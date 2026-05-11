Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба: «Фурлани позорно попирает историю самого титулованного клуба Италии, видя в нем лишь финансовый проект»

Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба во главе с Джорджо Фурлани.

Объединение фанатов «Милана» Curva Sud Milano перед матчем с «Аталантой» (2:3) выступило с критикой владельцев и руководства клуба на фоне неудачных результатов.

В заявлении отдельно критикуется политика генерального директора «россонери» Джорджио Фурлани, а также ориентация исключительно на получение прибыли – подход, который, по мнению Curva Sud, практиковался как при Elliott Management, так и при нынешних владельцах из RedBird во главе с Джерри Кардинале .

«Ровно четыре года назад мы праздновали одно из самых прекрасных скудетто в истории «Милана». Тогда команда выиграла чемпионат благодаря качествам, которыми всегда славился этот клуб: смелости, характеру, единству, жажде борьбы, командному духу и невероятной поддержке болельщиков.

Это был незабываемый пример настоящего миланского духа. А что осталось теперь спустя четыре года? Та команда уже тогда нуждалась лишь в нескольких качественных игроках международного уровня, чтобы сделать следующий шаг вперед. Но ее полностью разрушила группа неспособных и некомпетентных руководителей во главе с Джорджо Фурлани, который сегодня стоит посреди руин собственного спортивного провала.

Это очевидно для всех – кроме тех, кому выгодно сохранять нынешнее положение дел. Владельцы видят «Милан» исключительно как финансовый проект, где все строится вокруг доходов и прибыли, при этом позорно попирая историю клуба и амбиции, которыми всегда жили его болельщики», – говорится в заявлении фанатов.

Примечательно, что Массимилиано Аллегри и спортивный директор Игли Таре получили поддержку со стороны болельщиков.

«Это компетентные специалисты, которые вынуждены постоянно сталкиваться с вмешательством Фурлани, мешающим построить действительно сильную команду.

Как можно принимать тот факт, что «Милан» больше не борется за скудетто, а довольствуется борьбой за второе, третье или четвертое места? Как можно настолько пренебрегать историей самого титулованного клуба Италии? Фурлани должен собрать вещи и уйти из «Милана», потому что именно он несет главную ответственность за четвертый подряд провальный сезон клуба», – также сказано в заявлении фанатов.

Кроме того, ультрас напомнили, что после поражения от «Сассуоло» (0:2) капитан Майк Меньян увел команду в раздевалку, не позволив игрокам выслушать недовольство трибун.

«Но это не отменяет главного: все начинается с владельцев клуба, которые транслируют атмосферу посредственности и смирения – в полном противоречии с тем, что всегда было нужно «Милану »: мотивацией, огнем и амбициями», – говорится в заявлении Curva Sud.

