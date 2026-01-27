Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 23-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Вот через что проходят вратари АПЛ на угловых

Пожалуй, это фото тура. Может, даже всего сезона: стандартные положения в современной Премьер-лиге выглядят так.

«Арсенал» не пропускал три гола 121 матч. Сто двадцать один!

Три гола в ворота «Арсенала» – это уже сенсация. Мы и не думали, что так вообще бывает.

Когда и с кем это случилось в предыдущий раз?

*ищем, ищем, ищем*

А вот: декабрь 2023-го, матч против «Лутона» (4:3). В календаре не так уже далеко, но матчей с тех пор накапало прилично – 121.

Больше ста матчей оборона «Арсенала» если и позволяла что-то, то не слишком много. Пока в Лондон не приехал «Манчестер Юнайтед».

Еще один год, когда никто не побьет рекорд «Челси» по пропущенным голам (15)

После поражения от «МЮ» (2:3) у «Арсенала» уже 17 пропущенных в чемпионате.

Рекорду «Челси» сезона-2004/05 снова ничто не угрожает. Тогда лондонцы пропустили всего 15 голов.

По такому случаю капитан того «Челси» Джон Терри вышел в эфир с поздравлениями для бывших партнеров: «Рекорд устоит еще на один год. Петр Чех, Паулу Феррейра, Рики Карвалью, Вильям Галлас – пора отпраздновать бутылкой или бокалом красного вина. Я выбираю бутылку.

Сможет ли кто-либо вообще побить этот рекорд? Я говорю, что нет».

Мбемо забил «Ливерпулю», «Сити» и «Арсеналу»

Элитный голевой набор Бриана Мбемо в первом сезоне за «Манчестер Юнайтед». Еще из клубов топ-6 от камерунца пострадал «Тоттенхэм».

К слову, гол «Арсеналу» стал для Мбемо 50-м в Премьер-лиге. 12-й африканский такой игрок.

Лисандро после победы над «Арсеналом» обнял отца на трибуне

На гостевой трибуне «Эмирейтс» Лисандро Мартинеса поддерживал особый болельщик – папа. В руках у него был портрет сына в форме сборной Аргентины с кубком мира.

Лисандро перелез через рекламные щиты и направился к отцу. Все, кто стоял рядом, не упустили возможности похлопать защитника по спине.

«Сити» отпраздновал блок Гехи как гол

В субботу за «Ман Сити» дебютировал зимний новичок Марк Гехи. Все прошло как надо.

«Сити» победил (впервые в лиге в 2026 году) и не пропустил. «Вулвз» могли подпортить картину в самом конце, но оборона «Сити» буквально бросалась под мяч. Блок Гехи защитники праздновали будто гол.

«Без такого тактика не имеет значения. Новички должны понять, что значит играть за «Ман Сити», каковы стандарты. Им нужны такие ситуации», – похвалил игроков за самоотверженность Пеп.

«Ливерпуль» уже трижды проиграл на 90+

У прозванной ментальными монстрами команды явно что-то перевернулось. «Ливерпуль» взял моду пропускать решающие голы в дополнительное время. Так получилось уже три раза – это клубный антирекорд.

Самый свежий – гол Адли из «Борнмута» на 95-й минуте. До этого были мячи Эстевао (95+) и Нкетиа (97+).

Добавьте сюда поздние голы «Лидса» и «Фулхэма» – тут «Ливерпуль» упускал победы.

Картина не из лучших. Очень непривычно.

«Ливерпуль» семь минут играл в меньшинстве – и пропустил, не позволив себе сделать замену

Сложно поверить, что такое случилось с опытной, чемпионской командой. Но это видели все.

Когда «Борнмут» забил второй гол, «Ливерпуль» играл в меньшинстве. Из-за травмы Джо Гомеса: защитник получил повреждение в первом голе. При этом запасной Ватару Эндо ждал у линии и хотел войти в игру – но ему просто не дали сделать это. Хотя Арне Слот призывал команду выбить мяч в аут ради такой нужной паузы.

«Ливерпуль» не проявил хитрость (можно было выбить мяч или хотя бы сфолить) – и моментально поплатился.

«Видно, что это серьезная травма, дайте ему [Гомесу] одну-две минуты, а потом постарайтесь сделать замену. Прошло семь минут, прежде чем «Ливерпуль» решил произвести замену. И, разумеется, в итоге они пропустили второй гол.

Меня поражает, что в наше время вообще может возникнуть подобная ситуация», – сердился в студии Джейми Реднапп.

В топ-3 бомбардиров «Тоттенхэма» – центральные защитники

«Тоттенхэм» увез от «Бернли» всего лишь ничью – 2:2. Оба гола «шпор» забили Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.

Ну а кто еще, если оба защитника уверенно держатся в топ-3 бомбардиров «Тоттенхэма»? Ромеро вообще забивает третий матч подряд. Круто-круто, но хочется большего вклада от игроков атаки.

Боуэн – рекордсмен «Вест Хэма» по гол+пас

В Восточном Лондоне салюты и улыбки: «Вест Хэм» выдал две победы подряд. Просто так вылетать «молотки» не хотят.

Привычно геройствовал Боуэн. У Джеррода приятная веха: теперь он лидер «Вест Хэма» по результативным баллам в АПЛ. 63 гола и 40 ассистов складываются в 103 – Боуэн обошел Микаила Антонио (101 балл: 68 мячей и 33 голевых паса).

Вне всяких сомнений, Боуэн – лучший и самый важный игрок «Вест Хэма» в последнее десятилетие.

Джака поругался с целым стадионом

Гранит Джака пропустил матч «Сандерленда» из-за травмы. Но на стадионе он был – и это закончилось неприятными сценами.

Ближе к концу матча («Сандерленд» проиграл «Вест Хэму» 1:3) Джака так разругался с нависшими фантами «ВХ», что игру даже приостановили. Перепалка была жаркой: Джака со скамейки запасных предлагал фанату выйти и решить вопросы лично. Потом вспыхнул еще один спор – уже с другим болельщиком.

Причину мы так и не узнали – впрочем, вряд ли все завертелось из-за комплиментов Граниту.

Если Бруно Гимараэс не играет, «Ньюкасл» не побеждает

Талисман «Ньюкасла» Бруно Гимараэс не сыграл с «Астон Виллой» из-за травмы.

Нет, «Ньюкасл» правда создал достаточно моментов. Но проиграл и не забил. И тем самым подкрепил грустную статистику: после трансфера Гимараэса в 2022-м «Ньюкасл» не побеждал в АПЛ без бразильца. Девять матчей – пять ничьих и четыре поражения.

«Вилла» победила у «Ньюкасла» в гостях впервые за 21 год

А вот у «Виллы» праздник: первая победа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» с апреля 2005-го! Спустя 17 попыток!

Тогда «Вилла» победила 3:0. Но матч запомнился другим: у «Ньюкасла» прямо на поле подрались два игрока – Ли Бойер и Кирон Дайер. То еще было зрелище.

В воскресенье все прошло намного спокойнее.

В АПЛ всего одна команда не проигрывала дома. Это… «Сандерленд»

В воскресенье пал «Эмирейтс». Выходит, лишь фанаты «Сандерленда» не видели домашних поражений.

При этом новичок АПЛ уже сыграл на «Стэдиум оф Лайт» с «Арсеналом» (2:2), «Ман Сити» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:0). Неплохо.

