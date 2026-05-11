  Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба: «Фурлани позорно попирает историю самого титулованного клуба Италии, видя в нем лишь финансовый проект»
21

Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба во главе с Джорджо Фурлани.

Объединение фанатов «Милана» Curva Sud Milano перед матчем с «Аталантой» (2:3) выступило с критикой владельцев и руководства клуба на фоне неудачных результатов. 

В заявлении отдельно критикуется политика генерального директора «россонери» Джорджио Фурлани, а также ориентация исключительно на получение прибыли – подход, который, по мнению Curva Sud, практиковался как при Elliott Management, так и при нынешних владельцах из RedBird во главе с Джерри Кардинале.

«Ровно четыре года назад мы праздновали одно из самых прекрасных скудетто в истории «Милана». Тогда команда выиграла чемпионат благодаря качествам, которыми всегда славился этот клуб: смелости, характеру, единству, жажде борьбы, командному духу и невероятной поддержке болельщиков.

Это был незабываемый пример настоящего миланского духа. А что осталось теперь спустя четыре года? Та команда уже тогда нуждалась лишь в нескольких качественных игроках международного уровня, чтобы сделать следующий шаг вперед. Но ее полностью разрушила группа неспособных и некомпетентных руководителей во главе с Джорджо Фурлани, который сегодня стоит посреди руин собственного спортивного провала.

Это очевидно для всех – кроме тех, кому выгодно сохранять нынешнее положение дел. Владельцы видят «Милан» исключительно как финансовый проект, где все строится вокруг доходов и прибыли, при этом позорно попирая историю клуба и амбиции, которыми всегда жили его болельщики», – говорится в заявлении фанатов. 

Примечательно, что Массимилиано Аллегри и спортивный директор Игли Таре получили поддержку со стороны болельщиков.

«Это компетентные специалисты, которые вынуждены постоянно сталкиваться с вмешательством Фурлани, мешающим построить действительно сильную команду.

Как можно принимать тот факт, что «Милан» больше не борется за скудетто, а довольствуется борьбой за второе, третье или четвертое места? Как можно настолько пренебрегать историей самого титулованного клуба Италии? Фурлани должен собрать вещи и уйти из «Милана», потому что именно он несет главную ответственность за четвертый подряд провальный сезон клуба», – также сказано в заявлении фанатов. 

Кроме того, ультрас напомнили, что после поражения от «Сассуоло» (0:2) капитан Майк Меньян увел команду в раздевалку, не позволив игрокам выслушать недовольство трибун.

«Но это не отменяет главного: все начинается с владельцев клуба, которые транслируют атмосферу посредственности и смирения – в полном противоречии с тем, что всегда было нужно «Милану»: мотивацией, огнем и амбициями», – говорится в заявлении Curva Sud.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
Но тот чемпионский Милан был под рукой Мальдини. Легендой клуба который знал как выигрывать трофеи. У него был топом Леау, были итальянский игроки и тренер. Все это закончилось когда он ушёл или его заставили уйти.
Самый титулованный - Ювентус
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Самый титулованный - Ювентус
Ну если считать кубки интертото...так-то 7 Лч не шутки...
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Самый титулованный - Ювентус
Ну ЛЧ имеют ввиду наверное а не только скудетто
Самый титулованный клуб Италии - Ювентус
Ответ vadgus
Самый титулованный клуб Италии - Ювентус
Да Ювентус с отрывом самый титулованный в Италии, но болелы наверное имели ввиду и Еврокубки и прежде всего ЛЧ а там Милан с отрывом.
главное оставить Макса и результат придёт)
гоббьё подтвердит.
Годом за годом руководство Милана покупает хлам и неликвид, сейчас поймал себя на мысли -с нулевых Милан выигрывает 1 скудетто примерно раз в 10 лет, это просто катастрофа - 21/22, 10/11, 03/04, просто мрак, 3 скудетто ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!!!!!!Это просто ужас
Ответ Dzhansug Bukiya
Годом за годом руководство Милана покупает хлам и неликвид, сейчас поймал себя на мысли -с нулевых Милан выигрывает 1 скудетто примерно раз в 10 лет, это просто катастрофа - 21/22, 10/11, 03/04, просто мрак, 3 скудетто ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!!!!!!Это просто ужас
Зато не судейские как у Юве! Милан никогда в своей кристально чистой истории не попадал в скандалы, выигрывая титулы только на футбольном поле :) :) :)
Ответ King Kong.
Зато не судейские как у Юве! Милан никогда в своей кристально чистой истории не попадал в скандалы, выигрывая титулы только на футбольном поле :) :) :)
ещё больше скобочек поставь, а потом иди Википедию читай про 1980 год в серии А
Ювентус самый титулованный клуб Серии А,так что батя здесь один !
Ответ Александр Уваров
Ювентус самый титулованный клуб Серии А,так что батя здесь один !
Хватит как мантру повторять как будто кто то оспаривает. Да Ювентус конечно. Болелы могли иметь ввиду другое
Никто не против, если владельцы будут монетизировать успехи Милана, пусть продают свои миллионы футболок китайцам и арабам. Здесь ключевое - это наличие этих самих успехов
Какой клуб, какая история такой там и Фурлани. Все сходится. Этим тифозям заткнуться бы. Нечего на Фурдани пинать, коли рожа кривая.
