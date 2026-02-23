Мюллер развлекает североамериканцев. Зажег на ТВ перед первой игрой сезона

Томас Мюллер в Канаде не скучает сам и не дает грустить поклонникам североамериканского футбола.

«Ванкувер Уайткэпс» готовился к первому матчу МЛС в новом сезоне – дома против «Реал Солт Лэйк». Перед игрой раумдойтер заглянул на интервью к медиа-службе чемпионата. Вечно веселый Томас закончил беседу словами: «Спасибо. Без сомнения, мы сегодня победим, да».

Довел студию до истерики и сделал вид, что уходит из кадра. Вернулся, рассмеялся и добил журналистов: «Надеюсь, что смогу над этим посмеяться через пару часов!»

Томас не ошибся: «Ванкувер» победил со счетом 1:0. Немец провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Журналист, беседовавший с Томасом, поделился впечатлениями от интервью:

«Насколько же редко встречаются такие люди, как Томас Мюллер. Настоящая легенда игры с феноменальной индивидуальностью, которой он готов поделиться со всем миром. Разве о многих современных игроках можно так сказать? Надеюсь, больше ребят будут уделять внимание развлекательной составляющей нашей игры, как это делает Мюллер. Этот парень – настоящий шоумен».

В МЛС Томас почти каждое публичное выступление сопровождает фирменными шутками. Даже первую пресс-конференцию в новом клубе превратил в стендап . Когда немец случайно проговорился о вызове партнера в сборную США, он с юмором вышел из ситуации.

Летом Томас будет работать на чемпионате мира в качестве телеэксперта для немецкого ТВ. Компанию Мюллеру составят не менее легендарные Матс Хуммельс и Юрген Клопп.

Ждем парад шуток.