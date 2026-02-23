  • Спортс
  • Булыкин об РПЛ: «Фавориты на чемпионство – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Эффект «Балтики» пропадет, «Спартак» выше по мастерству и классу»
9

Булыкин об РПЛ: «Фавориты на чемпионство – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Эффект «Балтики» пропадет, «Спартак» выше по мастерству и классу»

Булыкин: «Спартак» лучше «Балтики» по мастерству и классу.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений команд Мир РПЛ в весенней части сезона.

«Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит» будут идти рядышком. А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство.

Эффект «Балтики» сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх.

В этом смысле «Спартак» по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе», – сказал Булыкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
9 комментариев
"На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе"
Потому что у Балтики не только всё на физической готовности. Он вообще чемпионат смотрит?
Ответ Balt
"На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе" Потому что у Балтики не только всё на физической готовности. Он вообще чемпионат смотрит?
Зачем? Он же Булкин.

Отрастил жирное брюхо и счастлив. Видели мы его в Кубке Легенд, еле мяч пинает. Зато заслуженный эксперт ОККО...
Так показывать что-то там будут другим командам.
Очень смешно, как готовятся к "мести" Балтике при оставшихся 12 турах и 0 очных встреч с Балтикой. Всё, уже проиграли два матча – ждите следующего сезона бить там кого-то мастерством и классом.
Вспоминая игру этого "великого" футболиста, могу отметить, что сам Булыкин не мог держать высокий темп в ответственных играх. Да и в неответственных тоже. Гений аналитики, мля. Пусть ответит на вопрос, за счет чего Балтика дважды обыграла Спартак с сухими счетами, причем и в большинстве и в меньшинстве, да еще и без главного тренера
За чемпионство будут бороться Краснодар и Зенит.
А про родной Локо вообще ничего не сказал, за команду не считает)
Рекомендуем