Почему «Сити» после перерыва превращается в тыкву?

Палагин – про главную проблему Пепа.

Сезон «Манчестер Сити» все больше напоминает легендарный мем с собаками:

Шутки шутками, но от истины недалеко. Мы видим натурально две разные команды.

Команда первых таймов идет в чемпионском темпе – 85-86 очков, если проецировать результаты на полный сезон АПЛ.

Команда вторых таймов идет в графике середняка – 55-56 очков за кампанию.

Такие перепады явно влияют на чемпионскую гонку. Только в 2026-м «Сити» потерял семь очков после перерыва. Если бы избежал потерь, сейчас мог лидировать в АПЛ. «Арсенал» такого не позволяет – ни одного потерянного очка в 11 матчах, в которых лидировали к перерыву.

Самая настораживающая часть – не результаты, а пропасть в качестве игры. В первых таймах «Сити» сносит соперника. Во втором скатывается к перестрелке с равными шансами на успех. Самая серьезная просадка – в защите.

Матч прошлого тура с «Тоттенхэмом» – символ проблем. «Сити» упустил преимущество в два мяча, с которым подошел к перерыву. Первый такой случай с апреля-2018. Можно списать на случайность, но в данном случае уже тренд.

Да, «Сити» чаще любой другой команды ведет к перерыву (16 раз), следовательно, чаще получает право передать инициативу сопернику. Это может искажать картину и влиять на показатели, так как сопернику нужно больше, но проблема – в регулярных потерях очков. У «Сити» уже девять проигранных вторых таймов в АПЛ. Из них только два закончились победами по итогам 90 минут.

В чем же дело?

Не в прагматизме ли Пепа?

Недавно я писал , что нынешний «Сити» – самый прагматичный проект в карьере Пепа. На момент выхода текста (конец декабря) «Сити» шел четвертым по владению в АПЛ, хотя в эпоху Пепа никогда не опускался ниже первого места. С тех пор ситуация слегка поменялась – показатель владения подрос (59,5%), а «Сити» вышел на второе место. Опережает только «Ливерпуль» (61,5%).

Выражение прагматизма «Сити» на поле – сознательная передача инициативы сопернику и переход на тройку центральных защитников в концовке. Джокером у Пепа, как правило, выступает Натан Аке.

Может быть с этим связана такая просадка? Может быть, «Сити» слишком сильно закрывается?

Нет.

Из 17 голов, пропущенных после перерыва, 12 были пропущены до 75-й минуты – в отрезок, когда рано закрываться и выпускать дополнительного ЦЗ. Выход Аке навредил только один раз – в гостевой игре с «Арсеналом» (не разобрались и выстроились в высокой линии, хотя до этого парковались).

В случае «Сити» выход третьего центрального – наоборот, практически гарантия победы. Пеп прибегал к этому инструменту пять раз в АПЛ и еще два в ЛЧ. Итог – шесть побед с одним пропущенным (тот самый от «Арсенала»).

Проблемы «Сити» начинаются намного раньше.

Пеп не успевает за перестановками соперников

Они часто сопутствуют провалам «Сити» во вторых таймах. Чтобы перевернуть игру, тренеры рискуют. Инструменты подбирают разные. Даниэль Фарке из «Лидса» в перерыве поменял схему и добавил дополнительного нападающего. Калум Макфарлейн из «Челси» передвинул героя второго тайма Энцо на позицию десятки. Томас Франк из «Тоттенхэма» отказался от лишнего ЦЗ. Что важно: перестановки происходят не во время игры, а в перерыве – когда у тренеров есть время объяснить новые задачи игрокам.

Независимо от приема, соперники начинают рисковать и раскрываться. Вместо пассивной обороны на своей половине запускают персональный прессинг по всему полю. Рисунок резко меняется. «Сити» мешают владеть мячом в промышленных масштабах, как до перерыва. Паттерн повторялся пять раз.

По словам Пепа Лейндерса, к такой перемене нужно быть готовым, это требование современной АПЛ – команды могут как закрыться на своей половине в схеме 5-4-1, так и запустить смелое персональное давление с дуэлями каждый с каждым.

«Сити» не готов. Ярчайший пример – второй тайм против «Лидса». Чтобы ответить на перестановки Фарке, Пепу пришлось идти на хитрость. Помощником выступил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец изобразил травму и вызвал медиков, чтобы устроить команде тактический тайм-аут.

Разумеется, Доннарумма сумел продолжить игру.

Теоретически у «Сити» есть невероятный козырь, когда соперник раскрывается и играет по всему полю 1-в-1. Это Эрлинг Холанд. Для норвежца сценарий, в котором можно убежать на пространстве, – рай. Беда в том, что Холанд пользуется им крайне редко. В девяти проигранных вторых таймах «Сити» у Эрлинга ни одного мяча. Потенциальное объяснение – в следующем пункте.

Размен Эдерсона на Доннарумму

В сценарии с персональным дуэлями у вратаря важнейшая роль. Единственный, кто получает свободу и может распоряжаться мячом без давления. Даже если его прессингуют, то делают это с опозданием. Пара лишних секунд есть практически всегда.

Эдерсон был чит-кодом «Сити» в этом режиме. Не только выманивал на себя и освобождал партнера, но и мог наказать длинным пасом. В прошлом сезоне сделал сразу четыре ассиста в АПЛ. В трех случаях – против команд, которые давили персонально. В двух ассистировал Холанду.

Доннарумма прибавляет в игре ногами и до сих пор не привозил, но до уровня Эдерсона не дотягивает и близко. До Холанда может добить, но пас следует в борьбу, а не на ход – нужно тратить время на обработку, соперники успевают вернуться.

Показательными в этом плане вышли домашние матчи с «Челси» двух последних сезонов. В обоих случаях лондонцы выходили на второй тайм с персональными ориентировками. В прошлом сезоне «Сити» не растерялся – в том числе благодаря Эдерсону (ассист на Холанда при счете 2:1). В этом – поплыл и растерял инициативу. Доннарумма не прямой виновник, но соучастник точно.

Форма Родри

Чтобы не повторяться, приведу отрывок из недавнего текста:

«Уровень Родри после крестов колеблется и почти полностью зависит от нагрузки.

Средние перформансы – матчи, к которым Родри готовится в недельном цикле. Роскошь для современного топ-клуба, но необходимость для испанца. Первые таймы Родри проводит на уровне последних лет перед «Золотым мячом». Во вторых следует просадка из-за усталости. Из-за этого «Сити» нередко упускает победы ».

Это не значит, что без Родри на поле «Сити» не страдает от провалов после перерыва. Страдает, но реже.

Родри в форме идеально предотвращал хаос. Когда требовалось, мог успокоить игру. Нынешний Родри на такое не способен. Если матч скатывается в хаос, плывет по течению вместе с остальными.

Показательная графика. В первых таймах Родри не только контролирует игру, но и здорово гасит атаки соперника. Во вторых перестает влиять на игру и, как следствие, устает. Несмотря на то, что команда начинает меньше владеть мячом, намного реже вступает в отбор. Не вредитель или обуза, но уж точно не помощник.

Сказывается КЧМ?

Одна из непопулярных версий, которая объясняет спады «Сити» во вторых таймах.

Адепты ссылаются на летнее предсказание Пепа: «Сейчас я стараюсь не думать об этом. Посмотрим, как пойдет. Возможно, это скажется на нас в ноябре, декабре или январе. Вы будете спрашивать у нас, что происходит, а я буду отвечать: «Это все чемпионат мира. Он уничтожил нас. У нас больше нет сил». Посмотрим. Мы в первый раз сталкиваемся с подобным».

Пеп имеет в виду предсезонку, которая получилась скомканной из-за участия «Сити» на клубном ЧМ. Но можно ли списать на нее провальные вторые таймы? Да, они участились в январе – месяц, который Пеп упоминал в интервью, но из доказательной базы на этом все.

Аргументов против версии минимум два.

Во-первых, у «Челси», который дошел на КЧМ до финала («Сити» вылетел в 1/8-й), нет таких пробуксовок. За весь сезон лондонцы проиграли всего четыре вторых тайма («Сити» – девять). В двух из них «Челси» играл в меньшинстве. Мы не знаем про методы подготовки «Челси» и «Сити» к сезону. Сравнивать их напрямую тоже нельзя. Но «Челси» был в еще более сжатом цикле – с минус двумя неделями на подготовку к сезону.

Во-вторых, провалы во вторых таймах прослеживаются у «Сити» весь сезон. Даже в победных матчах, в которых после перерыва не пропускали. Пеп решался на выход третьего центрального, даже когда вел в два-три мяча – например, против «Манчестер Юнайтед» и «Дортмунда». Проблемы создавали даже худшие команды АПЛ вроде «Вест Хэма» и «Вулвз».

Знаки точно были.

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Martin Dalton/Global Look Press