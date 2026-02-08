  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях
Live
1117

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях

В АПЛ проходят матчи 25-го тура.

В 25-м туре АПЛ 6 февраля «Лидс» победил «Ноттингем Форест» (3:1).

7 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» в гостях разобрался с «Вулверхэмптоном» (3:1), «Астон Вилла» поделила очки с «Борнмутом» (1:1), «Арсенал» разгромил «Сандерленд» (3:0).

8 февраля тур завершится матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

25-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
8 февраля 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
88’
Сарр   Джонсон
Гомес
85’
85’
Ларсен
Костулас   Хиншелвуд
82’
Рюттер   О`Райли
82’
80’
Муньос
77’
Хьюз   Камада
де Кейпер   Уэлбек
71’
Хауэлл   Минте
71’
Балеба   Гомес
71’
61’
  Сарр
56’
Пино   Гессан
2тайм
Перерыв
17’
Хьюз
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Боскальи, Данк, Кадыоглу, Балеба, Гросс, Митома, Рюттер, Хауэлл, Костулас
Запасные: Милнер, Уэлбек, Велтман, Хиншелвуд, Гомес, О`Райли, Стил, Игор Жулио, Минте
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Лерма, Пино, Сарр, Митчелл, Хьюз, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Бенитес, Риад, Джонсон, Клайн, Соса, Камада, Уче, Канво, Гессан
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
8 февраля 16:30, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Собослаи
90’
+13’
90’
+7’
Бернарду Силва
90’
+6’
Семеньо   Аке
Керкез   Кьеза
90’
+4’
90’
+4’
Холанд
90’
+3’
  Холанд
Алиссон
90’
+2’
Гакпо   Джонс
85’
84’
  Бернарду Силва
  Собослаи
74’
69’
Гехи
61’
Мармуш   Шерки
61’
Хусанов   Рубен Диаш
ван Дейк
47’
2тайм
Перерыв
42’
Мармуш
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Кьеза, Нгумоа, Рэмзи, Мамардашвили, Вудмен, Эндо, Ньони, Робертсон, Джонс
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Траффорд, Льюис, Рейндерс, Нико Гонсалес, Рубен Диаш, Аке, Аллейн, Фоден, Шерки
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 12:30, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
Майну   Флетчер
90’
+2’
Мбемо   Зиркзе
87’
Каземиро   Угарте
87’
Шоу   Мазрауи
87’
  Бруну Фернандеш
81’
80’
Галлахер   Биссума
80’
Пальинья   Тель
80’
Соланке   Коло-Муани
Матеус Кунья   Шешко
75’
70’
Франк
70’
Пальинья
55’
Удоджи   де Соуза
2тайм
Перерыв
Диалло
45’
  Мбемо
38’
32’
Одобер   Дрэгушин
29’
Ромеро
27’
Удоджи
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Зиркзе, Маласиа, Мазрауи, Угарте, Шешко, Байындыр, Йоро, Хевен, Флетчер
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Грэй, Сарр, Пальинья, Галлахер, Симонс, Соланке, Одобер
Запасные: Байфилд, Кински, Олусеси, Тель, Дрэгушин, Коло-Муани, де Соуза, Биссума, Уильямс-Барнетт
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
Гомес   Лима
90’
+1’
84’
Сантос   Хато
Гомес   Белльгард
79’
75’
Гюсто   Ачимпонг
75’
Жоао Педро   Делап
73’
Кукурелья
61’
Палмер   Гарначо
  Арокодаре
54’
Доэрти   Гомеш
46’
2тайм
Перерыв
Армстронг
45’
+4’
Хван Хи Чхан   Крейчи
43’
38’
  Палмер
35’
  Палмер
13’
  Палмер
Вулверхэмптон
Жозе Са, Уго Буэно, С. Буэно, Москера, Доэрти, Гомес, Гомес, Армстронг, Мане, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Меллер Вольф, Роулингс, Лима, Гомеш, Крейчи, Эдози, Белльгард, Тшатшуа
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Сарр, Ачимпонг, Гиу, Эстевао, Гарначо, Хато, Делап, Шерман-Лоу, Бадьяшиль
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
  Дьокереш
90’
+3’
Троссард   Нергор
89’
85’
Хьюм   Ангуло
85’
Бробби   Изидор
71’
Садики   Гертрюйда
Хавертц   Эзе
67’
Калафьори   Инкапиэ
67’
  Дьокереш
66’
64’
Тальби   Мандл
Габриэл Жезус   Дьокереш
60’
Мадуэке   Мартинелли
60’
2тайм
Перерыв
  Субименди
42’
40’
Бробби
39’
Диарра
Салиба
26’
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Хавертц, Троссард, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Льюис-Скелли, Эзе, Нергор, Мартинелли, Дьокереш, Аррисабалага, Москера, Уайт, Инкапиэ
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Тальби, Хьюм, Диарра, Бробби
Запасные: Мандл, Изидор, Ангуло, Эльборг, Серкин, Майенда, Гертрюйда, Ригг, О`Нин
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
+2’
Боуэн   Уокер-Питерс
90’
+2’
Саммервилл   Траоре
Лоран
84’
79’
Диуф   Скарлз
Угочукву   Броя
79’
79’
Кастельянос   Пабло
Хамфрис
76’
Флемминг   Фостер
67’
Эдвардс   Тшауна
67’
Энтони   Бруун Ларсен
66’
57’
Уилсон   Поттс
Флорентину   Лоран
46’
2тайм
Перерыв
41’
Диуф
26’
  Кастельянос
Флорентину
24’
13’
  Саммервилл
Бернли
Дубравка, Пирес, Эстев, Хамфрис, Уокер, Энтони, Угочукву, Флорентину, Межбри, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Лоран, Экдаль, Броя, Барнс, Фостер, Тшауна, Вайсс, Уоррелл, Бруун Ларсен
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Уилсон, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Поттс, Ареоля, Скарлз, Траоре, Пабло, Уокер-Питерс, Канте, Килмен, Магасса
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
90’
+7’
Пикфорд
90’
+5’
Дьюзбери-Холл   Ироэгбунам
88’
О'Брайен
85’
Миколенко   Брэнтуэйт
83’
  Лено
Кастань   Тете
83’
Смит-Роу   Бобб
83’
75’
  Дьюзбери-Холл
Хименес   Родриго Муниз
75’
Чуквуэзе   де Маседо
75’
69’
Армстронг   Джордж
69’
Барри   Бету
Куэнка
66’
65’
Миколенко
56’
Гарнер
2тайм
Перерыв
18’
Гуйе
  Миколенко
18’
Фулхэм
Лено, Сессеньон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Рид, Бобб, Родриго Муниз, Лекомт, де Маседо, Тете, Басси, Робинсон, Кинг
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Диблинг, Бету, Трэверс, Паттерсон, Брэнтуэйт, Рель, Джордж, Алькарас, Ироэгбунам
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 15:00, Вайталити Стэдиум
Логотип домашней команды
Борнмут
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Астон Вилла
Матч окончен
Эванилсон   Унал
90’
Роша   Брукс
87’
Хименес   Смит
86’
86’
Уоткинс   Абрахам
86’
Динь   Богарде
77’
Санчо   Матсен
77’
Дуглас Луис   Баркли
66’
Буэндиа   Бэйли
Крупи   Кристи
65’
  Роша
55’
2тайм
Перерыв
Хименес
35’
35’
Буэндиа
22’
  Роджерс
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Скотт, Кук, Адли, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Милосавлевич, Мандас, Дакоста, Унал, Смит, Кристи, Тот, Диаките, Брукс
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Проктор, Матсен, Баркли, Богарде, Бэйли, Линделеф, Бизот, Пау Торрес, Абрахам
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 17:30, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
Холл
90’
+6’
90’
+1’
Янельт
Тонали   Рэмзи
87’
Триппьер   Берн
87’
87’
Йенсен   Дамсгор
85’
  Уаттара
80’
Льюис-Поттер   Донован
  Бруно Гимараэс
79’
69’
Игор Тиаго
Висса   Осула
65’
56’
Хендерсон   Ярмолюк
Дж. Мерфи   Вольтемаде
46’
Уиллок   Эланга
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Игор Тиаго
Дж. Мерфи
44’
37’
  Янельт
  Ботман
24’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Уиллок, Бруно Гимараэс, Тонали, Барнс, Дж. Мерфи, Висса
Запасные: Нив, Шахар, Рэмзи, Рэмсдейл, Берн, Осула, А. Мерфи, Эланга, Вольтемаде
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Донован, Хики, Ярмолюк, Нелсон, Коллинз, Дамсгор, Вальдимарссон, Фуро
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
6 февраля 20:00, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
Богл   Борнаув
90’
+6’
86’
  Лукка
Окафор   Лонгстафф
82’
Ааронсон   Джеймс
78’
76’
Эбботт   Нетц
67’
Хадсон-Одои   Ндойе
67’
Гиббс-Уайт   Йейтс
62’
Сангаре
Окафор
61’
54’
Домингес   Хатчинсон
54’
Игор Жезус   Лукка
  Калверт-Льюин
49’
2тайм
Перерыв
  Окафор
30’
  Богл
26’
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Нмеча, Лукас Перри, Бийол, Лонгстафф, Танака, Пиру, Борнаув, Ньонто, Джеймс
1тайм
Ноттингем Форест:
Ортега, Айна, Морато, Миленкович, Эбботт, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Домингес, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Ндойе, Лукка, Ганн, Авонийи, Хатчинсон, Нетц, Жаир Кунья, Йейтс, Макати
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28828 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoЛидс
logoВулверхэмптон
logoФулхэм
logoБрайтон
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
результаты
logoЛиверпуль
logoБернли
logoБрентфорд
logoСандерленд
1114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
кстати, мало кто обратил внимание, но после прошлого тура, Вулверхэмптон потерял математические шансы на титул. остальные 19 клубов их пока сохраняют.
Ответ Любезный Коссутий
кстати, мало кто обратил внимание, но после прошлого тура, Вулверхэмптон потерял математические шансы на титул. остальные 19 клубов их пока сохраняют.
🤣
Ответ Любезный Коссутий
кстати, мало кто обратил внимание, но после прошлого тура, Вулверхэмптон потерял математические шансы на титул. остальные 19 клубов их пока сохраняют.
Эх, были так близко
Ну что, без угловых и автогола🫣! Ребятам, которые за другие клубы болеют, не дали повода для уколов😁
Ответ СергоК
Ну что, без угловых и автогола🫣! Ребятам, которые за другие клубы болеют, не дали повода для уколов😁
Так еще и Дьекерш два положил с замены)
Ответ СергоК
Ну что, без угловых и автогола🫣! Ребятам, которые за другие клубы болеют, не дали повода для уколов😁
Жаль,а так бы посмотрели на зарево
Кто пишет про желтую, посмотрите за что дают красные. Каземиро даже за игру в мяч и потом в ногу красную получал, потому что игра потенциально травмоопасная. А тут чисто прямой ногой в голень
Ответ Denis Nikitin
Кто пишет про желтую, посмотрите за что дают красные. Каземиро даже за игру в мяч и потом в ногу красную получал, потому что игра потенциально травмоопасная. А тут чисто прямой ногой в голень
Да кому ты и что объяснить пытаешься?)) оказывается и Оливер фанат МЮ, видимо поэтому он и Далоту как-то за разговоры две желтые дал😂
Всех болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
Дьекереш расчехлил пушку, сейчас это очень нужно!
Всех фанатов Арсенала с победой, надеемся завтра осечки Ман Сити.
Ответ Arsenal Canoneer
Всех фанатов Арсенала с победой, надеемся завтра осечки Ман Сити.
Не осечки МС,а победы Ливерпуля
Ответ jkov
Не осечки МС,а победы Ливерпуля
Согласень.
а всего то надо было убрать упёртого догматика Аморима
чуваки просто в кайф играют сейчас
Ответ Винни-Грет
а всего то надо было убрать упёртого догматика Аморима чуваки просто в кайф играют сейчас
Хватит обесценивать Каррика, будто это не его заслуга, а всего то надо было
этот Игорь Тьяго что за демон? Лудогорец, Брюгге, теперь Брентфорд, нигде не потерялся. в АПЛ второй бомбардир с 17 голами. Мбемо ушел в МЮ, а Брентфорд даже как будто не почувствовал этого - у них уже второй бородач сходу есть, который в состоянии клепать голы. скаутинг прекрасный, конечно, у них.
Ответ Любезный Коссутий
этот Игорь Тьяго что за демон? Лудогорец, Брюгге, теперь Брентфорд, нигде не потерялся. в АПЛ второй бомбардир с 17 голами. Мбемо ушел в МЮ, а Брентфорд даже как будто не почувствовал этого - у них уже второй бородач сходу есть, который в состоянии клепать голы. скаутинг прекрасный, конечно, у них.
А до этого Тоуни был.
Вот какие голы должны быть со стандартов, а не как у арсенала. Гол просто прекрасный. Идеальная заготовка тренировочная была
Ответ mr.salah89
Вот какие голы должны быть со стандартов, а не как у арсенала. Гол просто прекрасный. Идеальная заготовка тренировочная была
Даже если убрать этот розыгрыш. Они при обычных подачах никого не толкают, вроде как.
Нет ни дня когда местная манся не ноет по поводу судейства🤣
Сити станет средняком после ухода Гвардиолы. Карма 115-ти финансовых махинаций их все же догонит.
Ответ ingmoh
Сити станет средняком после ухода Гвардиолы. Карма 115-ти финансовых махинаций их все же догонит.
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
7 минут назадLive
Кавазашвили о продлении договора с Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы стал блестящим вратарем»
11 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
23 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
36 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
41 минуту назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
58 минут назад
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
13 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
33 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
34 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
53 минуты назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
53 минуты назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»
сегодня, 16:59
Рекомендуем