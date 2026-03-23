«Сити» смял «Арсенал» лучшим таймом в сезоне! Голы-близнецы – не случайность
Разбор Палагина и Лукомского.
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка лиги (2:0). Главное впечатление – феноменальная степень доминирования команды Пепа Гвардиолы в начале второго тайма. В этот ключевой отрезок «Сити» добыл решающее преимущество.
В разборе сделаем акцент на причинах их перевеса в безупречные 20-25 минут после перерыва, обязательно поговорим про внезапного героя Нико О’Райли, а еще опишем неудачные попытки Микеля Артеты сделать команду более атакующей на концовку.
В первом тайме команды шли на антирекорд по ударам в финалах Кубка Лиги и Кубка Англии. На двоих собрали всего семь – это антирекорд финалов за последние семь лет. При погружении в детали все даже хуже. У «Арсенала» три из пяти уместились в одну атаку (прекрасную, но единственную за тайм). А «Сити» первую попытку готовил 44 минуты. Большая часть тайма – взаимные перестраховки.
Эта половина блеклая, но там запустились несколько важных сюжетных линий.
Гвардиола подготовил под «Арсенал» прессинг в схеме 4-2-4
В последние недели «Сити» использовал для прессинга схему 4-4-2 с ромбом. Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд – нападающие, а Бернарду Силва выдвигается им в помощь, вингеры в этой стадии выступают как восьмерки.
Под «Арсенал» Гвардиола выбрал иной вариант: в позиционной обороне выстраивались 4-2-3-1 с Райаном Шерки под Эрлингом Холандом, а в прессинге ближе всего было к 4-2-4 с узкой четверкой.
«Сити» давал практически безлимитное время Кепе Ариссабалаге на подготовку первого паса, но сразу следом включалось интенсивное давление на защитников и опорников.
«Арсенал» пытался путать ротациями: Деклан Райс и Мартин Субименди поочередно спускались к центральным, Пьеро Инкапиэ или Бен Уайт поднимались выше. Это не помогало. «Сити» очень хорошо контролировал центральную зону и сковал первую стадию «Арсеналу».
Эта адаптация хорошо подходила особенностям розыгрышей Артеты. Они весьма неплохо путают персональные ориентировки, но «Сити» их избегал. Умышленно насытили первую линию прессинга игроками, которые контролировали все варианты (кроме вратаря) – так что могли не зависеть от того, кто спустится у «Арсенала» для розыгрыша в конкретном моменте.
Гвардиола использовал эту структуру прессинга весь матч, но у команды ушло некоторые время на привыкание. Особенно эффективным прессинг смотрелся в начале второго тайма – как и почти все инструменты «Сити».
«Сити» провел лучший тайм в сезоне
«Манчестер Сити» уже выдавал топовые отрезки внутри матчей, заставляли восторгаться. Как правило – до перерыва. На ум сразу приходит разнос «Ливерпуля» в первом круге АПЛ или недавний камбэк с «Ньюкаслом» в Кубке Англии – его Пеп вообще приводил как образец того, что хочет видеть в исполнении новой команды.
Второй тайм с «Арсеналом» – еще один претендент на лучшую половину сезона. Учитывая важность матча и последние результаты, выбрали идеальный момент. Напомнили классическую монструозную версию «Сити», которая сметает соперника бесконечным владением и контпрессингом после потерь. Этот элемент полностью перевернул рисунок финала.
С начала второго тайма и до второго гола Нико О’Райли «Сити» тотально доминировал. Вот лишь несколько индикаторов:
Владение – 76% на 24%
Передачи в чужой трети – 67:8
Касания в чужой штрафной – 19:2
Соотношение ударов – 7:1.
«Арсенал» не мог отдохнуть и иногда оказывался всем составом внутри штрафной (следствие – минимум контратак).
Важно, что территориальный перевес сопровождался моментами. Это не всегда в комплекте, но сейчас «Сити» не только душил, еще и топово обостряли.
Еще одно совпадение с чемпионскими версиями – манера, в которой «Сити» убивал игру, когда повел. В первой половине сезона (и в том числе на «Эмирейтс») отдавали инициативу и мяч, а сами врубали режим второго номера, даже не стеснялись переходить на пятерку защитников. В этот раз Пеп сделал всего одну замену, а сушил через контроль. Не стремились к обострению, но и «Арсенал» лишили возможности навалиться: 53% владения после второго гола О’Райли.
Голы-близнецы «Сити» родились не случайно. Почуяли кровь еще в первом тайме
Редкий позитив «Сити» до перерыва – попытки изолировать Семеньо против Инкапиэ. Неожиданный выбор – обычно отдают эту роль Жереми Доку и стараются по максимуму нагрузить бельгийца мячами.
В этот раз сместили акценты: не игнорировали какое-либо направление, а равномерно доводили мяч до вингеров. Семеньо топово пользовался условиями: уходил от Инкапиэ и влево, и вправо (благо – амбидекстр).
Во втором тайме «Сити» сделал эту зону основной в атаке. Теперь старались не только выводить Семеньо 1-в-1, но и создавать численный перевес через смещения Бернарду, Шерки и Матеуша Нунеша. Иногда на небольшом участке поля скапливались до пяти игроков.
Особенно показательна смена акцентов в игре Нунеша. Начинал как дополнительный центральный защитник при розыгрышах, чтобы помогать слабому в продвижении Абдукодиру Хусанову. Во втором тайме начал рисковать и подключаться в фирменной манере по флангу. Затерзал бедного Троссарда и в итоге закончил отрезок голевой – фирменной для этого сезона.
О’Райли – MVP финала. Рывки до штрафной – его главная фишка
В это трудно поверить, но изначально Пеп рассматривал Нико как потенциального дублера Родри. На предсезонке-2024 даже наигрывал англичанина в роли опорного, но уже тогда отмечал потенциал в подключениях до штрафной.
Весной прошлого года рассказывал: «Нико – не типичный продукт академии «Сити». Обычно мы выпускаем техничных маленьких игроков, но у Нико не только большой талант, он классно растет. Адаптировался к роли крайнего защитника, но вообще выпускался как атакующий полузащитник с топовыми рывками до штрафной».
Это качество пригодилось О’Райли и в финале. В эпизоде с первым голом он продавил Мартина Субименди. Во втором оторвался от Букайо Сака. То есть использовал и физическую мощь, и интеллект, о которых говорил Пеп.
Дополнительно рывки важны как подмога Эрлингу Холанду. По норвежцу весь матч играли центральные защитники «Арсенала» – Вильям Салиба или Габриэл. О’Райли стал второй опцией для навесов и превратился в своего рода Илкая Гюндогана на вечер. Он-то отмечал, что чрезмерная заточенность защитников на Холанде помогает оставаться незамеченным. «Арсенал» себе такого не позволял, но по О’Райли приходилось играть тем, кто сильно уступает в габаритах. Нико воспользовался.
У «Арсенала» сорвался квадрупл. В Европе осталась одна надежда
Замены Артеты формально сделали команду более открытой. Формально!
При 0:2 у «Арсенала» было два достойных шанса: попадания в каркас Троссарда и Габриэла Жезуса, но слома игрового рисунка не случилось. «Арсенал» не стал лучше или чаще обострять.
Артета бросил на поле всех атакующих исполнителей, кроме 16-летнего Макса Доумана. Плюс выпустил на левый фланг Риккардо Калафьори – итальянец опаснее в атаке, чем Инкапиэ.
Доигрывали в крайне открытом сочетании: Райс как правый защитник, Сака в опорной рядом с Субименди (на практике должен был сольно держать центр), пара нападающих Жезуса с Виктором Дьокерешем – именно так выставлялись в редких эпизодах обороны.
Такое количество игроков с атакующими качествами должно было помочь на чужой трети. В позиционных атаках обычным подозреваемым в штрафной помогал Габриэл.
С точки зрения наполнения состава Артета рисковал. С точки зрения решений на поле – не совсем. «Арсенал» слишком поздно зажал «Сити» (только на самую концовку). Не помогали и естественные склонности этой команды: слишком уж часто они избегают рисков. Переключиться оказалось трудно, даже когда ситуация обязывала.
Вратари-резервисты сыграли важнейшую роль
И Артета, и Пеп доверились запасным вратарям, прошедшим с командой весь путь до финала. Дань традиции, которую особенно чтят в Испании. Заслужили респект за лояльность, но в итоге выбор прямо повлиял на результат.
Джеймс Траффорд, сыгравший вместо Джанлуиджи Доннаруммы, совершил ключевой тройной сэйв в начале. Кепа, вышедший вместо Давида Райя, допустил не только грубую ошибку, но и в целом не излучал спокойствие. Мог получить красную в начале второго тайма (оба эпизода в деталях – здесь), а на мяче долго думал перед тем, как наконец-то отдать.
Еще одна деталь: запасной вратарь не первый раз приносит Гвардиоле победу в Кубке Лиги. В 2018-м Пеп выбрал не основного Эдерсона, а Клаудио Браво, хотя с ним разладились отношения после первого сезона в клубе. Чилиец отблагодарил топовым перфомансом с голевой – и тоже против «Арсенала». Теперь в похожих обстоятельствах – недоволен из-за внезапного трансфера Доннаруммы – затащил Траффорд.
Это абсолютно логичная победа «Сити». За вторую половину просто браво.
Заявка на лучший тайм команды в сезоне. 20-25 минут, когда был сделан результат, «Арсеналу» вообще не давали выдохнуть. Бесконечные волны атак с контрпрессингом даже не на чужой трети, а на границах штрафной.
Такой «Сити» наводит ужас! Посмотрим, хватит ли этого импульса – позитивного для «Сити», негативного для «Арсенала» – для возрождения чемпионской гонки.
Им этот кубок куда нужнее был чем Сити, теперь на них безтрофейная аура еще сильнее давить будет
А это разве секрет?
Или ты этого не знал?!
Это самый слабый Сити при Гвардиоле, даже 2016/17 когда заняли 3 место был более лучшим по игре
было видно, что гол будет...
Из всего матча 3 момента отмечу:
1) Насколько же Артета опоздал с заменами- левый фланг вынесли вперед ногами попросту
2) Насколько же Сака сдулся после продления контракта- даже казалось бы появление Уайта и более удобная позиция в полуфланге / игра на позиции Эдегора – все это вообще никак не добавило качества игры
3) Насколько же Семеньо сильнее Мадуеке
имхо, Артете надо звать Ибрагимовича или Роналду в штаб- просто для того, чтобы своим присутствием задавали планку. Понимаю, что возможно звучит несерьезно, но мне кажется, что этого не хватало позднему Венгеру и сейчас не хватает Артете- ментальных монстров по типу Адамса, Анри, Вийера в раздевалке. Есть Габриэл и Райс, но им нужны победы, выстраданные матчи итд (ака аура чемпионов). Пока эти двое растут, нужна помощь со стороны. Я думаю, в раздевалке только Эдегор понял речь Артеты про лампочку (просто пример)
Ничего себе сослагательное наклонение))) Сразу переигровку тогда надо устраивать
А это стандартная "фишка" Артеты. Если Клопп выигрывал матчи, перестраивая игру в перерыве и вовремя проводя замены, то Артета наоборот - проигрывает. Из-за отсутствия тактической гибкости (ну или вот это вот, когда Сака изображает 8-10) и вечно опаздывающими заменами.
Оба вратаря отыграли весь турнир и команды с ними дошли до финала
Не зря его выкупили - это либо топовый второй кипер , либо +50 за его трансфер
Почему Артета после первого тайма не поменял Пьера - остается загадкой. И менять нужно было на Льюиса-Скелли, который смотрится лучше, чем Калафьори про обороне один в один. Возможно, это помогло бы убрать пожар не левом фланге обороны.
То, как команда вышла на поле после перерыва, никуда не годится.
Это поражение прежде всего на плечах Артеты.
Учитывая, на скольких позициях и в скольких ролях поиграл О’Райли очень интересно, кем он в итоге станет через несколько лет. Перспективнее всего кажется роль бокс-ту-бокса с очень крутой физикой и неплохой техникой. Но, прямо сейчас он нужен команде больше как ЛЗ