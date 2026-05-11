38

Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется»

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал о стычке с Винисиусом в матче с «Реалом» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги

Победой в этом матче каталонцы обеспечили себе досрочную победу в чемпионате. 

«С Винисиусом это обычное дело. Все, что происходит на поле, остается на поле. Он эмоциональный игрок, как и я. Винисиус – классный игрок.

Я сказал ему, чтобы он заткнулся – и все. Одно дело – то, что происходит на поле, и совсем другое – за его пределами. На поле я до конца защищаю цвета своего клуба и отдаюсь на сто процентов. А вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется», – сказал Гави

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Гави красавчик, его травма не испортила его игру, а особенно его железно-бетонный характер. Уверен со времен все больше и больше будет развиваться
Комментарий скрыт
До сих пор винигу не пришёл в себя от слов Гави про пляжный мяч, а уже прошло 2 года))))
шуплый Гави унизил дикобраза 😁
А ты кто?
Богом избранный?
Комментарий скрыт
Обидно?
Главное, воли рукам не дали. А так пусть говорят - брань на воротах не виснет.
У Гави проблемы в развитии. Мы смотрим футбол. И тут он и ведет себя, как последний днарь, уступая одному Диего Косте. А то, что он дома ребенка по головке погладит - это как раз для зрителя футбола ничего не меняет.
А у Рюдигера все нормально в развитии?
Где-то я видел этот вопрос. Вотэбаутизм? У Рюдигера ИГМ.
Материалы по теме
Ольмо толкнул Асенсио и спровоцировал стычку игроков «Барсы» и «Реала» на 52-й минуте класико. Защитник «Мадрида» отправил мяч в сетку ворот каталонцев после свистка
10 мая, 20:33
Винисиус жестами показал фанатам «Барселоны» число побед «Реала» в ЛЧ – 15. Бразильца освистывали с 1-й минуты класико
10 мая, 20:22Фото
