Кондаков о «Зените» и воспитанниках: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья – уже отрицательный результат. У Семака нет возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться»
Даниил Кондаков объяснил, почему за «Зенит» играет меньше воспитанников, чем некоторым хотелось бы.
– Да, в Санкт-Петербурге все ждут, чтобы в главной команде заиграли свои воспитанники. Поэтому, кстати, к Вадику Шилову было столько симпатий со стороны болельщиков и каждый наш позитивный момент в игре воспринимается так тепло.
Но «Зенит» – лучший, сильнейший клуб. Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая. И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, «Зенит» позволить не может. Потому что для нас ничья – это уже отрицательный результат. Есть только победы, первое место – и ничего больше.
И у того же Сергея Богдановича нет времени и возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться. А ведь если адекватно оценивать ситуацию, процент брака у молодого игрока выше чем, у взрослого в «Зените».
– Как быть в такой ситуации?
– Наше дело – каждый день биться и доказывать главному тренеру. Причем сколько времени в матчах нам дают, столько и использовать. 5, 10 или 15 минут. Их тоже, кстати, еще надо заслужить. Потом выйти и попытаться показать, что и в следующей игре на них есть шанс.
Мне кажется, заиграть в «Зените» можно только так. Ну и еще чтобы было немного удачи в голевых моментах, тогда все будет хорошо, – сказал 17-летний полузащитник.
И везде ставят молодых игроков. А иначе - как им расти?
С таким подходом условный Ямаль в Зените пару раз "зафинтился" бы. Потерял мяч и до свидание. Ерохин опытнее. И не финтит. Ибо нефиг.
Искусство тренера и его ценность как раз именно в том, чтобы уметь не только правильно расставлять игроков. Но и давать им возможность повышать свой уровень. Чтобы игроки прогрессировали.
А так и Мостовой может тренировать. Мол - играйте ребята. В футболе все придумано давно, вы все дорогие футболисты и все умеете.
На твое место купят бразильца
Странно что Барселона может так рисковать вводя своих воспитанников, а Зенит типа не может.