Талалаев о «Балтике»: «Вышли из Первой лиги и взбудоражили РПЛ. Показали, что необязательно вбухивать 100 млн евро. Если бы заняли 3-е место, половину лиги нужно было бы распускать»
Андрей Талалаев высказался об утрате шансов занять третье место в Мир РПЛ в этом сезоне.
«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что необязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание.
Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» – хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.
И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным – это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи.
У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики... Я кайфую от того, что происходит.
Наверное, пока мы не заслужили [бронзу]. Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», – сказал главный тренер «Балтики».
В 2022/2023 Оренбург седьмым стал (набрал столько же очков сколько у Балтики сейчас)
Если б заняли третье - да, это было бы вау. Но на всю дистанцию Балтики не хватило. А не хватило в том числе потому что нет для этого ресурсов. Поэтому и вбухивают по 100 миллионов.
Балтика по итогу займет 5-6 место и? Как будто раньше команды дебютанты, а Балтику дебютантом можно назвать с натяжкой, не выстрелиливали?! Рубин с ходу брал бронзу, Анжи (еще небогатые) были 4ми. Да и в принципе бывали удачные годы у скромных команд частенько, Шинник был 4 и 5, КС были 3, Ростов был 2, это только то что первое пришло на ум.
андрюша умело поставил вбросы аутов по 2-3 минуты с последующим навалом,на этом всё
Один раз за 20 лет для Талалаева звезды сошлись и Балтика выстрелила, а разговоров будто он физик-теоретик, а все окружающие его это школьники и идёт разговор про теоретическую физику