Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ

Игрока «Сандерленда» удалил страницу в соцсети из-за расизма.

Вингер «Сандерленда » Ромейн Мандл подвергся расистским оскорблениям после матча с «Фулхэмом » в 27-м туре АПЛ (1:3).

Об этом сообщили в клубе.

«Сандерленд» возмущен расистскими высказываниями в интернете в адрес Ромейна Мандла после матча Премьер-лиги против «Фулхэма». Отвратительное поведение нескольких человек неприемлемо, и клуб не потерпит его ни при каких обстоятельствах.

В нашем обществе нет места расизму, и мы солидарны с Ромейном, которого мы полностью поддерживаем. Клуб активно сотрудничает с соответствующими органами власти и онлайн-платформами, чтобы выявить виновных, и мы предпримем самые решительные действия, какие только в нашем распоряжении.

Эти люди не олицетворяют «Сандерленд», наши ценности или наше сообщество», – говорится в заявлении клуба.

После этого инцидента Мандл удалил свою страницу в инстаграме.

Напомним, в минувшие выходные раисистским оскорблениям подверглись еще три игрока АПЛ – Уэсли Фофана из «Челси», Аннибаль Межбри из «Бернли» и Толу Арокодаре из «Вулверхэмптона».