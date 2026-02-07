Фото
19

Жота включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» включил погибшего полузащитника Диогу Жоту в Зал славы клуба.

3 июля 2025 года 28-летний футболист сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Жота играл за «Вулвс» с 2017 по 2020 год (забил 44 гола за 131 матч) до трансфера в «Ливерпуль» за 41 миллион фунтов.

На этой неделе в музее «Вулверхэмптона» состоялась церемония, в рамках которой бывший нападающий клуба Джон Ричардс вместе с членами комитета, отвечающего за выбор новых кандидатов, официально ввел Диогу в Зал славы.

«Портрет Диогу навсегда займет почетное место среди других выдающихся игроков «Вулверхэмптона» в зале Зала славы. В настоящее время в музее клуба находится мемориал, посвященный нападающему – с футболками, шарфами и посланиями, оставленными болельщиками у стадиона после известия о его смерти», – сказано в сообщении «Вулвс».

Фото: wolves.co.uk

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
Жота был душой команды, прекрасным партнёром, одноклубником, другом... Ужасная потеря для партнёров, друзей, семьи... Но его не сбила машина, он не разбился на самолёте, он не подвёгся нападению каких-либо отморозков и тд... Он погиб только потому, что наплевал на правила, превысив скорость не на 10-20 км, а в несколько раз, хорошо, что никого не забрал с собой из тех, кто был на этой дороге... Безумно жаль Жота и его брата, но делать из него святого это кощунство!
Ответ Александр Семенов
Жота был душой команды, прекрасным партнёром, одноклубником, другом... Ужасная потеря для партнёров, друзей, семьи... Но его не сбила машина, он не разбился на самолёте, он не подвёгся нападению каких-либо отморозков и тд... Он погиб только потому, что наплевал на правила, превысив скорость не на 10-20 км, а в несколько раз, хорошо, что никого не забрал с собой из тех, кто был на этой дороге... Безумно жаль Жота и его брата, но делать из него святого это кощунство!
Хоть один достоверный источник приведи, где бы говорилось, что он превысил скорость разрешенную? Тем более "в несколько раз". Откуда вы такие берётесь. Как эффект Манделы какой-то : один сказал, сотни подхватили...
Ответ Александр Семенов
Жота был душой команды, прекрасным партнёром, одноклубником, другом... Ужасная потеря для партнёров, друзей, семьи... Но его не сбила машина, он не разбился на самолёте, он не подвёгся нападению каких-либо отморозков и тд... Он погиб только потому, что наплевал на правила, превысив скорость не на 10-20 км, а в несколько раз, хорошо, что никого не забрал с собой из тех, кто был на этой дороге... Безумно жаль Жота и его брата, но делать из него святого это кощунство!
я работаю на заводе тоже мог погибнуть не соблюдая технику безопасности.что хочется сказать ты полностью прав но мы всего лишь люди и ошибки будут всегда и нередко они приводят к очень печальным последствиям((((мир праху Диогу Жоты
Ответ AA MM
За что?
Жизнь надо прожить так что бы даже гробовщик огорчился услышав о вашей смерти (с).
Не хочется негативить но в Англии с этим Жотой перебарщивают
Лучше бы включили популярного Жоку
