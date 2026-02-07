  • Спортс
  • Кондаков о «Зените» и воспитанниках: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья – уже отрицательный результат. У Семака нет возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться»
85

Кондаков о «Зените» и воспитанниках: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья – уже отрицательный результат. У Семака нет возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться»

Даниил Кондаков: «Зенит» – лучший клуб, ничья – уже отрицательный результат.

Даниил Кондаков объяснил, почему за «Зенит» играет меньше воспитанников, чем некоторым хотелось бы.

– Да, в Санкт-Петербурге все ждут, чтобы в главной команде заиграли свои воспитанники. Поэтому, кстати, к Вадику Шилову было столько симпатий со стороны болельщиков и каждый наш позитивный момент в игре воспринимается так тепло.

Но «Зенит» – лучший, сильнейший клуб. Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая. И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, «Зенит» позволить не может. Потому что для нас ничья – это уже отрицательный результат. Есть только победы, первое место – и ничего больше.

И у того же Сергея Богдановича нет времени и возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться. А ведь если адекватно оценивать ситуацию, процент брака у молодого игрока выше чем, у взрослого в «Зените».

– Как быть в такой ситуации?

– Наше дело – каждый день биться и доказывать главному тренеру. Причем сколько времени в матчах нам дают, столько и использовать. 5, 10 или 15 минут. Их тоже, кстати, еще надо заслужить. Потом выйти и попытаться показать, что и в следующей игре на них есть шанс.

Мне кажется, заиграть в «Зените» можно только так. Ну и еще чтобы было немного удачи в голевых моментах, тогда все будет хорошо, – сказал 17-летний полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой молодой, а уже адекватный
Ответ igls54
Такой молодой, а уже адекватный
А еще видно что очень талантливый. Надеюсь, что у него и Шилова получится пойти по пути Батракова и Кисляка, а не по пути очередной древесины, которая уедет в условную сочинскую аренду и, затем, сгинет в ФНЛ
Ответ Andrey Saint-P
А еще видно что очень талантливый. Надеюсь, что у него и Шилова получится пойти по пути Батракова и Кисляка, а не по пути очередной древесины, которая уедет в условную сочинскую аренду и, затем, сгинет в ФНЛ
им надо уходить в клуб проще для этого, хотя я честно хожу на кубок ради того чтобы посмотреть этих ребят на взрослом уровне и как то поддержать
Странно. Смотрю на Реал. Барсу. Да много других действительно ТОП-клубов.
И везде ставят молодых игроков. А иначе - как им расти?
С таким подходом условный Ямаль в Зените пару раз "зафинтился" бы. Потерял мяч и до свидание. Ерохин опытнее. И не финтит. Ибо нефиг.

Искусство тренера и его ценность как раз именно в том, чтобы уметь не только правильно расставлять игроков. Но и давать им возможность повышать свой уровень. Чтобы игроки прогрессировали.

А так и Мостовой может тренировать. Мол - играйте ребята. В футболе все придумано давно, вы все дорогие футболисты и все умеете.
Ответ mad butcher
Странно. Смотрю на Реал. Барсу. Да много других действительно ТОП-клубов. И везде ставят молодых игроков. А иначе - как им расти? С таким подходом условный Ямаль в Зените пару раз "зафинтился" бы. Потерял мяч и до свидание. Ерохин опытнее. И не финтит. Ибо нефиг. Искусство тренера и его ценность как раз именно в том, чтобы уметь не только правильно расставлять игроков. Но и давать им возможность повышать свой уровень. Чтобы игроки прогрессировали. А так и Мостовой может тренировать. Мол - играйте ребята. В футболе все придумано давно, вы все дорогие футболисты и все умеете.
Комментарий скрыт
Ответ mad butcher
Странно. Смотрю на Реал. Барсу. Да много других действительно ТОП-клубов. И везде ставят молодых игроков. А иначе - как им расти? С таким подходом условный Ямаль в Зените пару раз "зафинтился" бы. Потерял мяч и до свидание. Ерохин опытнее. И не финтит. Ибо нефиг. Искусство тренера и его ценность как раз именно в том, чтобы уметь не только правильно расставлять игроков. Но и давать им возможность повышать свой уровень. Чтобы игроки прогрессировали. А так и Мостовой может тренировать. Мол - играйте ребята. В футболе все придумано давно, вы все дорогие футболисты и все умеете.
Все верно. Я например не знаю ни одного игрока который стал бы топом только тренируясь и выходя изредка со скамейки
Зато у Семака есть терпение смотреть на игру Дельфина
Ответ Nick2012
Зато у Семака есть терпение смотреть на игру Дельфина
его игра как маятник Ньютона, завораживает — глаз не оторвать, порой засматриваешься так, что заменить его забываешь.
то ли дело в барселоне, там не борятся за серьёзные задачи, есть возможность молодняк наигрывать
Ответ Владимир Л.
то ли дело в барселоне, там не борятся за серьёзные задачи, есть возможность молодняк наигрывать
И много таких "барселон" среди топ-клубов мира?
Ответ Игорь Новиков
И много таких "барселон" среди топ-клубов мира?
И десятка не наберëтся.
Такое чувство,что парень умнее половины руководящего состава любой гоз.корпорации,а на фоне дельфина вообще Энштейн.
Беги парень
На твое место купят бразильца
Семак теперь заставляет молодых давать «правильные», вью 🤦‍♂️ Треш полный
Ответ Afo_nya
Семак теперь заставляет молодых давать «правильные», вью 🤦‍♂️ Треш полный
можно увидеть доказательства как заставляет? или это вы сами выковорили из себя и размазали буквами по комментариям?
Ответ Afo_nya
Семак теперь заставляет молодых давать «правильные», вью 🤦‍♂️ Треш полный
А тебя кто заставляет дичь нести? Не сам же ты в самом деле...
По такой логике - Гави, Педри, Ямаль - все должны были сидеть на лавочке, а вместо них должны приезжать легионеры за деньгами.
Странно что Барселона может так рисковать вводя своих воспитанников, а Зенит типа не может.
Ответ dreamstep
По такой логике - Гави, Педри, Ямаль - все должны были сидеть на лавочке, а вместо них должны приезжать легионеры за деньгами. Странно что Барселона может так рисковать вводя своих воспитанников, а Зенит типа не может.
Там не рисковали. Никто не ждал год, они сразу себя показывали
Не по-детски рассудительный парень, авось заиграет за главную команду.
Пока у нас в стране играть будут на серьезном уровне дети , олимпийских чемпионов которые через связи толкают своих дитяток , всяких чиновников , а часто и просто криминальных авторитетов , пока детские тренера будут получать зарплату по 50000р . Ничего в нашей стране со спортом не изменится . Про детей олимпийских чемпионов за очень редким исключением , прости Саша Овечкин . Пока спортивный принцип не будет во главе угла так и будет . У нас детский спорт только для того ,что бы детей с улицы забрать . Просто посчитайте сколько из дублей за 10 лет заиграли на уровне РПЛ . Они вообще зачем существуют .
