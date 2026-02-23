Устали от расизма в футболе? В новую историю вляпался Хейсен – фанаты вспомнили скандал с Вальверде и его женой

«Бенфика» и «Мадрид» не успели потушить конфликт, как вспыхнула новая расистская история. В центре оказался Дин Хейсен.

Защитник в инстаграм репостнул фото, высмеивающее мужчину азиатской внешности. Подпись: «Даже китайцы называют его китайцем».

Пользователи X делятся еще одной неуместной шуткой, которая оказалась на страничке Дина: «Темнокожие [в оригинале использована обсценная лексика – прим. ред.] такие типа: «Спроси, есть ли у нее подружка для меня».

Сейчас в профиле игрока удалены все репосты, информацию от болельщиков проверить нельзя. Но пользователи отмечают, что в команде испанца есть игрок, которого давно сравнивают с героем «Черепашек-ниндзя».

Азиатские болельщики предсказуемо увидели в действиях защитника расизм. В аккаунте «Мадрида» на китайской платформе Weibo уже появилось заявление от лица Хейсена:

«Приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Я непреднамеренно поделился контентом, который содержал оскорбительные сообщения. Сожалею, что мои непреднамеренные действия вызвали неприятные эмоции».

Поклонники «Мадрида» отмечают, что в обновленной версии инстаграм крайне легко сделать репост – Дин, вероятно, действительно ошибся. Но в соцсетях напоминают, что Хейсен не первый игрок «сливочных», замеченный в оскорблении азиатов.

За такое празднование на юношеском турнире сборных приходилось извиняться Феде Вальверде.

А жену Федерико ловили на неуважении к мусульманам. В 2022-м она выложила пост: «Не думаю, что это правильный способ заниматься йогой. Но поскольку я не занимаюсь йогой, я ничего не скажу».

Ждем заявления от Мбаппе и Вини.