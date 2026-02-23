  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ
24

Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ

Игрока «Сандерленда» удалил страницу в соцсети из-за расизма.

Вингер «Сандерленда» Ромейн Мандл подвергся расистским оскорблениям после матча с «Фулхэмом» в 27-м туре АПЛ (1:3).

Об этом сообщили в клубе. 

«Сандерленд» возмущен расистскими высказываниями в интернете в адрес Ромейна Мандла после матча Премьер-лиги против «Фулхэма». Отвратительное поведение нескольких человек неприемлемо, и клуб не потерпит его ни при каких обстоятельствах.

В нашем обществе нет места расизму, и мы солидарны с Ромейном, которого мы полностью поддерживаем. Клуб активно сотрудничает с соответствующими органами власти и онлайн-платформами, чтобы выявить виновных, и мы предпримем самые решительные действия, какие только в нашем распоряжении.

Эти люди не олицетворяют «Сандерленд», наши ценности или наше сообщество», – говорится в заявлении клуба. 

После этого инцидента Мандл удалил свою страницу в инстаграме. 

Напомним, в минувшие выходные раисистским оскорблениям подверглись еще три игрока АПЛ – Уэсли Фофана из «Челси», Аннибаль Межбри из «Бернли» и Толу Арокодаре из «Вулверхэмптона». 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17056 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сандерленда»
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
дискриминация
logoРомейн Мандл
logoСандерленд
logoТолу Арокодаре
logoАннибаль Межбри
logoУэсли Фофана
logoБернли
logoВулверхэмптон
интернет
logoЧелси
соцсети
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем и целом, кампания по блокировкам, цезурам и уголовным статьям за всё подряд набирает обороты везде и всюду.

И это тотальный кошмар и капец для каждого из нас, потому что при очередной блокировке чего угодно будут говорить «ну, это общемировая практика» вне зависимости от того, кто находится у власти и взглядов этой власти на те или иные вещи.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
В общем и целом, кампания по блокировкам, цезурам и уголовным статьям за всё подряд набирает обороты везде и всюду. И это тотальный кошмар и капец для каждого из нас, потому что при очередной блокировке чего угодно будут говорить «ну, это общемировая практика» вне зависимости от того, кто находится у власти и взглядов этой власти на те или иные вещи.
Нет тут никакой кампании. Они проводятся не через такой узкий слой, как футболисты, а в основном через защиту детей или безопасность — за то, что задевает всех. Тут просто на хайпе от Винисиуса н-ворды показывают ежедневный расизм в директе. Всем этим футболистам, и не только им, регулярно гадят в личку сотни людей, тот же Уолкер тоже показывал давным давно. Поэтому злые комменты для них не новость, но раз уж есть повод — выставляют на показ.
Ответ Noken
Нет тут никакой кампании. Они проводятся не через такой узкий слой, как футболисты, а в основном через защиту детей или безопасность — за то, что задевает всех. Тут просто на хайпе от Винисиуса н-ворды показывают ежедневный расизм в директе. Всем этим футболистам, и не только им, регулярно гадят в личку сотни людей, тот же Уолкер тоже показывал давным давно. Поэтому злые комменты для них не новость, но раз уж есть повод — выставляют на показ.
Есть.
Просто везде свои приколы.

У нас - дети.
У них - цвет кожи.

У них - вред экологии.
У нас - вред здоровью.
(Прямая отсылка на историю пальмового масла)

Всё такой же маркетинг, просто покупатель разный, а значит и подход отличается в продажах.
Различные организации будут орать, потом улетит и к политикам.
Главное вовремя подсуетиться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
7 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
18 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
31 минуту назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
13 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
13 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
28 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
41 минуту назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
56 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем