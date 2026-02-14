Что вы пропустили в 26-м туре АПЛ: «Вест Хэм» постригся вместо фана «МЮ», Милнер – в шаге от рекорда всех времен

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 26-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Промах Палмера на 0,78 xG

Грандиозный промах звезды «Челси» на последних минутах игры с «Лидсом» (2:2). Статистическая компания Opta оценила ситуацию в 0,78 xG. Визуально кажется, что пару пунктов можно еще и накинуть.

Лишь «Тоттенхэм» без побед в 2026-м

Последнюю победу в лиге «шпоры» забрали в конце декабря – в матче против «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор прошло 8 туров. Кое-как обзавелись победами в новом году даже «Вулвз» и «Бернли» – «Тоттенхэм» же пока воздерживается.

Итог мрачный: 16-е место, намеки на борьбу за выживание и уволенный тренер.

Стрижка отменилась. Но не у всех

Это должно было закончиться во вторник. До счастливого финала всей истории оставалась одна победа, пятая подряд для «МЮ».

Но снова не в этот раз.

Хэппи-энд обломал «Вест Хэм». Гол Томаша Соучека очень расстроил Фрэнка Айлетта (так зовут того самого парня, который опрометчиво решил не стричься, пока «Ман Юнайтед» не соберет пять побед в ряд).

«МЮ» сравнял в самом конце, но этого мало – придется начать заново.

«Вест Хэм» же продолжил куражиться и выложил видео с игровым кадрами вперемешку с футболистами, сидящими у парикмахера. Все понятно.

Ноль англичан в старте «Сандерленда» и «Ливерпуля». И сразу 15 других национальностей

Всего четвертый такой случай в эпоху Премьер-лиги. Прежде так отличились «Арсенал» и «Портсмут» (2009-й), «Арсенал» с «Челси» (2019-й) и «Фулхэм» с «Ман Сити» (2025-й).

По ходу матча англичане все же подтянулись: у «Ливерпуля» вышли Джо Гомес и Кертис Джонс, у «Сандерленда» – полузащитник Ромейн Мандл.

«Сандерленд» проиграл дома – больше команд без домашних поражений нет

«Сандерленд» держался как мог – 12 матчей на «Стэдиум оф Лайт» без поражений. И вот в 13-м все испортил «Ливерпуль» с Ван Дейком.

В целом ставка оправдана. Новичок лиги «Сандерленд» взял дома 26 очков, на выезде – лишь 10.

Ван Дейк – самый результативный защитник «Ливерпуля» в Премьер-лиге

Гол «Сандерленду» вывел Верджила Ван Дейка на первое место среди самых забивных защитников «Ливерпуля» в АПЛ. Голландец обошел Сами Хююпя (22).

После перехода в «Ливерпуль» в январе 2018-го Ван Дейк первый по всей лиге. Близко лишь Габриэл из «Арсенала» – 20 мячей.

А Салах обогнал Джерарда по асссистам

Мо Салах удачно навесил с углового на Ван Дейка – и поднялся в исторической таблице лучших ассистентов АПЛ. Египтянин выше самого Джеррарда.

А если мы про голевые только за «Ливерпуль», то здесь Мо пока лишь сравнялся со Стиви Джи (по 92). Одну результативную передачу Салах сделал еще за «Челси».

653 – теперь Милнер делит рекорд по матчам в АПЛ

40-летний Джеймс Милнер записал на свой счет 653-й матч в Премьер-лиге. Так полузащитник «Брайтона» настиг Гарета Бэрри. Следующий матч сделает Милнера рекордсменом.

Все вот-вот случится – и уж такое никто не пропустит.

У «Сити» 20 побед над «Фулхэмом» подряд

3:0 – новая отметка в серии, которая разрослась уже просто до неприличия.

«Сити» победил «Фулхэм» 20-й раз подряд: 17 побед в Премьер-лиге, 2 в Кубке Англии и еще одна в Кубке лиги. Эта цепочка доминирования тянется с февраля 2012-го.

Для «Ман Сити» это выглядит так: В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В

С перспективы «Фулхэма» все несколько иначе: П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

Разница мячей за это время – 62:13.

Такая длинная серия, аж в 20 матчей – это рекорд для английского футбола, вот прямо с 1888 года.

Кстати, второй по убедительности и по продолжительности серией тоже обладает «Сити» – 16 побед подряд над «Уотфордом».

Третья? Ну надо же, опять «Сити» – против «Борнмута» (15 побед с 2015-го по 2024-й).

Пеп скучает по Де Брюйне: оговорился после матча и сказал «Кевин»

Так мило.

Все было как обычно: у Пепа спросили, о чем была тактическая лекция для Матеуша Нунеша прямо на поле. Тренер «Ман Сити» взялся объяснять: «Я всегда говорю: «Матеуш, ты невероятно быстр. Почему ты не подключаешься вперед чаще?»

И тут прозвучало: «Кевин…»

«Кевин?»

Пеп заулыбался. И после паузы закончил описание второго гола «Сити»: «Эрлинг придержал мяч, а потом все решила скорость Антуана и Нико».

Кевин 💔.

Игрок «Ньюкасла» залез в офсайд… лбом

Никаких преувеличений: все буквально так и было. Вот стоп-кадр:

Гол Уиллока отменили, чтобы потом он пошутил: «Надо было постричься до матча».

Бывший судья Майк Дин признался: это самый тонкий офсайд, который он только видел.

Соучек – самый забивной чех в истории АПЛ (39 голов)

Еще один шаг к статусу полноправной легенды «Вест Хэма». Соучек забил «МЮ» и тем самым обошел Патрика Бергера (38 голов за «Ливерпуль», «Портсмут» и «Астон Виллу»). Ниже – Милан Барош (28 голов) и Томаш Росицки (19).

«Ноттингем» не забил даже такое – и тем же вечером тренера уволили

В столкновении низов «Форест» набил 2,55 xG, но так и не распечатал «Вулвз» (0:0). Главного виновника зовут Жозе Са: вратарь «Вулверхэмптона» сделал 10 сэйвов и здорово поработал.

А был еще такой момент. «Форест» запорол даже эту атаку с громадным численным преимуществом. Лоренцо Лукка в падении влепил на трибуны.

Нулевая ничья оставила «Ноттингем» в трех очках от зоны вылета, а тренера Шона Дайча – без работы. Он хотя бы продержался 114 дней – уже неплохо, если сравнить в Энджем Постекоглу (39).

Спасать «Форест» будет уже четвертый тренер за сезон.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjdcxuGC

Фото: Gettyimages.ru /Warren Little; East News /Adrian Dennis / AFP, Paul ELLIS / AFP