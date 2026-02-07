  • Спортс
  Де Росси о пенальти в ворота «Дженоа» на 95-й: «Футбола, в который мы играли, больше нет. Не знаю, в каком виде спорта работаю тренером. Мы даем ВАР слишком большую власть, это опасно»
Даниэле Де Росси выразил недоумение по поводу назначения пенальти в ворота «Дженоа» в добавленное ко второму тайму время в матче с «Наполи».

Гол Расмуса Хейлунда на 95-й минуте принес «Наполи» победу над генуэзцами – 3:2.

«Я не знаю, что сказать. Мы – я говорю и за коллег – не знаем, что сказать. Не считая горечи и того, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем. 

Футбола, в который играли мы, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.

Эти извращенные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником ВАР, с ним меня в бытность футболистом реже грабили бы. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно.

Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все принимаем в этом участие и будем получать пенальти», – сказал главный тренер «Дженоа».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Ну критики ВАРа очередной раз напрудили в штаны, забыв их снять. Так пенальти был или нет? ВАР виноват в том, что поставили честный пенальти и справедливость восторжествовала, или в том, что близорукие или заряженные судьи поставили нечестный? А шансы на нечестный ВАР добавляет или уменьшает? Вопросы, вопросы. Но бестолковое нытьё после решений не в твою пользу - это святое, конечно. И пофиг, что ошибок судей стало в разы меньше
Ответ Slowpoke7
Ну критики ВАРа очередной раз напрудили в штаны, забыв их снять. Так пенальти был или нет? ВАР виноват в том, что поставили честный пенальти и справедливость восторжествовала, или в том, что близорукие или заряженные судьи поставили нечестный? А шансы на нечестный ВАР добавляет или уменьшает? Вопросы, вопросы. Но бестолковое нытьё после решений не в твою пользу - это святое, конечно. И пофиг, что ошибок судей стало в разы меньше
Тогда как то можно оправдать было не заметил и не заметил, но когда в одном матче два идентичных эпизода ВАР трактует по разному это раздражает в разы больше.
Ответ Bigbadaboom
Тогда как то можно оправдать было не заметил и не заметил, но когда в одном матче два идентичных эпизода ВАР трактует по разному это раздражает в разы больше.
А ещё больше раздражает, когда эпизод трактуется в пользу грандов, и против команд статусом пониже, хотя эпизоды абсолютно одинаковые. Но это не только к судьям на вар вопросы, а в первую очередь к главному арбитру.
Его понять можно: второй матч подряд упускают ничью из-за пенальти с подсказки от ВАР уже в добавленное время.
То есть, ВАР должен работать только в отдельных случаях, а когда он сработал не в пользу проигравшего, хоть и обеспечил соблюдение правил - это "уже не тот футбол"? В таком случае, пусть "тот футбол" остаëтся в прошлом и никогда больше не возвращается.
Я Конте терпеть не могу, но пенальти ведь был. Тут Де Росси надо со своими игроками выяснять, почему они второй матч подряд в концовке так неаккуратно в штрафной играют
Про пенальти на первой минуте ничего не говорит😂
Рекомендуем