  • Талалаев о «Балтике»: «Вышли из Первой лиги и взбудоражили РПЛ. Показали, что необязательно вбухивать 100 млн евро. Если бы заняли 3-е место, половину лиги нужно было бы распускать»
Андрей Талалаев: РПЛ надо было бы распускать, если бы «Балтика» стала третьей.

Андрей Талалаев высказался об утрате шансов занять третье место в Мир РПЛ в этом сезоне.

«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что необязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание.

Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» – хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.

И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным – это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи.

У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики... Я кайфую от того, что происходит.

Наверное, пока мы не заслужили [бронзу]. Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», – сказал главный тренер «Балтики».

ну чтобы один раз стрельнуть может большие вложения и не нужны, а вот чтобы стабильно в лидерах быть, к сожалению, так не выйдет. Посмотрим, на каком месте Балтика будет в следующем сезоне.
взбудоражил с балтикой игнашевич,до финала кубка дошел,а сегодня,5-7 место,да выше головы прыгнули,молодцы,но не более,а с такой игрой,где минут 20 из 90,кидают ауты в штрафную и там все толкаются,да нафиг такой футбол нужен,андрюшка,может тебе в американский футбол лучше?
Ответ Slavnov
ты дурак? Балтика Игнашевича и близко так круто не играла как Балтика Талалаева. От команды Игнашевича плеваться хотелось (в том числе вживую приходилось смотреть их матч)
В прошлом году Акрон был девятым
В 2022/2023 Оренбург седьмым стал (набрал столько же очков сколько у Балтики сейчас)

Если б заняли третье - да, это было бы вау. Но на всю дистанцию Балтики не хватило. А не хватило в том числе потому что нет для этого ресурсов. Поэтому и вбухивают по 100 миллионов.
а что не хватило то? Они не свалились как все ожидали
Даже хорошо, что этот фраер бронзу не взял, а то ходил бы тут "гоголем".
Андрюша поверил уже в свое величие, как будто Балтика сделали что то невообразимое.
Балтика по итогу займет 5-6 место и? Как будто раньше команды дебютанты, а Балтику дебютантом можно назвать с натяжкой, не выстрелиливали?! Рубин с ходу брал бронзу, Анжи (еще небогатые) были 4ми. Да и в принципе бывали удачные годы у скромных команд частенько, Шинник был 4 и 5, КС были 3, Ростов был 2, это только то что первое пришло на ум.
Да и состав у Балтики не хуже середняков вроде Ростова или Рубина. Крепкие леги (Хиль, Андраде), Игроки с опытом РПЛ (Бевеев, Филин), молодые из топовых академий (Саусь). Вполне себе команда, которая должна закрепляться в середине без проблем
Кто вообще в здравом уме будет сравнивать андрюшу с Семиным и Романцевым?
андрюша умело поставил вбросы аутов по 2-3 минуты с последующим навалом,на этом всё
Какой же он чсвшный. Ладно бы постоянно гремел с клубами в РПЛ
Один раз за 20 лет для Талалаева звезды сошлись и Балтика выстрелила, а разговоров будто он физик-теоретик, а все окружающие его это школьники и идёт разговор про теоретическую физику
Напомню Андрюше - Лестер, который однажды выиграл Премьер Лигу, недавно вылетел из Чемпионшипа.. Какое место в итоге займёт Балтика это вопрос - вопрос, который я задам летом 2027 года 😎
Давай панибратство своё убери, Сарказмушка
рано звезду словил, ниче кроме автобусов не показал, такое уже делали и выигрывали лч с далеко не топ составами, так что можешь пустословить дальше, Андрюш
Поставленную атакующую игру в РПЛ никто не показывает. У Балтики Талалаева поставленная игра, да, неяркая. Но хотя бы поставленная в отличие от других, они и такого не показывают
Не надо вбухивать. Так а чего добились-то по итогу? Бывали подобные прецеденты и до Балтики, будут и после неё. Не понимаю таких восторгов.
