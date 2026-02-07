Пол Мерсон: «У «Ман Сити» бардак в защите, «Ливерпуль» может их разнести. Для «горожан» даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, «Арсенал» будет впереди на 8 очков»

Пол Мерсон: «Ливерпуль» может разнести «Ман Сити».

Пол Мерсон допустил, что «Манчестер Сити » будет разгромлен на «Энфилде».

«Буду в шоке, если «Ливерпуль» проиграет этот матч! Он оправился от гола «Брентфорда» на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке все получается.

А «Манчестер Сити» постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре «горожане» дают создавать момент за моментом.

«Ливерпуль» отнюдь не плох у ворот, а у «Манчестер Сити» в защите полный бардак – его на «Энфилде» могут просто разнести.

«Ньюкасл» был очень хорош в течение первых 30 минут матча с «Ливерпулем ». Если «Сити» сможет играть в стиле «Ньюкасла», то будет совсем другой разговор! Но если игра будет открытой, а соперники будут обмениваться ударами, «Ливерпуль» легко победит.

«Ман Сити» надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что «Арсенал » будет впереди на 8 очков. И, как я говорил раньше, я жду, что на этих выходных гонка будет завершена. Победа «Ливерпуля», – спрогнозировал бывший форвард сборной Англии.