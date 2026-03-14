Третий вратарь «Баварии» сыграл впервые за 539 дней. Летом он потерял 6-летнего сына

Травмированного Мануэля Нойера в последних матчах «Баварии» достойно заменил молодой Йонас Урбиг. К сожалению, второй вратарь мюнхенцев заработал сотрясение мозга на последних минутах матча Лиги чемпионов с «Аталантой».

На выездную игру 26-го тура Бундеслиги против «Байера» в стартовом составе вышел Свен Ульрайх – третий голкипер Рекордмайстера. Под занавес первого тайма Николас Джексон получил прямую красную , а на 84-й вторую желтую перед собой увидел Луис Диас. Арбитр Кристьян Дингерт после признался, что удаление колумбийца было ошибочным.

Оставшуюся вдевятером «Баварию» спас Ульрайх: сейвы вратаря в добавленное время помогли гостям сохранить ничью 1:1.

После финального свистка команда вытолкнула Ульрайха вперед к выездным болельщикам, чтобы те отдельно отметили заслуги вратаря. До встречи с «Байером» немец не выходил на поле 539 дней.

Летом 2025-го Свен и его жена Лиза сообщили о смерти их 6-летнего сына, мальчика забрала тяжелая продолжительная болезнь. Когда фанаты наградили вратаря аплодисментами, Ульрайх прослезился.

Партнеры поддержали.

Видео «Баварии» с чествованием вратаря прокомментировали коллеги Свена – Нойер и Урбиг.

О матче и своей роли в команде Свен высказался красиво:

«Когда так долго не играешь, нужно несколько минут, чтобы войти в ритм, потому что матчи отличаются от тренировок. В итоге все прошло хорошо, я получил удовольствие на поле. Ребята знают меня давно и доверяют мне, они знают, что я всегда в их распоряжении, когда нужен команде. Ману и Йонас написали мне сообщения перед матчем и сказали, что они счастливы, что я смогу сыграть. У нас отличные отношения в группе вратарей».

Герой.