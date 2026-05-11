«Барселона» 13 раз выиграла чемпионат в XXI веке. В топ-лигах больше побед лишь у «Баварии» – 19

«Барселона» лидирует по числу титулов в Ла Лиге в XXI веке.

Только «Бавария» выиграла больше титулов в топ-лигах в XXI веке, чем «Барселона» .

«Блауграна» благодаря победе над «Реалом » (2:0) в 35-м туре Ла Лиги стала чемпионом в 13-й раз в текущем столетии. «Бавария » выиграла Бундеслигу 19 раз.

Следом за ними идут «ПСЖ» (11 побед в Лиге 1), «Ювентус » (11 побед в Серии А), «Реал» (9 побед в Ла Лиге), «Манчестер Сити» (8 побед в АПЛ) и «Интер» (8 побед в Серии А).