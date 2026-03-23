«Сити» смял «Арсенал» лучшим таймом в сезоне! Голы-близнецы – не случайность

Разбор Палагина и Лукомского.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка лиги (2:0). Главное впечатление – феноменальная степень доминирования команды Пепа Гвардиолы в начале второго тайма. В этот ключевой отрезок «Сити» добыл решающее преимущество.

В разборе сделаем акцент на причинах их перевеса в безупречные 20-25 минут после перерыва, обязательно поговорим про внезапного героя Нико О’Райли, а еще опишем неудачные попытки Микеля Артеты сделать команду более атакующей на концовку.

В первом тайме команды шли на антирекорд по ударам в финалах Кубка Лиги и Кубка Англии. На двоих собрали всего семь – это антирекорд финалов за последние семь лет. При погружении в детали все даже хуже. У «Арсенала» три из пяти уместились в одну атаку (прекрасную, но единственную за тайм). А «Сити» первую попытку готовил 44 минуты. Большая часть тайма – взаимные перестраховки.

Эта половина блеклая, но там запустились несколько важных сюжетных линий.

Гвардиола подготовил под «Арсенал» прессинг в схеме 4-2-4

В последние недели «Сити» использовал для прессинга схему 4-4-2 с ромбом. Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд – нападающие, а Бернарду Силва выдвигается им в помощь, вингеры в этой стадии выступают как восьмерки.

Под «Арсенал» Гвардиола выбрал иной вариант: в позиционной обороне выстраивались 4-2-3-1 с Райаном Шерки под Эрлингом Холандом, а в прессинге ближе всего было к 4-2-4 с узкой четверкой.

«Сити» давал практически безлимитное время Кепе Ариссабалаге на подготовку первого паса, но сразу следом включалось интенсивное давление на защитников и опорников.

«Арсенал» пытался путать ротациями: Деклан Райс и Мартин Субименди поочередно спускались к центральным, Пьеро Инкапиэ или Бен Уайт поднимались выше. Это не помогало. «Сити» очень хорошо контролировал центральную зону и сковал первую стадию «Арсеналу».

Эта адаптация хорошо подходила особенностям розыгрышей Артеты. Они весьма неплохо путают персональные ориентировки, но «Сити» их избегал . Умышленно насытили первую линию прессинга игроками, которые контролировали все варианты (кроме вратаря) – так что могли не зависеть от того, кто спустится у «Арсенала» для розыгрыша в конкретном моменте.

Гвардиола использовал эту структуру прессинга весь матч, но у команды ушло некоторые время на привыкание. Особенно эффективным прессинг смотрелся в начале второго тайма – как и почти все инструменты «Сити».

«Сити» провел лучший тайм в сезоне

«Манчестер Сити» уже выдавал топовые отрезки внутри матчей, заставляли восторгаться. Как правило – до перерыва. На ум сразу приходит разнос «Ливерпуля» в первом круге АПЛ или недавний камбэк с «Ньюкаслом» в Кубке Англии – его Пеп вообще приводил как образец того, что хочет видеть в исполнении новой команды.

Второй тайм с «Арсеналом» – еще один претендент на лучшую половину сезона. Учитывая важность матча и последние результаты, выбрали идеальный момент. Напомнили классическую монструозную версию «Сити», которая сметает соперника бесконечным владением и контпрессингом после потерь. Этот элемент полностью перевернул рисунок финала.

С начала второго тайма и до второго гола Нико О’Райли «Сити» тотально доминировал. Вот лишь несколько индикаторов:

Владение – 76% на 24%

Передачи в чужой трети – 67:8

Касания в чужой штрафной – 19:2

Соотношение ударов – 7:1.

«Арсенал» не мог отдохнуть и иногда оказывался всем составом внутри штрафной (следствие – минимум контратак).

Важно, что территориальный перевес сопровождался моментами. Это не всегда в комплекте, но сейчас «Сити» не только душил, еще и топово обостряли .

Еще одно совпадение с чемпионскими версиями – манера, в которой «Сити» убивал игру, когда повел. В первой половине сезона (и в том числе на «Эмирейтс») отдавали инициативу и мяч, а сами врубали режим второго номера, даже не стеснялись переходить на пятерку защитников. В этот раз Пеп сделал всего одну замену, а сушил через контроль. Не стремились к обострению, но и «Арсенал» лишили возможности навалиться: 53% владения после второго гола О’Райли.

Голы-близнецы «Сити» родились не случайно. Почуяли кровь еще в первом тайме

Редкий позитив «Сити» до перерыва – попытки изолировать Семеньо против Инкапиэ. Неожиданный выбор – обычно отдают эту роль Жереми Доку и стараются по максимуму нагрузить бельгийца мячами.

В этот раз сместили акценты: не игнорировали какое-либо направление, а равномерно доводили мяч до вингеров. Семеньо топово пользовался условиями: уходил от Инкапиэ и влево, и вправо (благо – амбидекстр).

Во втором тайме «Сити» сделал эту зону основной в атаке. Теперь старались не только выводить Семеньо 1-в-1, но и создавать численный перевес через смещения Бернарду, Шерки и Матеуша Нунеша. Иногда на небольшом участке поля скапливались до пяти игроков.

Особенно показательна смена акцентов в игре Нунеша. Начинал как дополнительный центральный защитник при розыгрышах, чтобы помогать слабому в продвижении Абдукодиру Хусанову. Во втором тайме начал рисковать и подключаться в фирменной манере по флангу. Затерзал бедного Троссарда и в итоге закончил отрезок голевой – фирменной для этого сезона.

О’Райли – MVP финала. Рывки до штрафной – его главная фишка

В это трудно поверить, но изначально Пеп рассматривал Нико как потенциального дублера Родри. На предсезонке-2024 даже наигрывал англичанина в роли опорного, но уже тогда отмечал потенциал в подключениях до штрафной.

Весной прошлого года рассказывал: «Нико – не типичный продукт академии «Сити». Обычно мы выпускаем техничных маленьких игроков, но у Нико не только большой талант, он классно растет. Адаптировался к роли крайнего защитника, но вообще выпускался как атакующий полузащитник с топовыми рывками до штрафной».

Это качество пригодилось О’Райли и в финале. В эпизоде с первым голом он продавил Мартина Субименди. Во втором оторвался от Букайо Сака. То есть использовал и физическую мощь, и интеллект, о которых говорил Пеп.

Дополнительно рывки важны как подмога Эрлингу Холанду. По норвежцу весь матч играли центральные защитники «Арсенала» – Вильям Салиба или Габриэл. О’Райли стал второй опцией для навесов и превратился в своего рода Илкая Гюндогана на вечер. Он-то отмечал, что чрезмерная заточенность защитников на Холанде помогает оставаться незамеченным. «Арсенал» себе такого не позволял, но по О’Райли приходилось играть тем, кто сильно уступает в габаритах. Нико воспользовался.

У «Арсенала» сорвался квадрупл. В Европе осталась одна надежда

Замены Артеты формально сделали команду более открытой. Формально!

При 0:2 у «Арсенала» было два достойных шанса: попадания в каркас Троссарда и Габриэла Жезуса, но слома игрового рисунка не случилось. «Арсенал» не стал лучше или чаще обострять.

Артета бросил на поле всех атакующих исполнителей, кроме 16-летнего Макса Доумана. Плюс выпустил на левый фланг Риккардо Калафьори – итальянец опаснее в атаке, чем Инкапиэ.

Доигрывали в крайне открытом сочетании: Райс как правый защитник, Сака в опорной рядом с Субименди (на практике должен был сольно держать центр), пара нападающих Жезуса с Виктором Дьокерешем – именно так выставлялись в редких эпизодах обороны.

Такое количество игроков с атакующими качествами должно было помочь на чужой трети. В позиционных атаках обычным подозреваемым в штрафной помогал Габриэл.

С точки зрения наполнения состава Артета рисковал. С точки зрения решений на поле – не совсем. «Арсенал» слишком поздно зажал «Сити» (только на самую концовку). Не помогали и естественные склонности этой команды: слишком уж часто они избегают рисков. Переключиться оказалось трудно, даже когда ситуация обязывала.

Вратари-резервисты сыграли важнейшую роль

И Артета, и Пеп доверились запасным вратарям, прошедшим с командой весь путь до финала. Дань традиции, которую особенно чтят в Испании. Заслужили респект за лояльность, но в итоге выбор прямо повлиял на результат.

Джеймс Траффорд, сыгравший вместо Джанлуиджи Доннаруммы, совершил ключевой тройной сэйв в начале . Кепа, вышедший вместо Давида Райя, допустил не только грубую ошибку, но и в целом не излучал спокойствие. Мог получить красную в начале второго тайма (оба эпизода в деталях – здесь ), а на мяче долго думал перед тем, как наконец-то отдать.

Еще одна деталь: запасной вратарь не первый раз приносит Гвардиоле победу в Кубке Лиги. В 2018-м Пеп выбрал не основного Эдерсона, а Клаудио Браво, хотя с ним разладились отношения после первого сезона в клубе. Чилиец отблагодарил топовым перфомансом с голевой – и тоже против «Арсенала». Теперь в похожих обстоятельствах – недоволен из-за внезапного трансфера Доннаруммы – затащил Траффорд.



Это абсолютно логичная победа «Сити». За вторую половину просто браво.

Заявка на лучший тайм команды в сезоне. 20-25 минут, когда был сделан результат, «Арсеналу» вообще не давали выдохнуть. Бесконечные волны атак с контрпрессингом даже не на чужой трети, а на границах штрафной.

Такой «Сити» наводит ужас! Посмотрим, хватит ли этого импульса – позитивного для «Сити», негативного для «Арсенала» – для возрождения чемпионской гонки.



Еще впечатления от финала Кубка лиги – на ВидеоСпортсе’‘

