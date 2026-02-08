Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях

В АПЛ проходят матчи 25-го тура.
В 25-м туре АПЛ 6 февраля «Лидс» победил «Ноттингем Форест» (3:1).
7 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» в гостях разобрался с «Вулверхэмптоном» (3:1), «Астон Вилла» поделила очки с «Борнмутом» (1:1), «Арсенал» разгромил «Сандерленд» (3:0).
8 февраля тур завершится матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
25-й тур
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Боскальи, Данк, Кадыоглу, Балеба, Гросс, Митома, Рюттер, Хауэлл, Костулас
Запасные: Милнер, Уэлбек, Велтман, Хиншелвуд, Гомес, О`Райли, Стил, Игор Жулио, Минте
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Лерма, Пино, Сарр, Митчелл, Хьюз, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Бенитес, Риад, Джонсон, Клайн, Соса, Камада, Уче, Канво, Гессан
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Кьеза, Нгумоа, Рэмзи, Мамардашвили, Вудмен, Эндо, Ньони, Робертсон, Джонс
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Траффорд, Льюис, Рейндерс, Нико Гонсалес, Рубен Диаш, Аке, Аллейн, Фоден, Шерки
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Зиркзе, Маласиа, Мазрауи, Угарте, Шешко, Байындыр, Йоро, Хевен, Флетчер
Тоттенхэм:
Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Грэй, Сарр, Пальинья, Галлахер, Симонс, Соланке, Одобер
Запасные: Байфилд, Кински, Олусеси, Тель, Дрэгушин, Коло-Муани, де Соуза, Биссума, Уильямс-Барнетт
Вулверхэмптон
Жозе Са, Уго Буэно, С. Буэно, Москера, Доэрти, Гомес, Гомес, Армстронг, Мане, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Меллер Вольф, Роулингс, Лима, Гомеш, Крейчи, Эдози, Белльгард, Тшатшуа
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Сарр, Ачимпонг, Гиу, Эстевао, Гарначо, Хато, Делап, Шерман-Лоу, Бадьяшиль
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Хавертц, Троссард, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Льюис-Скелли, Эзе, Нергор, Мартинелли, Дьокереш, Аррисабалага, Москера, Уайт, Инкапиэ
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Тальби, Хьюм, Диарра, Бробби
Запасные: Мандл, Изидор, Ангуло, Эльборг, Серкин, Майенда, Гертрюйда, Ригг, О`Нин
Бернли
Дубравка, Пирес, Эстев, Хамфрис, Уокер, Энтони, Угочукву, Флорентину, Межбри, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Лоран, Экдаль, Броя, Барнс, Фостер, Тшауна, Вайсс, Уоррелл, Бруун Ларсен
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Уилсон, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Поттс, Ареоля, Скарлз, Траоре, Пабло, Уокер-Питерс, Канте, Килмен, Магасса
Фулхэм
Лено, Сессеньон, Куэнка, Андерсен, Кастань, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Рид, Бобб, Родриго Муниз, Лекомт, де Маседо, Тете, Басси, Робинсон, Кинг
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Диблинг, Бету, Трэверс, Паттерсон, Брэнтуэйт, Рель, Джордж, Алькарас, Ироэгбунам
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Скотт, Кук, Адли, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Милосавлевич, Мандас, Дакоста, Унал, Смит, Кристи, Тот, Диаките, Брукс
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Проктор, Матсен, Баркли, Богарде, Бэйли, Линделеф, Бизот, Пау Торрес, Абрахам
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Уиллок, Бруно Гимараэс, Тонали, Барнс, Дж. Мерфи, Висса
Запасные: Нив, Шахар, Рэмзи, Рэмсдейл, Берн, Осула, А. Мерфи, Эланга, Вольтемаде
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Донован, Хики, Ярмолюк, Нелсон, Коллинз, Дамсгор, Вальдимарссон, Фуро
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Родон, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Нмеча, Лукас Перри, Бийол, Лонгстафф, Танака, Пиру, Борнаув, Ньонто, Джеймс
Ноттингем Форест:
Ортега, Айна, Морато, Миленкович, Эбботт, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Домингес, Хадсон-Одои, Игор Жезус
Запасные: Ндойе, Лукка, Ганн, Авонийи, Хатчинсон, Нетц, Жаир Кунья, Йейтс, Макати
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дьекереш расчехлил пушку, сейчас это очень нужно!
чуваки просто в кайф играют сейчас