Рождественский пост Салаха опять взорвал интернет. Фанаты шутят о проклятии Мо

Утром 25 декабря поклонники футбола со всех уголков планеты прильнули к экранам гаджетов в ожидании рождественской публикации от Мо Салаха. За фотографию под праздничной елкой египтянина критикуют мусульмане, а у болельщиков появилась целая теория о проклятии рождественских постов Салаха.

Футбольное поверье гласит: после праздничной публикации результаты Мо и всех его команд резко ухудшаются. В 2021-м, например, в следующем же матче после поста египтянин не реализовал пенальти, а «Ливерпуль» в итоге проиграл. Тогда мерсисайдцы упустили и чемпионскую гонку в лиге, и трофей ЛЧ в финале турнира. За год до этого сборная Египта уступила в финале Кубка Африки. Салах поздравлял фанатов и в чемпионские сезоны, но теория о его проклятии уже стала мемом и частью футбольного фольклора.

Сейчас Мохамед, как и весь «Ливерпуль», находится не в самом лучшем положении, суеверные фанаты мерсисайдцев все равно надеялись в этом году обойтись без традиционного проклятого поста. Тем более Салах сейчас находится в Марокко, где его сборная сражается за Кубок африканских наций.

Чаяния фанатов «Ливерпуля» рухнули вечером 25 декабря: в профиле Салаха появилось фото его дочерей под праздничной елочкой, подпись простая: «❤️ #СчастливогоРождества». Больше 9 тысяч комментов, 21 тысячи репостов и 106 лайков – меньше чем за час.

В комментариях – мемы от фанатов вообще всех команд:

💭 «В жизни лишь три гарантии: смерть, налоги и рождественский пост Салаха».

💭 «Обожаю этого парня! Он точно знает про эту шутку о проклятии».

💭 «Детка, просыпайся, Салах выложил рождественский пост».

💭 «Я ждал этот пост больше, чем самого Рождества».

💭 «Дамы и господа, он сделал это!»

💭 «Он бы не упустил возможности сфотографироваться с семьей, если бы был в Ливерпуле».

💭 «Я рыдаю, даже в собственном доме он не часть команды».

💭 «Джейми Каррагер, когда увидел этот пост».

Люди даже ставки делали на то, появится ли в этом году рождественский пост от Мо. Кто-то выиграл.

А кто-то проиграл.

В декабре прошлого года «Ливерпулю» пророчили несколько трофеев, а Мохамеду – «Золотой мяч». Чемпионство в Премьер-лиге мерсисайдцы оформили, с остальными турнирами вышла осечка. Фанаты «красных» сейчас шутят: если на фото нет самого Салаха, значит, проклятие не сработает.

Проверим силу проклятия Мо на сборной Египта.