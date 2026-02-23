Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ
Вингер «Сандерленда» Ромейн Мандл подвергся расистским оскорблениям после матча с «Фулхэмом» в 27-м туре АПЛ (1:3).
Об этом сообщили в клубе.
«Сандерленд» возмущен расистскими высказываниями в интернете в адрес Ромейна Мандла после матча Премьер-лиги против «Фулхэма». Отвратительное поведение нескольких человек неприемлемо, и клуб не потерпит его ни при каких обстоятельствах.
В нашем обществе нет места расизму, и мы солидарны с Ромейном, которого мы полностью поддерживаем. Клуб активно сотрудничает с соответствующими органами власти и онлайн-платформами, чтобы выявить виновных, и мы предпримем самые решительные действия, какие только в нашем распоряжении.
Эти люди не олицетворяют «Сандерленд», наши ценности или наше сообщество», – говорится в заявлении клуба.
После этого инцидента Мандл удалил свою страницу в инстаграме.
Напомним, в минувшие выходные раисистским оскорблениям подверглись еще три игрока АПЛ – Уэсли Фофана из «Челси», Аннибаль Межбри из «Бернли» и Толу Арокодаре из «Вулверхэмптона».
