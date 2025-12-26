6 мин.

Бекхэм с бензопилой, Криро в пижаме, Холанд на весах. Футболисты тепло встретили Рождество

Католический мир отметили Рождество, игроки футбольных грандов встретили праздник в кругу родных. Заглянем к ним в гости!

Звезды «Барсы» и их супруги в роскошных нарядах.

Рэшфорд наряжает елочку своими руками.

Винисиус и Милитао отмечали вместе.

Родриго выбрал Рождество с семьей.

Эндрик до Лиона не доехал, заглянул на праздники в Швейцарию. Красиво.

Не узнали парня? Это же Риккардо Калафьори шифруется в парке аттракционов.  

Давид Райя ждет самый дорогой подарок.

Его коллега по вратарскому цеху, Дибу Мартинес, свои подарки уже получил.

 Еще одна вратарская семья.

В отличие от Алиссона, для Доминика Собослаи это Рождество –первое в роли отца.

А Кьеза с дамой сердца просто красивые. Переплюнуть проклятый рождественский пост Салаха, правда, никому с «Энфилда» не удалось.

Кукурелья нарядил себя и родных в клубные цвета.

У «красных дьяволов» времени на праздники совсем мало: сыграют уже 26 декабря.

У синей части Манчестера мини-отпуск на день длиннее. Только «горожане» празднуют, держа в голове взвешивание, которое им обещал устроить Гвардиола.

Узнали норвежца в гриме?

Эрлинг поужинал и сразу прыгнул на весы. 

Как славно, что у Уэйна Руни таких забот нет!

А Дэвида Бекхэма Виктория заставила поработать перед праздничным ужином.

У Харри Кейна получилось самое одинокое рождественское фото. Главное, что грустным нападающий не выглядит.

В Мюнхене с праздничными нарядами в этом году решили не заморачиваться. Киммих с супругой и так хороши. 

А приз за лучшую елку однозначно уходит семье Йозуа.

А юный Леннарт Карл с братьями наверняка нашли под елочкой подарки от Санты.

Неймару было сложно определиться, с кем из своих дам сердца отмечать праздник, но он справился.

GOATы праздновали с родными. Лео Месси позировал с Антонеллой.

Криштиану – с Джорджиной и детишками. 

С праздником всех, кто тоже отмечает Рождество в декабре. 

