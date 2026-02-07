  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»
7

Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»

Аршавин: Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Арсену Захаряну стоит оставаться в Европе.

– Что делать Арсену Захаряну? Пошли слухи, что он может покинуть «Реал Сосьедад».

– Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.

– Но он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции.

– Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.

– Если бы он к вам пришел и спросил совета, что бы сказали?

– Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов. В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе – в Россию всегда успеет вернуться.

– Карпин, рассуждая о будущем Захаряна, сказал: «Как я могу человеку, который играет в Испании, советовать вернуться в Россию?» Вы тоже так считаете?

– В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели.

Смотрел «Реал Сосьедад» – «Валенсия» и «Вильярреал» – «Севилья», а смотрится как «Оренбург» – «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге – надо пробовать.

Для России это тоже лучше. Чем ярче себя проявят наши футболисты, тем выше статус будет у российского футбола, – сказал Аршавин.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28834 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАрсен Захарян
logoАндрей Аршавин
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoСпорт-Экспресс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С такой медицинской историей можно и в РПЛ не успеть.
задержаться в качестве кого?
Ответ amdrive79
задержаться в качестве кого?
В качестве туриста
Ну если хочет постояно сидеть на лавке то пусть задерживается. Только тогда после такой задержки он и в РФПЛ ни кому будет не нужен кроме Медиалиги.
Молодой он до 30 лет будет? И что там сидеть если видно что он не тянет? В угоду братьям армянам? Типа сгнию на лавке в любой стране мира, но играть в России не буду?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тихонов о Батракове и Кисляке в Европе: «Стоит при первой возможности перебираться, принимать любые предложения. В России вас любят, лелеют – там такого не будет»
6 февраля, 08:38
Игроку стянули майку и выключили свет. Это еще и проверяли на ВАР 😆
5 февраля, 20:50
Шалимов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Удивительная вещь, когда травма на травме. Никуда дергаться не надо, команду найти тяжело. Если Арсен не хочет поехать куда-то на Кипр»
5 февраля, 06:45
Директор «Сосьедада» о Захаряне: «Я верю в него, у Арсена много таланта. Мы должны извлечь максимум из его универсальности и качеств. Но мы не можем ждать вечно»
3 февраля, 16:38
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
8 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
12 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
24 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
37 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
42 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
59 минут назад
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
2 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
14 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
34 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
35 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
54 минуты назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
54 минуты назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем