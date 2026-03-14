Гол и красная за симуляцию. Лучо Диас оставил «Баварию» против «Байера» вдевятером

Луис Диас стал главным героем матча «Баварии» с «Байером» в 26-м туре Бундеслиги.

«Фармацевты» вышли вперед уже на 6-й минуте встречи, мюнхенцы сравняли, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Под занавес тайма Николас Джексон получил прямую красную за жуткий фол на Мартене Терье.

На 61-й минуте арбитр отменил еще один гол Рекордмайстера – тоже за игру рукой. На 69-й Диас забил свой 15-й гол в Бундеслиге. Вскоре колумбиец воспроизвел эмблему Бундеслиги: вместо мяча – голова Алеиша Гарсии.

За грубость вингер получил только желтую. Второй «горчичник» Диасу показали за симуляцию: на 84-й минуте арбитр усмотрел в падении колумбийца симуляцию.

Венсан Компани, который к тому моменту сам схватил желтую, был в ярости.

Решение арбитр не изменил, «Бавария» осталась вдевятером. «Байер» сумел забить в добавленное время, но из офсайда. Безумие на «БайАрене» завершилось ничьей 1:1, а Диас был выбран игроком матча.

На следующей неделе командам предстоят ответные матчи Лиги чемпионов. А ведь могли сыграть друг с другом и в еврокубке.