Гави о стычке с Винисиусом: «Я сказал ему заткнуться, он эмоциональный игрок, как и я. Вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется»

Гави о стычке с Винисиусом: я сказал ему заткнуться и все.

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал о стычке с Винисиусом в матче с «Реалом » (2:0) в 35-м туре Ла Лиги .

Победой в этом матче каталонцы обеспечили себе досрочную победу в чемпионате.

«С Винисиусом это обычное дело. Все, что происходит на поле, остается на поле. Он эмоциональный игрок, как и я. Винисиус – классный игрок.

Я сказал ему, чтобы он заткнулся – и все. Одно дело – то, что происходит на поле, и совсем другое – за его пределами. На поле я до конца защищаю цвета своего клуба и отдаюсь на сто процентов. А вне поля я совершенно другой человек, даже если так не кажется», – сказал Гави .