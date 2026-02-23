Устали от расизма в футболе? В новую историю вляпался Хейсен – фанаты вспомнили скандал с Вальверде и его женой
«Бенфика» и «Мадрид» не успели потушить конфликт, как вспыхнула новая расистская история. В центре оказался Дин Хейсен.
Защитник в инстаграм репостнул фото, высмеивающее мужчину азиатской внешности. Подпись: «Даже китайцы называют его китайцем».
Пользователи X делятся еще одной неуместной шуткой, которая оказалась на страничке Дина: «Темнокожие [в оригинале использована обсценная лексика – прим. ред.] такие типа: «Спроси, есть ли у нее подружка для меня».
Сейчас в профиле игрока удалены все репосты, информацию от болельщиков проверить нельзя. Но пользователи отмечают, что в команде испанца есть игрок, которого давно сравнивают с героем «Черепашек-ниндзя».
Азиатские болельщики предсказуемо увидели в действиях защитника расизм. В аккаунте «Мадрида» на китайской платформе Weibo уже появилось заявление от лица Хейсена:
«Приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Я непреднамеренно поделился контентом, который содержал оскорбительные сообщения. Сожалею, что мои непреднамеренные действия вызвали неприятные эмоции».
Поклонники «Мадрида» отмечают, что в обновленной версии инстаграм крайне легко сделать репост – Дин, вероятно, действительно ошибся. Но в соцсетях напоминают, что Хейсен не первый игрок «сливочных», замеченный в оскорблении азиатов.
За такое празднование на юношеском турнире сборных приходилось извиняться Феде Вальверде.
А жену Федерико ловили на неуважении к мусульманам. В 2022-м она выложила пост: «Не думаю, что это правильный способ заниматься йогой. Но поскольку я не занимаюсь йогой, я ничего не скажу».
Ждем заявления от Мбаппе и Вини.
Например ямаль с его батей жутко косячили со своими постами и комментариями, пока клуб не провел с ними серьезную беседу. Уже полтора месяца как отрезало -- ни Ямаль, ни его батя не постят кринж