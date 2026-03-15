38

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили

Матч проходил на «Совкомбанк Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 29-й минуте нападающий хозяев Олакунле Олусегун с пенальти открыл счет в матче. В добавленное к первому тайму время забил хавбек Лука Вешнер Тичич. Даниил Лесовой забил на 93-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
15 марта 13:30, Совкомбанк Арена
Логотип домашней команды
Пари НН
3 - 0
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
90’
+5’
Ороз
  Лесовой
90’
+3’
Олусегун   Лесовой
86’
Сифас   Урванцев
86’
Карич   Коледин
79’
Вешнер Тичич   Александров
79’
Ермаков
76’
71’
Чарльз   Игнатенко
Бальбоа   Ермаков
67’
64’
Бабкин   Баняц
64’
Шуманский   Олейников
64’
Гальдамес   Печенин
46’
Столбов   Ахметов
2тайм
Перерыв
  Вешнер Тичич
45’
+2’
  Олусегун
29’
27’
Рекена
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Бальбоа, Сифас, Олусегун
Запасные: Кастильо, Коледин, Александров, Ермаков, Ивлев, Сидоренко, Грулев, Калинский, Майга, Лесовой, Урванцев, Лукьянов
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Ороз, Рекена, Бабкин, Фернандо, Столбов, Гальдамес, Дани Фернандес, Чарльз, Шуманский
Запасные: Баняц, Витюгов, Ахметов, Хубулов, Фролов, Кокарев, Чернов, Рассказов, Игнатенко, Евгеньев, Печенин, Олейников
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoПари НН
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoОлакунле Олусегун
logoЛука Вешнер Тичич
logoДаниил Лесовой
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адиев это не тренер. Пусть идёт чебуреками торговать.
Ответ Дмитрий Петров
Ага и чебуреки никто есть не будет.
Зачем матч тв мучает зрителей такими комментаторами?) как можно этих двух товарищей ставить в эфир. В чем мы так провинились 😁
Ответ cvtfvz2ztn
Аксенов какой-то прям всегда ни о чем, даже вон шутки не выкупил чела из Новгорода

Но мне скорее сегодня больше не зашел Моссаковский на матче Ахмат Акрон
Кредит доверия Шпилевскому начинает приносить плоды
Ответ ШарКий вояж в ТуЛузу
во втором тайме игра намного лучше пошла, видно идеи есть у него, и результат потихоньку приходит. Всяко интереснее автобусника Адиева
Ответ Роман Грожан
У него кроме идей есть еще и нюх на игроков. Опорника Сарфо перетащил, Сифаса подписал, Олусегуна махнул не глядя на пока еще закрытое в Краснодаре открытие сезона, а еще дает играть молодым парням – в итоге более полсостава сменил и начал полегоньку переламывать адовую ситуацию
Ну это днище, а не игра.
Адиев не тренер, Божин не футболист. Обоих ссаной метлой из клуба
Ответ green-white-blue
К сожалению Самару бы спасла только смена тренера, но видимо никому не нужно

Есть хороший игроки с которыми можно ставить футбол, а не это
Матч окончен, твоя команда пролетела 0-3 и ты «блин» идешь довольный, улыбаешься, поздравляешь соперника, Игнатенко идика ты на три буквы, 300 млн за продление он хочет, счастливого тебе пути в другом месте.
Я на любительском уровне играя не могу себе позволить быть довольным поражению…
Федя Дрищев конечно постарался ,кто бы ещё такого тренеришку надыбал.
Адиев после игры опять будет ныть не про то Место КС в таблице
40 пропущенных голов Магомед - это позор твоей тренерской голове!
Опять обдристались "Крылья".Молодец Мага,величайний тренеришка!!!!Давно такого в "Крыльях" не было.
Мага домомо-о-о-ой!!!!!
Вообще главными арбитрами можно уже считать тех кто сидит на Варе, а не того кто в поле бегает. Они могут докопаться до любого момента в штрафной, а могут и не докопаться)
Ответ maitrea
Чем он лучше, кто на Варе сидит? Такая же собака , сколько падений в поле было, легковесных фолов он не замечал, а решение вар он подтвердил, так мог пенальти поставить на Столбове, когда его слегка придержали, двоякие стандарты
Ответ maitrea
Действительно, в поле вообще не нужен.
Троих на вар, один за ауты/угловые, второй штрафные/офсайды, третий за голы, пусть свистят из комнаты…
Ну а так это уже даже на клоунада, а психушка какая то
Нормальное руководство давно уже убрало бы это недоразумение во главе команды, но видимо такое же и руководство.
Судьба крыльев получается уже решена…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
35 минут назад
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
41 минуту назад
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
сегодня, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
сегодня, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
сегодня, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
сегодня, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
сегодня, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
сегодня, 21:41
«Лацио» обыграл «Милан» – 1:0. Исаксен забил единственный гол
сегодня, 21:41
Игор Тудор: «За 15 лет работы тренером ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение. Думаю только о завтрашней тренировке»
сегодня, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
53 минуты назад
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
сегодня, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
сегодня, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
сегодня, 22:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» проиграл «Лиллю»
сегодня, 21:39
Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»
сегодня, 21:32
Лапорта близок к победе на выборах президента «Барсы» – уже празднует вместе со своими сторонниками
сегодня, 21:31ВидеоСпортс"
Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
сегодня, 21:18
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
сегодня, 21:13Фото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Лейпциг», «Вердер» уступил «Майнцу»
сегодня, 20:26
Рекомендуем