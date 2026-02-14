Что вы пропустили в 26-м туре АПЛ: «Вест Хэм» постригся вместо фана «МЮ», Милнер – в шаге от рекорда всех времен
Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.
Это 26-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь.
Промах Палмера на 0,78 xG
Грандиозный промах звезды «Челси» на последних минутах игры с «Лидсом» (2:2). Статистическая компания Opta оценила ситуацию в 0,78 xG. Визуально кажется, что пару пунктов можно еще и накинуть.
Лишь «Тоттенхэм» без побед в 2026-м
Последнюю победу в лиге «шпоры» забрали в конце декабря – в матче против «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор прошло 8 туров. Кое-как обзавелись победами в новом году даже «Вулвз» и «Бернли» – «Тоттенхэм» же пока воздерживается.
Итог мрачный: 16-е место, намеки на борьбу за выживание и уволенный тренер.
Стрижка отменилась. Но не у всех
Это должно было закончиться во вторник. До счастливого финала всей истории оставалась одна победа, пятая подряд для «МЮ».
Но снова не в этот раз.
Хэппи-энд обломал «Вест Хэм». Гол Томаша Соучека очень расстроил Фрэнка Айлетта (так зовут того самого парня, который опрометчиво решил не стричься, пока «Ман Юнайтед» не соберет пять побед в ряд).
«МЮ» сравнял в самом конце, но этого мало – придется начать заново.
«Вест Хэм» же продолжил куражиться и выложил видео с игровым кадрами вперемешку с футболистами, сидящими у парикмахера. Все понятно.
Ноль англичан в старте «Сандерленда» и «Ливерпуля». И сразу 15 других национальностей
Всего четвертый такой случай в эпоху Премьер-лиги. Прежде так отличились «Арсенал» и «Портсмут» (2009-й), «Арсенал» с «Челси» (2019-й) и «Фулхэм» с «Ман Сити» (2025-й).
По ходу матча англичане все же подтянулись: у «Ливерпуля» вышли Джо Гомес и Кертис Джонс, у «Сандерленда» – полузащитник Ромейн Мандл.
«Сандерленд» проиграл дома – больше команд без домашних поражений нет
«Сандерленд» держался как мог – 12 матчей на «Стэдиум оф Лайт» без поражений. И вот в 13-м все испортил «Ливерпуль» с Ван Дейком.
В целом ставка оправдана. Новичок лиги «Сандерленд» взял дома 26 очков, на выезде – лишь 10.
Ван Дейк – самый результативный защитник «Ливерпуля» в Премьер-лиге
Гол «Сандерленду» вывел Верджила Ван Дейка на первое место среди самых забивных защитников «Ливерпуля» в АПЛ. Голландец обошел Сами Хююпя (22).
После перехода в «Ливерпуль» в январе 2018-го Ван Дейк первый по всей лиге. Близко лишь Габриэл из «Арсенала» – 20 мячей.
А Салах обогнал Джерарда по асссистам
Мо Салах удачно навесил с углового на Ван Дейка – и поднялся в исторической таблице лучших ассистентов АПЛ. Египтянин выше самого Джеррарда.
А если мы про голевые только за «Ливерпуль», то здесь Мо пока лишь сравнялся со Стиви Джи (по 92). Одну результативную передачу Салах сделал еще за «Челси».
653 – теперь Милнер делит рекорд по матчам в АПЛ
40-летний Джеймс Милнер записал на свой счет 653-й матч в Премьер-лиге. Так полузащитник «Брайтона» настиг Гарета Бэрри. Следующий матч сделает Милнера рекордсменом.
Все вот-вот случится – и уж такое никто не пропустит.
У «Сити» 20 побед над «Фулхэмом» подряд
3:0 – новая отметка в серии, которая разрослась уже просто до неприличия.
«Сити» победил «Фулхэм» 20-й раз подряд: 17 побед в Премьер-лиге, 2 в Кубке Англии и еще одна в Кубке лиги. Эта цепочка доминирования тянется с февраля 2012-го.
Для «Ман Сити» это выглядит так: В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
С перспективы «Фулхэма» все несколько иначе: П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
Разница мячей за это время – 62:13.
Такая длинная серия, аж в 20 матчей – это рекорд для английского футбола, вот прямо с 1888 года.
Кстати, второй по убедительности и по продолжительности серией тоже обладает «Сити» – 16 побед подряд над «Уотфордом».
Третья? Ну надо же, опять «Сити» – против «Борнмута» (15 побед с 2015-го по 2024-й).
Пеп скучает по Де Брюйне: оговорился после матча и сказал «Кевин»
Так мило.
Все было как обычно: у Пепа спросили, о чем была тактическая лекция для Матеуша Нунеша прямо на поле. Тренер «Ман Сити» взялся объяснять: «Я всегда говорю: «Матеуш, ты невероятно быстр. Почему ты не подключаешься вперед чаще?»
И тут прозвучало: «Кевин…»
«Кевин?»
Пеп заулыбался. И после паузы закончил описание второго гола «Сити»: «Эрлинг придержал мяч, а потом все решила скорость Антуана и Нико».
Кевин 💔.
Игрок «Ньюкасла» залез в офсайд… лбом
Никаких преувеличений: все буквально так и было. Вот стоп-кадр:
Гол Уиллока отменили, чтобы потом он пошутил: «Надо было постричься до матча».
Бывший судья Майк Дин признался: это самый тонкий офсайд, который он только видел.
Соучек – самый забивной чех в истории АПЛ (39 голов)
Еще один шаг к статусу полноправной легенды «Вест Хэма». Соучек забил «МЮ» и тем самым обошел Патрика Бергера (38 голов за «Ливерпуль», «Портсмут» и «Астон Виллу»). Ниже – Милан Барош (28 голов) и Томаш Росицки (19).
«Ноттингем» не забил даже такое – и тем же вечером тренера уволили
В столкновении низов «Форест» набил 2,55 xG, но так и не распечатал «Вулвз» (0:0). Главного виновника зовут Жозе Са: вратарь «Вулверхэмптона» сделал 10 сэйвов и здорово поработал.
А был еще такой момент. «Форест» запорол даже эту атаку с громадным численным преимуществом. Лоренцо Лукка в падении влепил на трибуны.
Нулевая ничья оставила «Ноттингем» в трех очках от зоны вылета, а тренера Шона Дайча – без работы. Он хотя бы продержался 114 дней – уже неплохо, если сравнить в Энджем Постекоглу (39).
Спасать «Форест» будет уже четвертый тренер за сезон.
Фото: Gettyimages.ru/Warren Little; East News/Adrian Dennis / AFP, Paul ELLIS / AFP
А был еще вратарь из Сент-Этьена легенда - лысый "Енот" (Janot, Жереми Жано), тоже путешествовал с Милнером из команды в команду из FIFы в FIFу )
В современном мире национальности так перемешались, что кто какой - без бутылки не разберëшься. Выходцы из Африки: Александр Исак - швед, Альфонсо Дэвис - канадец, Брель Эмболо - швейцарец. Но это не национальности игроков, а их гражданство. К примеру бразильцы Ари, Малком, Дуглас Сантос получили российские паспорта, но от этого они не стали русскими. Озил и Гюндоган по национальности турки, но граждане Германии.
Если так всё и закончится, будет ли это рекордом?
Очень радует что в "сборных мира" из АПЛ ещё находится место англичанам 😁
Даже хотя-бы на замену выйти - это уже что-то.
Плюс два северо-ирландца и один шотландец - тоже представители Британии.