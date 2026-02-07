  • Спортс
  • Круговой об атмосфере в ЦСКА: «Такой не было нигде. Все как братья, плечом к плечу, бок о бок, добрый и хороший коллектив»
38

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что такой атмосферы, как в московской команде, он не видел нигде.

– Чем ЦСКА отличается от других клубов, в которых ты играл?

– Атмосферой. В ЦСКА добрый и хороший коллектив, все друг за друга.

– Неужели такого не было раньше где-то?

– Ну, было, понятно. Но такой атмосферы не было, именно в коллективе. Все друг с другом, как братья. Плечом к плечу, бок о бок, – сказал воспитанник «Зенита» Круговой, также игравший за «Уфу».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
38 комментариев
"Все как братья, плечом к плечу, бок о бок"©
Круп к крупу, точнее
Все они так говорят,кроме Дзюбы,ему потом,после ухода всегда надо выливать ушат помоев.
Когда не продлят контракт с повышением, тогда и послушаем
Ответ Nogoi89
Когда не продлят контракт с повышением, тогда и послушаем
Вычислил и изобличил в лицемерии за счёт фантазий о будущем?
особенно когда хотели от....ить за привоз пенальти с зенитом ,конечно по братски
Ответ Владимир_1116552235
ЦСКА - это семья
Да, Марио Фернандес подтвердит )
Ответ riverman1980
Да, Марио Фернандес подтвердит )
Кстати, где же он потерь это подтверждает или опровергает?
Это самое главное,Ввот это очень хорошо👍
Более крупно смотреть надо , подписчики в соц сетях , ютуб канал … а вы кружки , кружки …
Только почему-то бывшие армейцы не возвращаются в эту атмосферу, а оказываются в других клубах-Семак,Жирков,Марио и т.д., с чего бы это.
Ответ Валерий Бишевский
Только почему-то бывшие армейцы не возвращаются в эту атмосферу, а оказываются в других клубах-Семак,Жирков,Марио и т.д., с чего бы это.
Уже писал про это. Повторюсь. При продаже за бугор в обязательном порядке прописывается процент со следующих продаж, а посему невыгодно возвращать.
