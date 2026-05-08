Матч окончен
Лига PARI. «Факел» сыграл вничью со СКА, «Родина» победила «Челябинск», «Урал» встретится с «КАМАЗом» в понедельник
В Лиге PARI проходят матчи 33-го тура.
В 33-м туре Лиги PARI в пятницу «Факел» сыграл вничью со СКА (0:0) и досрочно гарантировал себе выход в Мир РПЛ, «Родина» победила «Челябинск» (2:0) и также гарантировала себе участие в элитном дивизионе – впервые в своей истории.
В воскресенье «Ротор» сыграет с «Уфой».
В понедельник «Урал» встретится с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Шинником».
Лига PARI
33-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Факелу победы и первого места в лучшей лиге)
Факел здорово просел по игре в концовке чемпионата, но удержал преимущество и вышел в РПЛ. Поздравления.
Поздравления Родине. Вслед за Факелом.
