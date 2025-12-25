Пеп запугал своих игроков взвешиванием после праздников. Парни контролируют вес

У игроков из Премьер-лиги есть буквально пара дней на то, чтобы отметить Рождество. Футболистам «Сити» даже в эти крохотные выходные расслабляться нельзя, тренер их предупредил :

«Каждый игрок прошел взвешивание в пятницу. Они вернутся 25-го, и я проконтролирую, сколько килограммов они набрали. Я хочу посмотреть, в каком состоянии они будут после трех дней отдыха. Они могут есть, но я хочу контролировать их».

Предостережение Гвардиолы впечатлило не только его подопечных, но и болельщиков. Один умелец с помощью ИИ сгенерировал взвешивание «горожан» – получилось слишком убедительно, картинка под видом настоящей разлетелась по соцсетям.

Другой болельщик сделал приятное игрокам «Сити»: отправил на весы самого Пепа.

Фанаты смеются, а бедный Шерки отрабатывает на тренажере в выходные.

Фанатскую шутку, конечно, подхватил Эрлинг Холанд. Норвежец отчитался – цифры на весах в пределах нормы.

«Сити» в 2025-м остался всего один матч – 27 декабря на выезде с «Ноттингем Форрест». Следующая игра «горожан» состоится уже в 2026-м: против «Сандерленда» 1 января.

Ждем от Пепа результаты контрольного взвешивания.