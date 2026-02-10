49

Чемпионат Испании. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол»

В Ла Лиге прошли матчи 23-го тура.

6 февраля «Сельта» проиграла «Осасуне» (1:2) в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги.

7 февраля «Барселона» дома разгромила «Мальорку» (3:0), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна был сильнее «Эльче» (3:1). 

8 февраля «Реал» выиграл гостевой матч у «Валенсии» (2:0), «Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1). 

9 февраля тур завершился матчем «Вильярреал» – «Эспаньол» (4:1). 

Чемпионат Испании

23-й тур

Ла Лига Испания. 23 тур
9 февраля 20:00, Эстадио де ла Серамика
Логотип домашней команды
Вильярреал
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
С. Кардона
89’
88’
  Кабрера
Молейро   Лопес Кортес
80’
Моуриньо   Фриман
73’
Микаутадзе   Олувасейи
73’
72’
Милья   Рока
Гуйе
70’
Парехо   Комесанья
65’
Бьюкенен   Айосе Перес
64’
59’
Фернандес   Кике Гарсия
59’
Экспосито   Пикель
59’
Долан   Нгонж
57’
Ридель
  Молейро
55’
53’
Экспосито
  Пепе
50’
46’
Калеро   Ридель
2тайм
Перерыв
  Салинас
41’
  Микаутадзе
35’
Бьюкенен
16’
6’
Салинас
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Тенас, Комесанья, Олувасейи, Марин, Лопес Кортес, Жерар Морено, Фриман, Айосе Перес
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Салинас, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Экспосито, Милья, Фернандес
Запасные: Тристан, Рубио, Пикель, Санчес, Ридель, Нгонж, Каррерас, Кике Гарсия, Рока, Фортуньо
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
6 февраля 20:00, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
90’
+1’
Розье
88’
Орос   Мойсес Гомес
88’
Моро   Бретонес
Фер Лопес   Аспас
83’
Каррейра   Эль-Абделлауи
83’
79’
  Рауль Гарсия
Каррейра
78’
Иглесиас   Жуджла
75’
70’
Рубен Гарсия   Осамбела
70’
Будимир   Рауль Гарсия
У. Альварес   Сведберг
67’
Руэда   Мингеса
67’
Руэда
56’
  Иглесиас
53’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Рубен Гарсия
35’
  Будимир
31’
Бойомо   Эррандо
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Роман, Руэда, У. Альварес, Фер Лопес, Иглесиас
Запасные: Домингес, Мингеса, Лаго, Сведберг, Жуджла, Дуран, Аспас, Фернандес, Весино, Эль-Абделлауи, Вильяр, Ристич
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Рубен Гарсия, Моро, Орос, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Осамбела, Рауль Гарсия, Барха, Эррандо, Аргибиде, Мойсес Гомес
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
7 февраля 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мальорка
Матч окончен
Фермин Лопес   Маркес
84’
  Берналь
83’
Левандовски   Жоау Канселу
78’
Ямаль   Бардагжи
78’
77’
Мурики   Льябрес
77’
Саму Кошта   Морланес
Ольмо   Берналь
67’
Рэшфорд   Ферран Торрес
67’
62’
Морей   А. Санчес
62’
Виржили   Фернандес
62’
Торре   Дардер
  Ямаль
61’
2тайм
Перерыв
  Левандовски
29’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Касадо, Фермин Лопес, Рэшфорд, Левандовски, Ямаль
Запасные: Жоау Канселу, Маркес, Кочен, Ферран Торрес, Бардагжи, Шченсны, Мартин, де Йонг, Берналь, Араухо
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Торре, Морей, Мурики
Запасные: Кумбула, Фернандес, Тони Лато, Раильо, Морланес, Лувумбу, Бергстрем, Куэльяр, А. Санчес, Дардер, Льябрес, Калумба
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
7 февраля 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Эльче
Матч окончен
  Оускарссон
89’
87’
Вильяр
Ойарсабаль   Оускарссон
82’
Солер   Эррера
82’
79’
Диангана   Вильяр
73’
Петро   Сепеда
72’
Виктор Чуст   Бигас
65’
Диангана
Гедеш   Очиенг
65’
Одриосола   Арамбуру
65’
55’
Мартим Нету   Агуадо
55’
Дональд   Педроса
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Фебас
Матараццо
45’
+3’
42’
  Андре Силва
  Ойарсабаль
37’
Сучич   Туррьентес
29’
  Сучич
24’
7’
Аффенгрубер
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Одриосола, Марин, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Сучич, Ойарсабаль
Запасные: Оускарссон, Каррикабуру, Элустондо, Уэсли, Эррера, Диас, Фрага, Муньос, Мартин, Очиенг, Арамбуру, Туррьентес
1тайм
Эльче:
Пенья, Дональд, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Мартим Нету, Диангана, Петро, Валера, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Боаяр, Бигас, Редондо, Моренте, Сепеда, Педроса, Агуадо, Дитуро, Итурбе, де Сантьяго, Дельгадо, Вильяр
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
8 февраля 13:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Хетафе
Матч окончен
90’
+1’
Сатриано   Ньом
90’
+1’
Фемения   Рико
88’
Бордалас
Гарсес
85’
Аленья   Перес Идальго
77’
Кастро   Энрикес
77’
75’
Абкар
72’
  Арамбарри
67’
Васкес   Лисо
Кастро
60’
Тони Мартинес   Маньяс
59’
Ибаньес   Денис Суарес
59’
Калебе   Реббаш
58’
53’
  Васкес
49’
Дуарте
2тайм
Перерыв
34’
Мартин   Абкар
27’
Мартин
9’
Джене
Алавес
Сивера, Кастро, Пачеко, Гарсес, Теналья, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Калебе, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Перес Идальго, Гевара, Парада, Гуриди, Реббаш, Р. Фернандес, Денис Суарес, Маньяс, Энрикес
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Джене, Дуарте, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Хави Муньос, Бирманчевич, Санкрис, Летачек, Боселли, Лисо, Ньом, Монтес, Рикельме, Абкар, Рико
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
8 февраля 15:15, Рамон Санчес Писхуан
Логотип домашней команды
Севилья
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Жирона
Матч окончен
90’
Стуани
90’
+6’
Мартин   Стуани
Суасо
90’
+6’
  Салас
90’
+2’
90’
+2’
Мартин
87’
Гассанига
Адамс   Санчес
74’
74’
Лемар   Франсес
73’
Хиль   Рока
Менди   Соу
63’
56’
Бельтран   Витцель
53’
Эчеверри
Аспиликуэта
51’
46’
Ванат   Эчеверри
Аспиликуэта   Мартинес Гауна
46’
Кармона   Хуанлу Санчес
46’
Пеке   Эджуке
46’
2тайм
Перерыв
Кармона
21’
2’
  Лемар
Севилья
Влаходимос, Суасо, Кармона, Салас, Аспиликуэта, Гудель, Менди, Пеке, Агуме, Адамс, Мопе
Запасные: Соу, Эджуке, Фабиу Кардозу, И. Ромеро, Ньянзу, Мартинес Гауна, Жордан, Буэно, Нюланд, Гаттони, Хуанлу Санчес, Санчес
1тайм
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Мартин, Бельтран, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Рока, Абель Руис, Андреев, Давид Лопес, Курума, Крапивцов, Стуани, Франсес, Витцель, Эчеверри
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
8 февраля 15:15, Сан-Мамес
Логотип домашней команды
Атлетик
Завершен
4 - 2
Логотип гостевой команды
Леванте
Матч окончен
  Наварро
90’
+9’
Серрано   Лекуэ
90’
+8’
90’
+8’
Арриага   Кортес
90’
+4’
  Оласагасти
Рего Мора
89’
  Серрано
86’
81’
  Эльхесабаль
81’
Рагубер   Лосада
77’
Толян
Н. Уильямс   Санчес
76’
Руис де Галаррета   Унаи Гомес
76’
Паредес
66’
65’
Адри   Эльхесабаль
65’
Мартинес   Оласагасти
65’
Ромеро   Эспи
Хаурегисар   Рего Мора
63’
Гурусета   Наварро
62’
46’
Карлос Альварес   Арриага
2тайм
Перерыв
42’
Каштру
Берчиче   Бойро
39’
  Гурусета
34’
  Гурусета
29’
17’
Маттурро
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Гурусета, Серрано, И. Уильямс
Запасные: Лекуэ, Монреаль, Исета, Падилья, Унаи Гомес, Наварро, Рего Мора, Санчес, Аресо, Весга, Бойро
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Рагубер, Ромеро, Карлос Альварес, Тунде, Этта-Эйонг
Запасные: Пампин, Оласагасти, Эльхесабаль, Арриага, Кортес, Перес, Ури Рей, Лосада, Абед, Куньят, Примо, Эспи
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
8 февраля 17:30, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
87’
Антони   Рикельме
87’
Фидальго   Бартра
Алекс Баэна
83’
79’
Бакамбу   Деосса
71’
Эззальзули
70’
Форнальс   Альтимира
Лукман   Варгас
70’
Лукман
56’
Мендоса   Гризманн
55’
Альмада   Алекс Баэна
46’
Руджери   Ле Норман
46’
Альварес   Серлот
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Антони
Руджери
25’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Льоренте, Альмада, Коке, Мендоса, Симеоне, Лукман, Альварес
Запасные: Алекс Баэна, Серрано, Серлот, Муссо, Лангле, Ле Норман, Гризманн, Эскивель, Молина, Варгас
1тайм
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Адриан, Фирпо, Гарсия, Лопес, Ортис, Бартра, Альтимира, Деосса, Рикельме, Гомес, Марина
Подробнее
Ла Лига Испания. 23 тур
8 февраля 20:00, Месталья
Логотип домашней команды
Валенсия
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+2’
Вальверде   Сестеро
90’
+1’
  Мбаппе
Копете
88’
82’
Гюлер   Мастантуоно
Бельтран   Садик
82’
Риоха   Рамазани
81’
Угринич   Герра
81’
76’
Давид Хименес   Александер-Арнолд
76’
Гонсало Гарсия   Браим Диас
Нуньес   Тьерри Коррейя
72’
Пепелу   Гидо Родригес
72’
69’
Альваро Каррерас
65’
  Альваро Каррерас
2тайм
Перерыв
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Копете, Джемерт, Нуньес, Данджума, Угринич, Пепелу, Риоха, Дуро, Бельтран
Запасные: Риверо, Хесус Васкес, Сантамария, Герра, Рамазани, Садик, Тьерри Коррейя, Гидо Родригес, Таррега, Андре Алмейда, Раба, Диего Лопес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Давид Хименес, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Гонсало Гарсия, Мбаппе
Запасные: Алаба, Мастантуоно, Фран Гарсия, Александер-Арнолд, Карвахаль, Браим Диас, Лунин, Сестеро, Себальос, Местре, Рюдигер
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
48 комментариев
да кто такой Захарян?! он купил клуб? гуглил, но во владельцах так и не нашел его... почему везде пишут что клуб захаряна?
Ответ Владимир Синельщиков
да кто такой Захарян?! он купил клуб? гуглил, но во владельцах так и не нашел его... почему везде пишут что клуб захаряна?
А это бзик Спортса
Ответ Dishka
А это бзик Спортса
так кто такой-то?! интересно жЫ)))
Удачи Валенсии,будет тяжело против 12 игроков играть
Ответ sd4fmwrvz8
Удачи Валенсии,будет тяжело против 12 игроков играть
Живот лопается от подобных шуток
Барселона вперёд . Победа нужна и очень важна !
Делаем ставки - сколько пенальти подарят Реалу. У Барсы "грязная лига Негрейры" украла два за матч.
Красавчики, хлопнули Мальорку в меньшинстве, на классе!)

Лучший игрок Мальорки - судья и его Вар болельщики)
Атлетико, конечно, непредсказуемый клуб. Ничья с Леванте, проигрыш «Буде-Глимту», 5 февраля «Бетис» выносят 5:0, а сейчас проиграли 1:0.
Судьи делают все возможное, что бы «белоснежки» не плакали. За такой фол, как на Ямале, вадриду дали бы две пенки
Ответ Денис Чучкаев
Судьи делают все возможное, что бы «белоснежки» не плакали. За такой фол, как на Ямале, вадриду дали бы две пенки
Например когда дали две пенки? ) Или такого жесточайшего фола никогда не было😂
бежать надо Альваресу от Симеоне, а матрасам продавать его летом, пока цена не рухнула
Реал совсем нулёвый
Какое Хейсенс дно..... Паса нет, под пресссиннгом паника, отбора нет, как что не так сразу толкаться и хватать начинает соперника, такое чувство что ментальное сыпется всегда
Рекомендуем