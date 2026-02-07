Круговой об атмосфере в ЦСКА: «Такой не было нигде. Все как братья, плечом к плечу, бок о бок, добрый и хороший коллектив»

Воспитанник «Зенита» Круговой об атмосфере в ЦСКА: такой не было нигде.

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что такой атмосферы, как в московской команде, он не видел нигде.

– Чем ЦСКА отличается от других клубов, в которых ты играл?

– Атмосферой. В ЦСКА добрый и хороший коллектив, все друг за друга.

– Неужели такого не было раньше где-то?

– Ну, было, понятно. Но такой атмосферы не было, именно в коллективе. Все друг с другом, как братья. Плечом к плечу, бок о бок, – сказал воспитанник «Зенита » Круговой, также игравший за «Уфу».