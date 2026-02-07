  • Спортс
  • Морган про Артету: «У «Арсенала» лучший тренер мира, он на пике. Следить за развитием Микеля эти 6 лет было потрясающе»
31

Морган про Артету: «У «Арсенала» лучший тренер мира, он на пике. Следить за развитием Микеля эти 6 лет было потрясающе»

Пирс Морган: Артета – лучший тренер мира.

Пирс Морган высоко оценил работу Микеля Артеты во главе «Арсенала» после победы лондонцев над «Сандерлендом» (3:0).

«У нас лучший тренер мира на данный момент, он на пике.

Следить за развитием Артеты эти 6 лет было потрясающе», – написал журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
Один я порой путаю Пирса Моргана и Пола Мерсона?
Ответ Английский_пациент
Один я порой путаю Пирса Моргана и Пола Мерсона?
Скоро выпущу новость со словами Пола Мерсона, будьте наготове. 😁
Ответ Александр Суряев
Скоро выпущу новость со словами Пола Мерсона, будьте наготове. 😁
🤣🤣🤣
Если честно, и правда интересно за ним следить. Хоть его идеи порой не всегда приносят результат и дружат с логикой. В общем, действительно ученик Пепа
Доминатор уверенной походкой идёт за квадруплом, назло хейтерам. Никто не ожидал, а он сделает.
Артета на Пике
18+
Ответ Дядя ТУРА
Артета на Пике 18+
Шакира в шоке.
Ответ Дядя ТУРА
Артета на Пике 18+
Epstein?))
А кто решил что он лучший тренер мира ? Может какие то доказательства этого есть ?
Ответ Lavinka
А кто решил что он лучший тренер мира ? Может какие то доказательства этого есть ?
Таблицу АПЛ и ЛЧ глянь, умник.
Ответ ERNST
Таблицу АПЛ и ЛЧ глянь, умник.
0 АПЛ, 0 ЛЧ - потрачено более 1 млр за 6 лет
А если Артета однажды возглавит Барсу,то морган быстренько переобуется😁
Лучший не лучший, а следить и правда интересно. И если он приведёт традиционно плюшевую команду к победе, что ж, это заявка на самый узкий круг лучших тренеров в Европе. Но пока ещё сам Артета на пути к вершине.
