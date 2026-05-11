У Рэшфорда первое чемпионство в карьере – с «Барсой». С «МЮ» за 10 сезонов не было побед в АПЛ

Рэшфорд выиграл первое чемпионство в карьере.

Маркус Рэшфорд выиграл первый чемпионский титул в своей карьере.

28-летний форвард стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», арендовавшей его у «Манчестер Юнайтед ».

До этого Маркус провел 10 сезонов в «МЮ» и не смог выиграть АПЛ .

В 30 матчах Ла Лиги на счету Рэшфорда 8 голов и 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь .