  • У Рэшфорда первое чемпионство в карьере – с «Барсой». С «МЮ» за 10 сезонов не было побед в АПЛ
28

У Рэшфорда первое чемпионство в карьере – с «Барсой». С «МЮ» за 10 сезонов не было побед в АПЛ

Рэшфорд выиграл первое чемпионство в карьере.

Маркус Рэшфорд выиграл первый чемпионский титул в своей карьере. 

28-летний форвард стал чемпионом Испании в составе «Барселоны», арендовавшей его у «Манчестер Юнайтед». 

До этого Маркус провел 10 сезонов в «МЮ» и не смог выиграть АПЛ

В 30 матчах Ла Лиги на счету Рэшфорда 8 голов и 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Маркус забил классный гол со штрафного и вообще внес свою лепту в этот победный сезон Барсы! Он тоже заслужил вместе со всеми свое чемпионство - мои поздравления с первой победой)
Ответ Alex.K71
Бесспорно, но продлевать аренду... только если никого лучше не получится найти. Крайне редко "стреляет".
Ответ Bobber
Лучший по результативным действиям после Ямаля и главная причина почему мы попали в топ-8 ЛЧ. Ну ладно.
Первый после ухода Месси, умеющий бить штрафные.
Нму бы реализацию выходов один на один улучшить, бежит то хорошо...
Ответ Георгий Хасия
Нму бы реализацию выходов один на один улучшить, бежит то хорошо...
Болельщики МЮ от него этого ждали лет 7 и не дождались
Ответ Георгий Хасия
у нас в МЮ было наоборот - 1 на 1 хорошо решал, только не бегал
✅Чемпионство
✅Гол в Эль-Классико.

Довольно хорошие воспоминания от года в Барселоне оставил. ( + Маленький бонус суперкубок Испании). Будет что внукам рассказать, что бы они дополнительную гордость чувствовали. Надеюсь в будущем и Чемпионство в Англии с МЮ удастся добиться
Ответ WESTERN-
Не просто гол, а золотой гол
65 дней в ярости 🤣🤣🤣🤣
Ответ Din Rizaev
в трауре 65 дней
Даже удивительно как он быстро бежит, а то я читал здесь, что Рэшфорд лет 5 назад забил на футбол.
Ответ Независимый эксперт
В Юнайтед он тоже быстро бегал, что на сам футбол забить ему никак не мешало.
Ответ Nickolay Lyskov
Понятно, лёгкой атлетикой увлекся.
с почином депутата !
Либо продажа, либо разговор с Кэрриком и домой
Нафиг бесплатные аренды
Если тренер в него верит, то он и играть будет нормально, тем более будет много игр в след сезоне
Ответ ArtemMU
Да не будет, он человек настроения
Ответ ArtemMU
У него нет никакой мотивации возвращаться в клуб.
Если Барса не выкупит, будет проблематично впихнуть его другим с такой огромной зарплатой.
У МЮ в следующем сезоне ЛЧ, так что рано говорить что Рэшфорд не нужен. Глубина скамейки необходима
и чо?вспомни Кейна
