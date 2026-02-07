  • Спортс
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»

Игрок системы «Меца» рассказал подробности пожара на курорте в Швейцарии.

19-летний игрок системы «Меца» Таирис дос Сантос, получивший ожоги 30% тела при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 31 декабря, рассказал подробности случившегося. 

В результате трагедии погиб 41 человек, более сотни получили ранения. 

«Я видел, как умираю. Слишком сложно подобрать слова для такого. Мы были в баре минут 30-40, атмосфера была хорошая. Колин (девушка Тириса – Спортс’‘) захотела в туалет, я пошел с ней. Я вышел раньше и направился к выходу.

И тут увидел пламя. Я сразу понял, что мы в опасности. Не раздумывая, развернулся и пошел за ней. Я крикнул ее имя, и она сразу увидела по моим глазам, что что-то не так. Она тут же пошла за мной.

На лестнице я упал. Колин тоже. А потом – провал. Я ничего не помню до момента, когда оказался снаружи бара, один. Помню, как сел на асфальт и кричал имена двух друзей и Колин. Ответа не было – это было ужасно. Вокруг были обгоревшие люди. Это выглядело как сцена войны.

Странно, но я совсем не помню, что чувствовал в этот момент. Было много адреналина. Я даже не чувствовал боли. Я только очень переживал за друзей и за Колин – хотел знать, живы ли они», – сказал Таирис. 

Его нашел друг Эллиот, у которого также были легкие ожоги.

«Он сказал мне, что Колин и Юго живы. По крайней мере, на тот момент. Когда прибыли спасатели, всех раненых собрали в баре напротив. В тот момент я уже не мог двигаться. Потом меня на скорой отвезли в Сьон.

Я был в сознании и много разговаривал с медбратом. Он успокаивал меня, говорил, что я выживу. А когда я приехал в больницу, впервые почувствовал боль, особенно в спине – адреналин ушел. Это было очень тяжело.

Сейчас все нормально. Боли уже нет. Есть зуд, но компрессионная одежда помогает. Утром и днем – физиотерапия, чтобы кожа не стягивалась. В начале я почти не мог отдыхать из-за боли и зуда, но самое страшное уже позади.

Иногда образы возвращаются… Это тяжело. То, что я видел… Это было ужасно. Никому такого не пожелаешь. Пока я не слишком думаю о будущем. Врачи сказали, что я смогу вернуться в футбол – это меня успокоило», – рассказал Таирис. 

23 января Жак Морретти, хозяин Le Constellation, где случился пожар, был освобожден под залог после двух недель заключения.

«Ненормально, что он на свободе, а мы все еще в больнице. Наши семьи страдают. И есть те, кому еще хуже – есть погибшие. Я зол, как и все жертвы и их близкие. Мы ни о чем не просили. Конечно, он должен понести наказание», – считает Таирис. 

Таирис получил ожоги спины, лица, рук и кистей, ему сделали пересадку кожи. Юго, футболист «Кевийи», лечится в парижской больнице с ожогами рук и лица. А Колин, которую срочно эвакуировали в Бельгию, провела три недели в коме и перенесла три операции.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
