Кристофер Ву: «Спартак» – самый большой клуб в России, соперники настраиваются на нас как на матч жизни. Для них это игра года»
Защитник «Спартака» Кристофер Ву объяснил неудачное выступление команды в первой части сезона.
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.
– В чем причина неудачного выступления команды в первой части сезона? Шестое место не то, на что рассчитывали.
– Как я и сказал, очень тяжело, когда на «Спартак» соперники настраиваются как на матч жизни. Это самый большой клуб в России, каждый раз команды ждут матча с нами и хотят победить. Для них это игра года.
У нас есть качество, сильные игроки, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет. Мы постараемся в оставшиеся три месяца сезона занять место как можно выше и выиграть Кубок России.
– Победа в Кубке спасет сезон?
– Все хотят выиграть трофей, это было бы отличным стартом новой главы с Хуаном [Карседо], – сказал Ву.
