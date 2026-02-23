Фрейша о «Барсе»: «Одного тура без ключевых судейских ошибок оказалось достаточно, чтобы вернуть себе лидерство. Но мы даже не надеемся, что это повторится»

Экс-директор «Барселоны» прокомментировал выход клуба на 1-е место в Ла Лиге.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о выходе каталонской команды на первое место в Ла Лиге.

В 25-м туре чемпионата Испании «блауграна» победила «Леванте» со счетом 3:0. Она опередила на одно очко в турнирной таблице «Реал », который проиграл «Осасуне» (1:2).

«Одного тура без ключевых судейских ошибок оказалось достаточно, чтобы вернуть себе лидерство. Но мы даже не надеемся, что это повторится», – написал Фрейша.