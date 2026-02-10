Чемпионат Испании. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол»

В Ла Лиге прошли матчи 23-го тура.
6 февраля «Сельта» проиграла «Осасуне» (1:2) в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги.
7 февраля «Барселона» дома разгромила «Мальорку» (3:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна был сильнее «Эльче» (3:1).
8 февраля «Реал» выиграл гостевой матч у «Валенсии» (2:0), «Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1).
9 февраля тур завершился матчем «Вильярреал» – «Эспаньол» (4:1).
Чемпионат Испании
23-й тур
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Тенас, Комесанья, Олувасейи, Марин, Лопес Кортес, Жерар Морено, Фриман, Айосе Перес
Эспаньол:
Дмитрович, Салинас, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Экспосито, Милья, Фернандес
Запасные: Тристан, Рубио, Пикель, Санчес, Ридель, Нгонж, Каррерас, Кике Гарсия, Рока, Фортуньо
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Роман, Руэда, У. Альварес, Фер Лопес, Иглесиас
Запасные: Домингес, Мингеса, Лаго, Сведберг, Жуджла, Дуран, Аспас, Фернандес, Весино, Эль-Абделлауи, Вильяр, Ристич
Осасуна:
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Рубен Гарсия, Моро, Орос, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Осамбела, Рауль Гарсия, Барха, Эррандо, Аргибиде, Мойсес Гомес
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Касадо, Фермин Лопес, Рэшфорд, Левандовски, Ямаль
Запасные: Жоау Канселу, Маркес, Кочен, Ферран Торрес, Бардагжи, Шченсны, Мартин, де Йонг, Берналь, Араухо
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Торре, Морей, Мурики
Запасные: Кумбула, Фернандес, Тони Лато, Раильо, Морланес, Лувумбу, Бергстрем, Куэльяр, А. Санчес, Дардер, Льябрес, Калумба
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Одриосола, Марин, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Оускарссон, Каррикабуру, Элустондо, Уэсли, Эррера, Диас, Фрага, Муньос, Мартин, Очиенг, Арамбуру, Туррьентес
Эльче:
Пенья, Дональд, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Мартим Нету, Диангана, Петро, Валера, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Боаяр, Бигас, Редондо, Моренте, Сепеда, Педроса, Агуадо, Дитуро, Итурбе, де Сантьяго, Дельгадо, Вильяр
Алавес
Сивера, Кастро, Пачеко, Гарсес, Теналья, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Перес Идальго, Гевара, Парада, Гуриди, Реббаш, Р. Фернандес, Денис Суарес, Маньяс, Энрикес
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Хави Муньос, Бирманчевич, Санкрис, Летачек, Боселли, Лисо, Ньом, Монтес, Рикельме, Абкар, Рико
Аспиликуэта Мартинес Гауна
Севилья
Влаходимос, Суасо, Кармона, Салас, Аспиликуэта, Гудель, Менди, Пеке, Агуме, Адамс, Мопе
Запасные: Соу, Эджуке, Фабиу Кардозу, И. Ромеро, Ньянзу, Мартинес Гауна, Жордан, Буэно, Нюланд, Гаттони, Хуанлу Санчес, Санчес
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Мартин, Бельтран, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Рока, Абель Руис, Андреев, Давид Лопес, Курума, Крапивцов, Стуани, Франсес, Витцель, Эчеверри
Руис де Галаррета Унаи Гомес
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Гурусета, Серрано, И. Уильямс
Запасные: Лекуэ, Монреаль, Исета, Падилья, Унаи Гомес, Наварро, Рего Мора, Санчес, Аресо, Весга, Бойро
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Ромеро, Карлос Альварес, Тунде, Этта-Эйонг
Запасные: Пампин, Оласагасти, Эльхесабаль, Арриага, Кортес, Перес, Ури Рей, Лосада, Абед, Куньят, Примо, Эспи
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Льоренте, Альмада, Коке, Мендоса, Симеоне, Лукман, Альварес
Запасные: Алекс Баэна, Серрано, Серлот, Муссо, Лангле, Ле Норман, Гризманн, Эскивель, Молина, Варгас
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Адриан, Фирпо, Гарсия, Лопес, Ортис, Бартра, Альтимира, Деосса, Рикельме, Гомес, Марина
Давид Хименес Александер-Арнолд
Гонсало Гарсия Браим Диас
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Копете, Джемерт, Нуньес, Данджума, Угринич, Пепелу, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Риверо, Хесус Васкес, Сантамария, Герра, Рамазани, Садик, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Таррега, Андре Алмейда, Раба, Диего Лопес
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Давид Хименес, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Гонсало Гарсия, Мбаппе
Запасные: Алаба, Мастантуоно, Фран Гарсия, Александер-Арнолд, Карвахаль, Браим Диас, Лунин, Сестеро, Себальос, Местре, Рюдигер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
Лучший игрок Мальорки - судья и его Вар болельщики)