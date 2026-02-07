  • Спортс
  • Пол Мерсон: «У «Ман Сити» бардак в защите, «Ливерпуль» может их разнести. Для «горожан» даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, «Арсенал» будет впереди на 8 очков»
Пол Мерсон: «У «Ман Сити» бардак в защите, «Ливерпуль» может их разнести. Для «горожан» даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, «Арсенал» будет впереди на 8 очков»

Пол Мерсон: «Ливерпуль» может разнести «Ман Сити».

Пол Мерсон допустил, что «Манчестер Сити» будет разгромлен на «Энфилде».

«Буду в шоке, если «Ливерпуль» проиграет этот матч! Он оправился от гола «Брентфорда» на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке все получается.

А «Манчестер Сити» постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре «горожане» дают создавать момент за моментом.

«Ливерпуль» отнюдь не плох у ворот, а у «Манчестер Сити» в защите полный бардак – его на «Энфилде» могут просто разнести.

«Ньюкасл» был очень хорош в течение первых 30 минут матча с «Ливерпулем». Если «Сити» сможет играть в стиле «Ньюкасла», то будет совсем другой разговор! Но если игра будет открытой, а соперники будут обмениваться ударами, «Ливерпуль» легко победит.

«Ман Сити» надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что «Арсенал» будет впереди на 8 очков. И, как я говорил раньше, я жду, что на этих выходных гонка будет завершена. Победа «Ливерпуля», – спрогнозировал бывший форвард сборной Англии.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28869 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
В сезоне-1995/96 «Ньюкасл Юнайтед» после 27-го тура лидировал, имея отрыв в 9 очков от «Ман Юнайтед», но в итоге занял 2-е место, отстав от чемпиона на 4 балла. Мерсон — болтун и переобувальщик.
Ответ Gunner_14
В сезоне-1995/96 «Ньюкасл Юнайтед» после 27-го тура лидировал, имея отрыв в 9 очков от «Ман Юнайтед», но в итоге занял 2-е место, отстав от чемпиона на 4 балла. Мерсон — болтун и переобувальщик.
Зачем ты так далеко пошел? Сезон 2022-2023, где Арсенал вел в 8 очков и практически весь чемпионат не отдавал 1-е место. Итог все знают. Ничему их предыдущий опыт не учит.
Ответ Андрей. С
Зачем ты так далеко пошел? Сезон 2022-2023, где Арсенал вел в 8 очков и практически весь чемпионат не отдавал 1-е место. Итог все знают. Ничему их предыдущий опыт не учит.
Так нынешний Сити нм сможет выдать серию из победных матчей,они сейчас побеждают через раз. Так Арсенал не догнать.
А мне кажется что Манчестер сити победит
ну раз Мерсон так сказал значит ждем победу Сити...
Слишком громко сказано
Когда этот клоун угомонится сейчас только февраль месяц и впереди огромное количество матчей
Может произойти все что угодно, разгром в любую сторону не удивит никого.
Для Сити ничего не будет закончено, это же Арсенал
Борьба будет окончена, если Арсенал будет впереди на 8 очков после 36 тура.
Конечно будет бардак, когда все переломаны
Мерсон на самом деле не идиот, специально создает дополнительное давление на Сити
Ответ Foma T
Мерсон на самом деле не идиот, специально создает дополнительное давление на Сити
Трагедии не произойдет если Сити не выиграет в чемпионате. Во первых Сити в перестройке, а во вторых Арсеналу кубок банально нужнее
