Булыкин об РПЛ: «Фавориты на чемпионство – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Эффект «Балтики» пропадет, «Спартак» выше по мастерству и классу»
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений команд Мир РПЛ в весенней части сезона.
«Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит» будут идти рядышком. А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство.
Эффект «Балтики» сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх.
В этом смысле «Спартак» по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе», – сказал Булыкин.
Потому что у Балтики не только всё на физической готовности. Он вообще чемпионат смотрит?
Отрастил жирное брюхо и счастлив. Видели мы его в Кубке Легенд, еле мяч пинает. Зато заслуженный эксперт ОККО...
Очень смешно, как готовятся к "мести" Балтике при оставшихся 12 турах и 0 очных встреч с Балтикой. Всё, уже проиграли два матча – ждите следующего сезона бить там кого-то мастерством и классом.