Фрейша о «Барсе»: «Одного тура без ключевых судейских ошибок оказалось достаточно, чтобы вернуть себе лидерство. Но мы даже не надеемся, что это повторится»
Экс-директор «Барселоны» прокомментировал выход клуба на 1-е место в Ла Лиге.
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о выходе каталонской команды на первое место в Ла Лиге.
В 25-м туре чемпионата Испании «блауграна» победила «Леванте» со счетом 3:0. Она опередила на одно очко в турнирной таблице «Реал», который проиграл «Осасуне» (1:2).
«Одного тура без ключевых судейских ошибок оказалось достаточно, чтобы вернуть себе лидерство. Но мы даже не надеемся, что это повторится», – написал Фрейша.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Фрейши
Очень «показательная» оценка конечно, молодец, садись, двойка!
проиграл ты или выиграл - надо держаться одной линии.
и упомянуть прямо или косвенно про мадрид
проиграл ты или выиграл - надо держаться одной линии.
и упомянуть прямо или косвенно судей в шоу Реал ТВ
зачастил со своим мнением в последнее время