  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барсы» и заслуживает статуи и прощания»
77

Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барсы» и заслуживает статуи и прощания»

Жоан Лапорта: отношения с Месси испорчены, но он миф «Барселоны».

Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента «Барселоны», признал, что его отношения с Лионелем Месси испортились.

«Отношения с Месси уже не такие, как были раньше. На церемонии «Золотого мяча» произошел инцидент – я подошел, чтобы поприветствовать его, но он решил, что нам не обязательно здороваться.

С тех пор мы немного сблизились, и будем надеяться, что в дальнейшем это продолжится. Отношения испорчены, но он представляет собой миф «Барселоны».

Лео заслуживает статуи на «Камп Ноу», как и Кройфф. Он заслуживает прощальной церемонии. Мы считаем, что идеально сделать это, когда стадион будет полностью готов и на нем будет более 100 000 зрителей. Будем надеяться, что это возможно», – сказал Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17057 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЖоан Лапорта
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗолотой мяч
logoЙохан Кройфф
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Месси в этой ситуации полностью прав. Выгнать легенду футбола «руками» обстоятельств, это подло и низко, еще перед этим используя его имя для победы на выборах.
Ответ Simbad
Месси в этой ситуации полностью прав. Выгнать легенду футбола «руками» обстоятельств, это подло и низко, еще перед этим используя его имя для победы на выборах.
Лапорта оказался лис. действительно поступил подло
Ответ Simbad
Месси в этой ситуации полностью прав. Выгнать легенду футбола «руками» обстоятельств, это подло и низко, еще перед этим используя его имя для победы на выборах.
Он вроде его не выгнал, а просто решил, что клуб больше Месси. И потом решил еще раз)
Правильно сделал Месси что обломал обломщику.
Ответ Tsado 15
Правильно сделал Месси что обломал обломщику.
В чем правильность ? То что лапорта выбрал другой путь это себя я считаю полностью оправдывает хотя и обидно что с Месси так произошло но вины лапорты я здесь не вижу экономически клуб вогнал в тупик Барто…. Напомню если не ошибаюсь на тот момент в Барсе Месси зарабатывал 50 млн евро чистыми это зп 6-7 футболистов
Ответ Ибраим Умаров
В чем правильность ? То что лапорта выбрал другой путь это себя я считаю полностью оправдывает хотя и обидно что с Месси так произошло но вины лапорты я здесь не вижу экономически клуб вогнал в тупик Барто…. Напомню если не ошибаюсь на тот момент в Барсе Месси зарабатывал 50 млн евро чистыми это зп 6-7 футболистов
Да этим хомячкам бесполезно это объяснять. Им главное, чтобы любимчик бегал на поле, а как там клубные финансы и игра команды - им плевать. Они видимо Барсу без Месси не помнят
Двуличный, скользкий лапорта
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
Двуличный, скользкий лапорта
Несмотря на то что дела у Барсы улучшились, он в предвыборной кампании пеной у рта всем рассказывал что обязательно переподпишет Месси , потом сам же выкинул его
Ответ scanner c
Несмотря на то что дела у Барсы улучшились, он в предвыборной кампании пеной у рта всем рассказывал что обязательно переподпишет Месси , потом сам же выкинул его
Комментарий скрыт
ну Лапорте и в лицо плюнуть не зазорно было бы
Миф (от греч. μῦθος — «речь, слово, сказание») — это древнее народное повествование о богах, героях, происхождении мира и явлений, передающее представления людей, а также может означать нечто фантастическое или вымышленное, не соответствующее действительности. В современном языке «миф» часто употребляется для обозначения ложного представления.
Ответ ValmontZ
Миф (от греч. μῦθος — «речь, слово, сказание») — это древнее народное повествование о богах, героях, происхождении мира и явлений, передающее представления людей, а также может означать нечто фантастическое или вымышленное, не соответствующее действительности. В современном языке «миф» часто употребляется для обозначения ложного представления.
Либо криво перевели, либо лапорта недалекий
Ответ Император Плутона
Либо криво перевели, либо лапорта недалекий
Либо в русском языке криво воспринимают значение слова миф.
Миф это вообще не синоним слова выдумка
Понятно что Лапорта и не собирался сохранить Месси, он же знал что это невозможно), но выиграл выборы на обещании что сохранит Месси)
Забавно видеть в комментариях персофанов, которые видимо считают что Барса=Месси и без Лео клуб не помнят. Месси возможно лучший футболист в истории, только вот он вообще хоть что-то простил клубу из задолженностей? Нет. А вот Пике добровольно отказался от последнего года контракта вместе с зп. Хави тоже от неустойки отказался. Это и есть реальная любовь к клубу
Ответ Тимур Рашидов
Забавно видеть в комментариях персофанов, которые видимо считают что Барса=Месси и без Лео клуб не помнят. Месси возможно лучший футболист в истории, только вот он вообще хоть что-то простил клубу из задолженностей? Нет. А вот Пике добровольно отказался от последнего года контракта вместе с зп. Хави тоже от неустойки отказался. Это и есть реальная любовь к клубу
Пике уже не тянул, Хави много заработал в Катаре и все же не показал максимум из того, что мог. Месси все же уходил в статусе супер-звезды, которая все ещё меняет исход матчей. Плюс он этой Барсе заработал много денег: футболки, голы в финале, рекламные контракты. И Лео не виноват, что Барса плохо считала деньги. Лео не бухгалтер.
Фан Реала.
Ответ Ли Ск
Пике уже не тянул, Хави много заработал в Катаре и все же не показал максимум из того, что мог. Месси все же уходил в статусе супер-звезды, которая все ещё меняет исход матчей. Плюс он этой Барсе заработал много денег: футболки, голы в финале, рекламные контракты. И Лео не виноват, что Барса плохо считала деньги. Лео не бухгалтер. Фан Реала.
Вы шутите? Месси зарабатывает в десятки раз больше Хави и Пике, как раз для Месси менее критично хотя бы 5 млн простить клубу, который оплачивал ему лечение в детстве. Речь не о том что должны были делать финансисты Барсы, а о том, как в уже сложившейся ситуации поступили каталонцы вроде Пике и Хави, и как повёл себя Месси. Очевидно, что Лео не простил клубу, который ему многое дал - даже 1 млн. Это его право, он не бухгалтер, тогда пусть не кричит как он любит Барсу всем сердцем
Лапорта лжец и жулик. Сперва на обещании продлить контракт с Лео выиграл выборы, а потом просто кинул, думаю за денюжки для себя от шейхов. Зато на Лёву нашел 45 лямов и выписал з/п в 37 лямов. Лео правильно сделал что послал жулика куда подальше. Самоуважение превыше всего. Ну и Бог вознаградил его победой на Кубке мира.
Ответ Pamir88
Лапорта лжец и жулик. Сперва на обещании продлить контракт с Лео выиграл выборы, а потом просто кинул, думаю за денюжки для себя от шейхов. Зато на Лёву нашел 45 лямов и выписал з/п в 37 лямов. Лео правильно сделал что послал жулика куда подальше. Самоуважение превыше всего. Ну и Бог вознаградил его победой на Кубке мира.
А где связь Кубка мира и трофеев с Барсой? У пешего с 2015 года нет ЛЧ. Да и в ПСЖ провалился.

А Левандовски более перспективный был на тот момент. И не столь затратный.
Видно не разбираешься в этой теме,Месси отработал все до копейки сполна,на Имени ,на продаже атрибутики с его Именем,спонсорских контрактах,не говоря уже о результатах команды
Ответ Andry 72
Видно не разбираешься в этой теме,Месси отработал все до копейки сполна,на Имени ,на продаже атрибутики с его Именем,спонсорских контрактах,не говоря уже о результатах команды
Разбираюсь прекрасно, только клуб тоже ему многое дал, а он будучи чуть ли не миллиардером - зажал 5 млн хотя бы простить клубу, который он якобы любит больше всего
Так все-таки миф или легенда Барселоны? В культурологическом смысле это несколько разные вещи, а в данном контексте чуть ли не вообще противоположные...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео – образец для подражания как футболист и как личность»
21 февраля, 13:42
«Месси и Роналду феноменальны, но Роналдиньо произвел на меня наибольшее впечатление». Компани о самом сложном сопернике
19 февраля, 17:49
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Непростительно, что клуб порвал с Месси, а не с «Реалом». Примирение с Лионелем должно быть приоритетом»
11 февраля, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
7 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
18 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
31 минуту назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
13 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
13 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
28 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
41 минуту назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
56 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем