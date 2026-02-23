Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барсы» и заслуживает статуи и прощания»
Жоан Лапорта: отношения с Месси испорчены, но он миф «Барселоны».
Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента «Барселоны», признал, что его отношения с Лионелем Месси испортились.
«Отношения с Месси уже не такие, как были раньше. На церемонии «Золотого мяча» произошел инцидент – я подошел, чтобы поприветствовать его, но он решил, что нам не обязательно здороваться.
С тех пор мы немного сблизились, и будем надеяться, что в дальнейшем это продолжится. Отношения испорчены, но он представляет собой миф «Барселоны».
Лео заслуживает статуи на «Камп Ноу», как и Кройфф. Он заслуживает прощальной церемонии. Мы считаем, что идеально сделать это, когда стадион будет полностью готов и на нем будет более 100 000 зрителей. Будем надеяться, что это возможно», – сказал Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Миф это вообще не синоним слова выдумка
Фан Реала.
А Левандовски более перспективный был на тот момент. И не столь затратный.