  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Троссарда на 83-й принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» – 1:0! Мяч Уилсона на 95-й отменили после ВАР
564

Гол Троссарда на 83-й принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» – 1:0! Мяч Уилсона на 95-й отменили после ВАР

«Арсенал» одолел «Вест Хэм» – 1:0.

«Арсенал» переиграл в гостях «Вест Хэм» (1:0) в 36-м туре АПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бен Уайт получил травму колена в 1-м тайме. Леандро Троссард открыл счет на 83-й минуте. Каллум Уилсон сравнял на 95-й, однако его гол отменили после видеопросмотра.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
10 мая 15:30, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
0 - 1
1.32xG1.43
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+1’
Троссард
89’
Салиба
Дисаси   Уилсон
85’
83’
  Троссард
80’
Сака   Мадуэке
79’
Москера
77’
Сака
Тодибо
68’
67’
Субименди   Хавертц
67’
Эзе   Эдегор
Кастельянос   Пабло
67’
46’
Калафьори   Москера
2тайм
Перерыв
Саммервилл
38’
Кастельянос
34’
28’
Уайт   Субименди
Вест Хэм
Хермансен, Дисаси, Мавропанос, Тодибо, Саммервилл, Боуэн, Диуф, Уан-Биссака, Фернандеш, Соучек, Кастельянос
Запасные: Дисаси, Ареоля, Уокер-Питерс, Магасса, Кастельянос, Килмен, Поттс, Канте, Скарлз
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Калафьори, Сака, Инкапиэ, Доуман, Субименди, Уайт, Эзе, Мартинелли, Аррисабалага
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Зенит» уже точно чемпион?12400 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoВест Хэм
онлайны
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБен Уайт
logoЛеандро Троссард
logoКаллум Уилсон
564 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Судьи наконец-то в играх Арсенала начали отменять голы при угловых, где мешали вратарю игроки соперника... Вот только есть нюанс...
Ответ Полуэктов Пётр
Судьи наконец-то в играх Арсенала начали отменять голы при угловых, где мешали вратарю игроки соперника... Вот только есть нюанс...
Главное, вовремя.)))
господи, это просто позор для АПЛ - Арсенал так половину своих голов с угловых забил
Ответ *MVP*
господи, это просто позор для АПЛ - Арсенал так половину своих голов с угловых забил
Какая половина?игроки арсенала никогда так не выставляли руку во вратаря как в этой ситуации.Был лишь один спорный гол в ворота Астон Виллы
Ответ EKSPERT
Какая половина?игроки арсенала никогда так не выставляли руку во вратаря как в этой ситуации.Был лишь один спорный гол в ворота Астон Виллы
Точно, ведь в первом туре не затолкали байындыра, этого не было
Как смешно смотреть на футболистов Аресенала, пытающих жаловаться на какое-то якобы нарушение в их штрафной
Это же ситуация почти один в один как забил Арсенал - Манчестер Юнайтед
Ответ Niko -_-
Как смешно смотреть на футболистов Аресенала, пытающих жаловаться на какое-то якобы нарушение в их штрафной Это же ситуация почти один в один как забил Арсенал - Манчестер Юнайтед
Комментарий скрыт
Ответ Niko -_-
Как смешно смотреть на футболистов Аресенала, пытающих жаловаться на какое-то якобы нарушение в их штрафной Это же ситуация почти один в один как забил Арсенал - Манчестер Юнайтед
Ньюкаслу забили еще хуже, Поупа просто запихали.
ПОЗОРНОЕ СУДЕЙСТВО. ОДНИМ МОЖНО, ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ
Ответ Михаил Дьяконов
ПОЗОРНОЕ СУДЕЙСТВО. ОДНИМ МОЖНО, ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ
Когда Габриэль локтями выносит вратарей = чисто, а тут фол:)
Ответ Отец Абду
Когда Габриэль локтями выносит вратарей = чисто, а тут фол:)
скинь ссылку на гол, где Габриель вынес вратаря локтями
Самый позорный чемпион за последние 10 лет, без всяких сомнений
Ответ Олег Карпов
Самый позорный чемпион за последние 10 лет, без всяких сомнений
скорее в 21 веке
Ответ Олег Карпов
Самый позорный чемпион за последние 10 лет, без всяких сомнений
как приятно читать ваши сообщение со слезами
Во хохма будет если отменят, арсенуль с такими же «помехами» 80% с угловых забивает
Ответ wshnmn
Во хохма будет если отменят, арсенуль с такими же «помехами» 80% с угловых забивает
отменили 😆
Серый бездарный Арсенал тащат за уши к титулу.

Такая же блокировка вратаря примерно в половине голов Арсенала с угловых. Но типа им можно.
Ответ bel01
Серый бездарный Арсенал тащат за уши к титулу. Такая же блокировка вратаря примерно в половине голов Арсенала с угловых. Но типа им можно.
где такая же блокировка была у Арсенала ???
Ответ azike.89
где такая же блокировка была у Арсенала ???
Против МЮ
если отменят - это будет позорище, арсенал на похожих голах себе десяток очков сделал точно
Ответ DolJun
если отменят - это будет позорище, арсенал на похожих голах себе десяток очков сделал точно
Отменили )
Арсенал позор английского футбола
Ответ Старик Стариканов
Арсенал позор английского футбола
Надеюсь ты не позорище в своей жизни
Арсенал весь сезон такое забивает, а тут атака на вратаря удивительно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
13 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
15 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
16 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
24 минуты назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
40 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
42 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
7 минут назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
30 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
53 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем