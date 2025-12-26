Бекхэм с бензопилой, Криро в пижаме, Холанд на весах. Футболисты тепло встретили Рождество
Католический мир отметили Рождество, игроки футбольных грандов встретили праздник в кругу родных. Заглянем к ним в гости!
Звезды «Барсы» и их супруги в роскошных нарядах.
Рэшфорд наряжает елочку своими руками.
Винисиус и Милитао отмечали вместе.
Родриго выбрал Рождество с семьей.
Эндрик до Лиона не доехал, заглянул на праздники в Швейцарию. Красиво.
Не узнали парня? Это же Риккардо Калафьори шифруется в парке аттракционов.
Давид Райя ждет самый дорогой подарок.
Его коллега по вратарскому цеху, Дибу Мартинес, свои подарки уже получил.
Еще одна вратарская семья.
В отличие от Алиссона, для Доминика Собослаи это Рождество –первое в роли отца.
А Кьеза с дамой сердца просто красивые. Переплюнуть проклятый рождественский пост Салаха, правда, никому с «Энфилда» не удалось.
Кукурелья нарядил себя и родных в клубные цвета.
У «красных дьяволов» времени на праздники совсем мало: сыграют уже 26 декабря.
У синей части Манчестера мини-отпуск на день длиннее. Только «горожане» празднуют, держа в голове взвешивание, которое им обещал устроить Гвардиола.
Узнали норвежца в гриме?
Эрлинг поужинал и сразу прыгнул на весы.
Как славно, что у Уэйна Руни таких забот нет!
А Дэвида Бекхэма Виктория заставила поработать перед праздничным ужином.
У Харри Кейна получилось самое одинокое рождественское фото. Главное, что грустным нападающий не выглядит.
В Мюнхене с праздничными нарядами в этом году решили не заморачиваться. Киммих с супругой и так хороши.
А приз за лучшую елку однозначно уходит семье Йозуа.
А юный Леннарт Карл с братьями наверняка нашли под елочкой подарки от Санты.
Неймару было сложно определиться, с кем из своих дам сердца отмечать праздник, но он справился.
GOATы праздновали с родными. Лео Месси позировал с Антонеллой.
Криштиану – с Джорджиной и детишками.
С праздником всех, кто тоже отмечает Рождество в декабре.
