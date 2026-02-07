Жота включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон » включил погибшего полузащитника Диогу Жоту в Зал славы клуба.

3 июля 2025 года 28-летний футболист сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Жота играл за «Вулвс» с 2017 по 2020 год (забил 44 гола за 131 матч) до трансфера в «Ливерпуль » за 41 миллион фунтов.

На этой неделе в музее «Вулверхэмптона» состоялась церемония, в рамках которой бывший нападающий клуба Джон Ричардс вместе с членами комитета, отвечающего за выбор новых кандидатов, официально ввел Диогу в Зал славы.

«Портрет Диогу навсегда займет почетное место среди других выдающихся игроков «Вулверхэмптона» в зале Зала славы. В настоящее время в музее клуба находится мемориал, посвященный нападающему – с футболками, шарфами и посланиями, оставленными болельщиками у стадиона после известия о его смерти», – сказано в сообщении «Вулвс».

Фото: wolves.co.uk