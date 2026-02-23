Кристофер Ву: «Спартак» – самый большой клуб в России, соперники настраиваются на нас как на матч жизни. Для них это игра года»

Кристофер Ву: на «Спартак» соперники настраиваются как на матч жизни.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву объяснил неудачное выступление команды в первой части сезона.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров.

– В чем причина неудачного выступления команды в первой части сезона? Шестое место не то, на что рассчитывали.

– Как я и сказал, очень тяжело, когда на «Спартак» соперники настраиваются как на матч жизни. Это самый большой клуб в России, каждый раз команды ждут матча с нами и хотят победить. Для них это игра года.

У нас есть качество, сильные игроки, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет. Мы постараемся в оставшиеся три месяца сезона занять место как можно выше и выиграть Кубок России .

– Победа в Кубке спасет сезон?

– Все хотят выиграть трофей, это было бы отличным стартом новой главы с Хуаном [Карседо], – сказал Ву.