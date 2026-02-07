Морган про Артету: «У «Арсенала» лучший тренер мира, он на пике. Следить за развитием Микеля эти 6 лет было потрясающе»

Пирс Морган: Артета – лучший тренер мира.

Пирс Морган высоко оценил работу Микеля Артеты во главе «Арсенала » после победы лондонцев над «Сандерлендом» (3:0).

«У нас лучший тренер мира на данный момент, он на пике.

Следить за развитием Артеты эти 6 лет было потрясающе», – написал журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала».