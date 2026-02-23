Булыкин: «Спартак» лучше «Балтики» по мастерству и классу.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений команд Мир РПЛ в весенней части сезона.

«Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство – «Краснодар», «Зенит » и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, «Краснодар » и «Зенит » будут идти рядышком. А что касается ЦСКА , посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство.

Эффект «Балтики» сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх.

В этом смысле «Спартак » по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе», – сказал Булыкин.