательные пропущенные со стандартов, которые делали результаты еще хуже (хотя игровой кризис тоже глубокий).

Важно правильно расставить акценты. Конечно, Салах не единственная проблема нынешнего «Ливерпуля». Часть ошибок планирования вообще с ним не связана – например, покупка двух дорогих, но похожих по зонам и основным приемам нападающих выглядела сомнительным ходом с Салахом или без него.

Фундаментальное противоречие в готовности брать просто хороших (даже топовых исполнителей) вроде Виртца и Фримпонга в команду к Салаху, которому нужно было максимальное сохранение механизмов. Один вариант – строить новую команду, с оглядкой на стиль и пожелания тренера, всерьез спрашивать с него, если не получается. Второй – сохранять баланс Салахоцентричной команды, не делая резких шагов. Третий путь – просто катастрофа и подстава для всех.

Еще недавно «Ливерпуль» был символом адекватности среди топовых клубов. Очень хочется верить, что сейчас клуб осознанно устраняет противоречие – и вернется к последовательным решениям. Увы, для этого нужно принести в жертву Салаха.

Салах уходит из «Ливерпуля» – уже точно. Спустя 9 лет

Салах – просто легенда

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Justin Setterfield / Staff, Dan Istitene / Staff, Carl Recine / Staff