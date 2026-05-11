У Рэшфорда первое чемпионство в карьере – с «Барсой». С «МЮ» за 10 сезонов не было побед в АПЛ
28-летний форвард стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», арендовавшей его у «Манчестер Юнайтед».
До этого Маркус провел 10 сезонов в «МЮ» и не смог выиграть АПЛ.
В 30 матчах Ла Лиги на счету Рэшфорда 8 голов и 7 голевых передач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
✅Гол в Эль-Классико.
Довольно хорошие воспоминания от года в Барселоне оставил. ( + Маленький бонус суперкубок Испании). Будет что внукам рассказать, что бы они дополнительную гордость чувствовали. Надеюсь в будущем и Чемпионство в Англии с МЮ удастся добиться
Нафиг бесплатные аренды
Если тренер в него верит, то он и играть будет нормально, тем более будет много игр в след сезоне
Если Барса не выкупит, будет проблематично впихнуть его другим с такой огромной зарплатой.