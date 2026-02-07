Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»

Аршавин: Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Арсену Захаряну стоит оставаться в Европе.

– Что делать Арсену Захаряну? Пошли слухи, что он может покинуть «Реал Сосьедад».

– Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.

– Но он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции.

– Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.

– Если бы он к вам пришел и спросил совета, что бы сказали?

– Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов. В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе – в Россию всегда успеет вернуться.

– Карпин, рассуждая о будущем Захаряна, сказал: «Как я могу человеку, который играет в Испании, советовать вернуться в Россию?» Вы тоже так считаете?

– В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели.

Смотрел «Реал Сосьедад» – «Валенсия» и «Вильярреал» – «Севилья», а смотрится как «Оренбург» – «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге – надо пробовать.

Для России это тоже лучше. Чем ярче себя проявят наши футболисты, тем выше статус будет у российского футбола, – сказал Аршавин.