Сальто Семеньо: над приземлением надо поработать

Антуан снова забил за «Сити» – второй гол в трех матчах Премьер-лиги. По такому случаю Семеньо закатил празднование – редкое по нынешним временам сальто.

Приземление вышло не совсем гладким: Семеньо не удержал равновесие и завалился на спину.

Болельщики «Тоттенхэма» высмеяли такой финиш акробатической программы. Антуан ответил приложенным к губам пальцем: т-ш-ш-ш.

Гол ударом скорпиона от Доминика Соланке – это подарок для «Арсенала», любимой команды детства

Сложно представить, что нужно выкинуть, чтобы обойти Соланке в конкурсе на лучший гол сезона. Это было чертовски сложно и чертовски круто.

Дубль Соланке помог «Арсеналу» нарастить отрыв в таблице. Пикантность ситуации в том, что играющий за «Тоттенхэм» Доминик признавался в детских симпатиях «Арсеналу»: «Мой папа был фанатом «Арсенала», так что и я их поддерживал. Даже пару раз ходил на матчи Эмирейтс Кап!» [традиционный предсезонный турнир на стадионе «Арсенала»]

Пеп и операторы трансляций АПЛ: в этой серии – только подмигивание и добрая улыбка

Гвардиола немного расширил репертуар. Если прежде тренер «Ман Сити» в основном жаловался на снующих операторов и показывал раздражение, то на этот раз Пеп отыграл добряка. Подмигнул, хитро улыбнулся – и пошел разносить судей.

«Сити» ломается во вторых таймах

«Ман Сити» вел у «Тоттенхэма» 2:0 к перерыву – вы знаете, чем все закончилось (2:2).

Это так типично для нынешнего «Сити». Вот статистика за 2026 год:

Первые таймы: 6:0

Вторые таймы: 0:6

Если бы во всем сезоне АПЛ учитывались только первые таймы, «Сити» лидировал бы в таблице с отрывом в 12 очков. В реальности все намного сложнее: «Арсенал» впереди на 6 баллов.

Вы бы не хотели быть на месте Жоао Педро

Легко понять испуг бразильца из «Челси». Всем было бы страшно. Когда отшвырнувший Кукурелью Траоре двинул на Педро, у того перед глазами пронеслась вся жизнь.

«Все эти мгновения затеряются во времени, как... слезы в дожде... Пришло время умирать».

«У нас еще 45 минут, расслабьтесь». Санчес навел порядок на трибунах

К перерыву «Челси» летел дома «Вест Хэму» 0:2. Домашние болельщики показали, что об этом думают – и тогда слово взял Роберт Санчес.

«Эй, успокойтесь! У нас еще 45 минут, расслабьтесь», – посоветовал вратарь «Челси».

И надо же: «Челси» действительно исправился (3:2). И даже переписал историю: никогда прежде «синие» не выигрывали матч Премьер-лиги, если уступали в два мяча после первого тайма.

Экитике показал фанатам «Ньюкасла» счет… и язык

Юго Экитике заменили, когда «Ливерпуль» вел у «Ньюкасла» 3:1. Француз, задетый выездным гостевым сектором, зафиксировал положение дел: три пальца, один – это счет на табло «Энфилда». Язык? Это для закрепления.

Забавно, что летом Экитике мог перейти как раз в «Ньюкасл».

Победную атаку «Ливерпуля» запустил болбой

«Ливерпуль» забил «Ньюкаслу» два гола за две минуты. Со вторым (как оказалось, победным) очень помог болбой за воротами Алиссона. Он быстро подал мяч вратарю, тот отпасовал Милошу Керкезу, а венгр бросил в прорыв Экитике. Отличная командная работа на родном стадионе.

Слезы Конате, потерявшего отца

Ибраима Конате не сдержался, когда в самом конце забил «Ньюкаслу». Обнять защитника прибежал даже Алиссон.

Для Конате это был первый матч после смерти отца. Ибраима пропустил три игры «Ливерпуля».

«Эти две недели были очень тяжелыми для меня и моей семьи. Я знал, что у нас много травмированных игроков. Тренер не торопил меня. Но в такой ситуации я посчитал важным вернуться и помочь команде», – рассказал Конате.

Хименес из «Фулхэма» – самый точный пенальтист в истории АПЛ

Форвард «Фулхэма» Рауль Хименес в воскресенье занимался обычными делами – безупречным исполнением пенальти. Мексиканец забил с точки «МЮ» и стал рекордсменом лиги: больше всех пенальти вообще без промахов.

12 из 12. Точность – 100%.

Хименес обошел Яя Туре – у гиганта из «Ман Сити» было 11 из 11. Третий лучший – Димитар Бербатов (9 из 9).

Ноу-лук пас Каземиро на гол Куньи

Смотрите! Вот! Что? Уже ничего, поздно.

Мойес выбежал на поле. Еще бы: «Эвертон» забил на 97-й минуте

«Эвертон» спас ничью там, где уже ничего не светило. Уступать на 97-й минуте в гостях у «Брайтона» – и не проиграть? Это надо отпраздновать.

Так и поступил Дэвид Мойес, когда Бету забил спасительный гол. Тренер даже выбежал на поле – за что получил желтую карточку.

Мойесу это не понравилось: «Представьте, получить желтую за празднование… Это офигеть как грустно. Понимаете, о чем я говорю? Я обязательно сделаю так снова. Вообще, будь я в лучшей форме, то прокатился бы на коленях».

У нас есть свой Луис Суарес в Ноттингеме

Один из лучших сэйвов тура сделал защитник «Ноттингем Форест» Неко Уильямс. На линии ворот. В прыжке. Рукой.

Героизм был напрасным: Уильямса удалили, «Кристал Пэлас» реализовал пенальти и играл тайм в большинстве. Но «Форест» выдержал – ничья 1:1. А Неко потом перед всеми извинился.

Кстати, в Премьер-лиге почти пять лет не давали прямых красных за игру полевого рукой – с августа 2021-го, тогда нарвался Рис Джеймс.

