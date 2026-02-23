Дела Луиса Диаса в «Баварии» идут замечательно. В интервью колумбиец рассказывает, как он и его семья счастливы в Мюнхене. Успехами на поле Лучо тоже может похвастаться: 33 матча, 19 голов и 15 ассистов во всех турнирах сезона.

У вингера только одна проблема – языковая. Колумбийцу еще в «Ливерпуле» было непросто освоить английский, поклонники Рекордмайстера переживали, что изучение немецкого может стать для новичка проблемой. Пока Диас публично на немецком не выступал.

Еще до официального объявления о переходе фанаты делали мемы, в которых Луис на вопрос о его успехах с немецким отвечает французским «бонжур» – «привет».

Британская пресса со ссылкой на Bild сообщила, что в контракте Лучо с «Баварией» есть пункт, обязывающий игрока два или три раза в неделю посещать занятия по немецкому, преподавателя предоставляет клуб. За пропуск уроков или отсутствие видимого успеха последует штраф в размере от 5 000 до 50 000 евро. Журналисты отмечают, что у колумбийца могут быть проблемы с выполнением этого пункта в его контракте.

На самом деле Лучо в клубе такой не единственный. В «Баварии» изучение немецкого является официальным условием, прописанным в контракте всех легионеров. На подобной политике клуба особенно настаивал еще Ули Хенесс. Харри Кейн, который тоже перебрался в Германию из Англии, говорил, что языковые требования помогают укреплять идентичность команды и эффективнее вливаться в коллектив.

Гарольд, как прозвали англичанина в Мюнхене, усердно занимается с преподавателем. Мюнхенцы некоторые уроки футболистов снимают на камеру и делятся прогрессом легионеров с болельщиками.

Так было и во времена, когда за клуб выступали Тиаго Алькантара и Хаби Алонсо. Как и в случае с Лучо Диасом, их дороги пересеклись с «Баварией» и «Ливерпулем». Навыки серьезно пригодились мужчинам после завершения игровой карьеры: Тиаго помогал Флику влиться в работу с «Барселоной», а Хаби успешно общался с местной прессой, когда возглавлял «Байер».

Отличный пример для подопечного Компани.

А колумбиец уже показал успехи в изучении баварской культуры.

Если клубный учитель не поможет, Диасу придется раскошелиться на курсы иностранных языков в Балашихе.