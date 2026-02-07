Де Росси о пенальти в ворота «Дженоа» на 95-й: «Футбола, в который мы играли, больше нет. Не знаю, в каком виде спорта работаю тренером. Мы даем ВАР слишком большую власть, это опасно»

Де Росси о пенальти в ворота «Дженоа» на 95-й: не знаю, какой это вид спорта.

Даниэле Де Росси выразил недоумение по поводу назначения пенальти в ворота «Дженоа» в добавленное ко второму тайму время в матче с «Наполи ».

Гол Расмуса Хейлунда на 95-й минуте принес «Наполи» победу над генуэзцами – 3:2.

«Я не знаю, что сказать. Мы – я говорю и за коллег – не знаем, что сказать. Не считая горечи и того, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем.

Футбола, в который играли мы, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.

Эти извращенные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником ВАР, с ним меня в бытность футболистом реже грабили бы. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно.

Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все принимаем в этом участие и будем получать пенальти», – сказал главный тренер «Дженоа ».