Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях

В АПЛ проходят матчи 25-го тура.

В 25-м туре АПЛ 6 февраля «Лидс » победил «Ноттингем Форест » (3:1).

7 февраля «Манчестер Юнайтед » обыграл «Тоттенхэм » (2:0), «Челси » в гостях разобрался с «Вулверхэмптоном» (3:1), «Астон Вилла » поделила очки с «Борнмутом» (1:1), «Арсенал » разгромил «Сандерленд» (3:0).

8 февраля тур завершится матчем «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

