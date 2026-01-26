После победы в манчестерском дерби «Юнайтед» разобрался с «Арсеналом» на выезде (3:2). Волшебный старт Майкла Кэррика продолжается. Попробуем его осмыслить.

В составе «Арсенала» два отклонения от классики этого сезона: на левом фланге не было Риккардо Калафьори. Микель Артета выбрал Пьеро Инкапиэ на подмену, молодой Майлз Льюис-Скелли остался в запасе. В центре атаки вместо Виктора Дьокереша стартовал сделавший дубль в Лиге чемпионов Габи Жезус.

«Юнайтед» обошелся вообще без сюрпризов, Кэррик полностью повторил победный состав из дерби.

Игра «МЮ» без мяча – супер

Общая черта первых двух матчей Кэррика – надежность без мяча в среднем и низком блоке. Акцент на обороне «МЮ» как ключевой платформе успеха уместен даже после игры с двумя пропущенными. Команда почти не допускает моментов с игры: всего 0,35 xG в дерби и 0,39 против «Арсенала».

При такой надежности сзади «МЮ» всегда будет в игре и сможет наказать впереди – через контратаки, которые удобны этому набору исполнителей, или через индивидуальную магию, сыгравшую значимую роль при голах «Юнайтед» во втором тайме.

Кэррик использует схему 4-2-3-1 (4-4-2), но с важной фишкой: на флангах стартуют трудяги с опытом игры латералями, это позволяет схеме трансформироваться в нужные моменты. В первой стадии сдерживания Амад Диалло и Патрик Доргу строго в линии полузащиты – помогают закрывать центральное направление и при необходимости идут в прессинг.

На своей трети возможны варианты. Амад образует пятерку, Доргу остается выше.

Мяч на другой стороне поля. Теперь Доргу занимает слот в линии защиты, а Амад остается в полузащите.

Оба садятся, а в центре глубже спускается Бруну – образуют временные 6-3-1.

Дисциплина вингеров-работяг делает схему ультранадежной. Они не просто образуют линию из пяти человек в нужные моменты, но и прекрасно доигрывают оппонентов до упора плюс регулярно страхуют крайних защитников.

При этом игровой профиль Доргу и Амада идеально подходит, чтобы атаковать пространство после отрезков без мяча. Их мультифункциональность склеивает схему. А базис в 4-2-3-1 позволяет комфортнее чувствовать себя другим лидерам – например, Бруну, который вернулся на место десятки.

Получается почти идеальная формула, чтобы сдерживать команды, готовые забрать владение на длительные отрезки, а потом атаковать их на пространстве. Кэррик выстроил не только эту стадию, но игра без мяча и комбинация схемы-трансформера с уникальными качествами исполнителей сильно впечатляет.

Как же поплыл Субименди. Учебник «Как не нужно играть в опорной зоне»

В целом-то Мартин Субименди проводит сильный дебютный сезон в «Арсенале». Полноценно заменил Томаса Парти, вообще не травмируется (больше всех минут из полевых), забивал важные мячи. Он умеет многое, но главное его качество – заразительное спокойствие. В ключевой момент матча он его потерял.

Голевой пас на Бриана Мбемо – большой фэйл, он очевиден и определенно заслуживает критики, но такое случается даже с лучшими опорниками. Если Субименди ограничился бы только этим, отдельного внимания в разборе не заслужил бы. Катастрофа – именно сочетание такой ошибки с реакцией на нее.

После 36-й минуты на поле был полностью другой Субименди: это касается действий и с мячом, и без. Он не открывался под давлением, а закрывался. Когда все-таки получал мяч, пасовал с точностью 60% (хотя по сезону – 89%). При обороне не читал игру, а выбрасывался без оценки положения у себя за спиной. Просто учебник, как не нужно играть в опорной зоне.

Осторожно предположим, что проблемы были в области психологии: после такой ошибки Мартина накрыло чрезмерное желание компенсировать вину, поэтому он потерял ключевое качество любого топ-опорника – терпение.

Артета заменил Субименди на 58-й минуте. После его ухода глубже по схеме спустился Деклан Райс, а другие места в полузащите заняли более атакующие Микель Мерино и Эберечи Эзе. У замены был тактический смысл, но среди мотивов, вероятно, еще и желание поскорее снять игрока, который настолько потерялся.

«МЮ» показал «Арсеналу» пользу от атак через центр

«Арсенал» закончил игру с 0,39 xG в результате позиционных атак. Катастрофа, но далеко не редкий случай. Стандарты часто маскируют проблемы (и тут тоже могли спасти), но в целом это типичный матч, когда «Арсенал» избегает рисков, разыгрывая мяч.

Частое явление: команда пасуется вокруг оборонительного блока соперника. Передачи, прошивающие этот блок, почти под запретом. Плюсы такого подхода в том, что «Арсенал» редко допускает контратаки. Минусы: команда медленно атакует, а сопернику проще перегруппироваться.

Матч с «МЮ» – классика режима Артеты. Даже когда «МЮ» оставлял опорную голой, «Арсенал» пытался атаковать флангом.

«Юнайтед» был намного смелее. Формула простая: Лисандро Мартинес как главный разыгрывающий (54 паса – первый в команде) с кучей вариантов между линиями, которые предлагают партнеры.

Риски такого подхода показал эпизод в начале игры. Лисандро нашел между линиями Бруну, португалец замешкался и подставился под давление Вильяма Салиба.

В результате – потеря и убойная контратака 3-в-4 с участием Салиба.

«Арсенал» простил, но со временем стиль «МЮ» начал приносить больше пользы, чем вреда.

Награда – их второй мяч. Снова Лисандро в роли разыгрывающего. Еще одно открывание Бруну между линиями. Отличие только в смещении с фланга к центру Патрика Доргу. Он дал дополнительный вариант для развития.

Риски оправдались. В дураках остался даже главный разрушитель мира Деклан Райс.

При третьем голе «Юнайтед» задействовал похожую формулу. В этот раз роль Доргу исполнил Матеус Кунья. Райс снова остался не при делах. Очень редкое явление, его полностью проспонсировал «МЮ».

«Арсенал» впервые проиграл, забив первым

В этом сезоне команда Артеты выиграла все 24 из 24 матчей, в которых открывала счет. Максимально комфортный для «Арсенала» режим. Можно задействовать сильнейший козырь – игру без мяча. «Арсенал» в таком рисунке может быть разным: способны и припарковаться, и задействовать прессинг как инструмент удушения.

В этот раз в удобном режиме провели всего восемь минут. Причем на этом отрезке владели мячом почти 68%, то есть не закрывались, а продолжали играть первым номером. При этом паниковали под давлением: точность передач просела с 87% до 78%. Пропущенный в результате привоза – закономерный итог.

Гораздо больше времени (34 минуты) «Арсенал» провел в неудобном рисунке – проигрывая. Артета пытался избавить команду от страданий через порцию замен. На 58-й – через пять минут после пропущенного – провернул четыре перестановки: Бен Уайт вместо Инкапиэ, Мерино вместо Субименди, Эзе вместо Мартина Эдегора и Дьокереш вместо Жезуса.

Вопросы вызывает одновременный выход Уайта и уход Эдегора. Фактически отказ от сыгранного треугольника Уайт – Эдегор – Букайо Сака. В предыдущие годы это был один из редких козырей «Арсенала» при позиционных атаках. Тут тоже был доступен, но Артета решил его не задействовать.

Финальная замена Микеля – размен Леандро Троссарда на Нони Мадуэке, неожиданно он появился справа, а Сака перешел на левый фланг. Еще одна перестановка с сомнительным эффектом. Мадуэке роль главного решалы на главном фланге не потянул. На своем отрезке умудрился четыре раза потерять мяч (у всех остальных – максимум по одной потере). Даже угловой, с которого «Арсенал» сравнял, пришел после эпизода, когда Сака оказался на родном правом краю.

Мбемо – умница, «Арсенал» разок вскружил голову, Кунья – забил на совет

Еще несколько деталей – лаконичными заметками.

● Какой же умница Мбемо! Забивал в обоих матчах, но важнее общая польза. Одно из его лучших качеств – чтение эпизодов и умение выстраивать отношение с самыми разными союзниками по атаке. От Айвена Тоуни до Бруну Фернандеша. Бриан отлично чувствует, когда открываться за спину, когда спуститься в опорную зону, умеет думать на пару передач вперед и старается действовать в касание.

Он не очень хорош в игре спиной к воротам – возможно, оно пригодится на месте форварда в матчах против более закрытых соперников. Но в топ-играх на этой позиции мы пока наблюдаем только плюсы.

● Редкий позитив «Арсенала» – атака, после который забили первый . Почти две минуты держали соперника без мяча, несколько раз элегантно меняли направление, а завершилось все во вратарской с правым защитником Тимбером в роли нападающего. Неудивительно, что у соперников закружилась голова. Увы, воспроизводить такое регулярно не получалось.

● Кунье аналитики «МЮ советовали улучшать позицию для удара и замечать партнеров, которые находятся ближе к воротам. Показывали с помощью цифр, как это влияет на вероятность гола. Похоже, Кунья на совет забил – во всех смыслах.

***

Еще впечатления от победы «МЮ» над «Арсеналом» – на ВидеоСпортсе’‘

«МЮ» бахнул и «Арсенал» – 3:2 с сочнейшими голами! Заслуги Кэррика очень много

Как «Арсенал» может не выиграть АПЛ? Варианты Лукомского и Палагина

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield, Alex Pantling