Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF

Финалиссима Аргентины с Испанией отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Финалиссима между сборными Аргентины и Испании отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.

«После долгих обсуждений между УЕФА и организаторами в Катаре сегодня было объявлено, что из-за текущей политической ситуации в регионе отменена Финалиссима между победителями чемпионата Европы 2024 сборной Испании и Кубка Америки сборной Аргентины не может состояться в Катаре 27 марта, как планировалось.

Для УЕФА и организаторов это большое разочарование, что обстоятельства и сроки лишили команды возможности побороться за этот престижный приз в Катаре – стране, которая неоднократно демонстрировала свою способность проводить международные соревнования мирового класса на самых современных объектах. УЕФА выражает особую благодарность организационному комитету и властям Катара за проделанную работу по проведению матча и уверенность в скором возвращении мира в регион.

С твердой решимостью спасти важный матч, несмотря на понятные трудности переноса столь значимой игры в крайне сжатые сроки, УЕФА рассматривал другие возможные альтернативы, но каждая из них в конечном итоге оказалась неприемлемой для Ассоциации футбола Аргентины.

Первый вариант предполагал проведение матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу » в Мадриде в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах (50 на 50). Это обеспечило бы условия мирового класса, достойные такого престижного события, но Аргентина отказалась.

Второй вариант предусматривал проведение Финалиссимы в два этапа – первый матч на «Сантьяго Бернабеу» 27 марта, а второй в Буэнос-Айресе во время международного окна перед чемпионатами Европы и Кубком Америки 2028 года, с повторным разделением квот болельщиков 50 на 50 на матч. Этот вариант также был отклонен.

В конечном итоге УЕФА потребовал от Аргентины гарантии, что, если будет найдена нейтральная площадка в Европе, игра состоится 27 марта, как и планировалось и было объявлено 18 декабря 2025 года, или в альтернативную дату 30 марта. Это предложение также было отклонено.

Аргентина предложила провести матч после ЧМ-2026 , но, поскольку у Испании не было свободных дат, этот вариант пришлось исключить. В итоге, вопреки первоначальному согласованному плану, согласно которому матч должен был состояться 27 марта, Аргентина заявила о своей готовности сыграть исключительно 31 марта, что оказалось невозможным. В результате, к сожалению для УЕФА, этот розыгрыш Финалиссимы отменен.

УЕФА выражает искреннюю благодарность футбольному клубу «Реал Мадрид », организационному комитету и властям Катара за поддержку и сотрудничество в организации этого матча. В случае с «Реалом» их усилия были предприняты в чрезвычайно сжатые сроки. Также выражается благодарность Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за гибкость и готовность адаптироваться ко всем предложенным вариантам на протяжении всего процесса», – говорится в заявлении УЕФА.

