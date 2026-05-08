  • Лига PARI. «Факел» сыграл вничью со СКА, «Родина» победила «Челябинск», «Урал» встретится с «КАМАЗом» в понедельник
Лига PARI. «Факел» сыграл вничью со СКА, «Родина» победила «Челябинск», «Урал» встретится с «КАМАЗом» в понедельник

В Лиге PARI проходят матчи 33-го тура.

В 33-м туре Лиги PARI в пятницу «Факел» сыграл вничью со СКА (0:0) и досрочно гарантировал себе выход в Мир РПЛ, «Родина» победила «Челябинск» (2:0) и также гарантировала себе участие в элитном дивизионе – впервые в своей истории.

В воскресенье «Ротор» сыграет с «Уфой».

В понедельник «Урал» встретится с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Шинником».

Лига PARI (Первая лига). 33 тур
8 мая 15:00,
Факел
Завершен
0 - 0
0.38xG0.06
СКА Хабаровск
Матч окончен
78’
Янов   Тур
78’
Алиев   Емельянов
Журавлев   Уридия
75’
72’
Алкалде   Гаглоев
Магомедов   Альшин
67’
Гнапи   Турищев
64’
61’
Носков   Ильев
61’
Глотов   Брагин
Якимов   Моцпан
45’
2тайм
Перерыв
Факел
Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Симонов, Гнапи, Магомедов, Пуси
Запасные: Журавлев, Якимов, Гнапи, Магомедов
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Плиев, Кожемякин, Мухин, Гурбан, Янов, Алейников, Носков, Глотов, Алкалде, Алиев
Запасные: Носков, Алкалде, Глотов, Янов, Алиев
Лига PARI (Первая лига). 33 тур
8 мая 15:00,
Чайка
Завершен
0 - 2
0.96xG1.88
Черноморец
Матч окончен
Маслов
90’
+5’
86’
Хубулов   Анциперов
86’
Морозов   Крачковский
Соколов   Гердт
80’
Никитенков   Придава
80’
74’
  Сутугин
67’
Жигулев   Сутугин
Гуляев   Посмашный
66’
Пополитов
57’
Криушичев   Библик
54’
52’
Плиев
47’
  Хубулов
Червяков   Джебов
45’
2тайм
45’
Халилов   Магомедов
Перерыв
Крутовских
34’
22’
Жигулев
16’
Николаев
15’
Антонов   Халилов
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Маслов, Крутовских, Никитенков, Червяков, Пополитов, Роспутько, Соколов, Гуляев, Криушичев
Запасные: Червяков, Криушичев, Никитенков, Соколов, Гуляев
1тайм
Черноморец:
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Жигулев, Морозов, Чистяков, Жилкин, Хубулов, Антонов
Запасные: Жигулев, Хубулов, Халилов, Антонов, Морозов
Лига PARI (Первая лига). 33 тур
8 мая 17:30,
Родина
Завершен
2 - 0
1.41xG0.84
Челябинск
Матч окончен
Гарибян
90’
+1’
90’
+1’
Кочиев
  Гарибян
87’
86’
Н''Диайе   Жиров
Бессмертный
85’
Тимошенко   Гарибян
83’
Максименко   Бессмертный
83’
77’
Самойлов
74’
Левин   Гонгадзе
69’
Кертанов
Рейна   Ушатов
68’
Максименко
63’
Абдусаламов   Бакаев
56’
53’
Гудков
2тайм
Перерыв
27’
Гаджимурадов
  Тимошенко
25’
Родина
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Егорычев, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Абдусаламов, Тимошенко, Рейна, Максименко
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Бердников, Кочиев, Байтуков, Гудков, Гаджимурадов, Кертанов, Самойлов, Левин, Комиссаров, Н''Диайе
Запасные: Левин, Н''Диайе
Лига PARI (Первая лига). 33 тур
10 мая 07:00,
Уфа
Не начался
Ротор
Лига PARI (Первая лига). 33 тур
11 мая 11:00,
Урал
Не начался
КАМАЗ
Лига PARI (Первая лига). 33 тур
11 мая 14:00,
Шинник
Не начался
Торпедо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Факелу победы и первого места в лучшей лиге)
Факел здорово просел по игре в концовке чемпионата, но удержал преимущество и вышел в РПЛ. Поздравления.
Поздравления Родине. Вслед за Факелом.
