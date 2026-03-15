Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF

Финалиссима между сборными Аргентины и Испании отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.

«После долгих обсуждений между УЕФА и организаторами в Катаре сегодня было объявлено, что из-за текущей политической ситуации в регионе отменена Финалиссима между победителями чемпионата Европы 2024 сборной Испании и Кубка Америки сборной Аргентины не может состояться в Катаре 27 марта, как планировалось.

Для УЕФА и организаторов это большое разочарование, что обстоятельства и сроки лишили команды возможности побороться за этот престижный приз в Катаре – стране, которая неоднократно демонстрировала свою способность проводить международные соревнования мирового класса на самых современных объектах. УЕФА выражает особую благодарность организационному комитету и властям Катара за проделанную работу по проведению матча и уверенность в скором возвращении мира в регион.

С твердой решимостью спасти важный матч, несмотря на понятные трудности переноса столь значимой игры в крайне сжатые сроки, УЕФА рассматривал другие возможные альтернативы, но каждая из них в конечном итоге оказалась неприемлемой для Ассоциации футбола Аргентины.

Первый вариант предполагал проведение матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах (50 на 50). Это обеспечило бы условия мирового класса, достойные такого престижного события, но Аргентина отказалась.

Второй вариант предусматривал проведение Финалиссимы в два этапа – первый матч на «Сантьяго Бернабеу» 27 марта, а второй в Буэнос-Айресе во время международного окна перед чемпионатами Европы и Кубком Америки 2028 года, с повторным разделением квот болельщиков 50 на 50 на матч. Этот вариант также был отклонен.

В конечном итоге УЕФА потребовал от Аргентины гарантии, что, если будет найдена нейтральная площадка в Европе, игра состоится 27 марта, как и планировалось и было объявлено 18 декабря 2025 года, или в альтернативную дату 30 марта. Это предложение также было отклонено.

Аргентина предложила провести матч после ЧМ-2026, но, поскольку у Испании не было свободных дат, этот вариант пришлось исключить. В итоге, вопреки первоначальному согласованному плану, согласно которому матч должен был состояться 27 марта, Аргентина заявила о своей готовности сыграть исключительно 31 марта, что оказалось невозможным. В результате, к сожалению для УЕФА, этот розыгрыш Финалиссимы отменен.

УЕФА выражает искреннюю благодарность футбольному клубу «Реал Мадрид», организационному комитету и властям Катара за поддержку и сотрудничество в организации этого матча. В случае с «Реалом» их усилия были предприняты в чрезвычайно сжатые сроки. Также выражается благодарность Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за гибкость и готовность адаптироваться ко всем предложенным вариантам на протяжении всего процесса», – говорится в заявлении УЕФА.

Аргентина требует провести Финалиссиму на нейтральном поле, иначе игры не будет. Предлагается Рим

Миротворец Трамп помирил ещё две страны - Аргентину и Испанию. Теперь им не придётся сражаться друг с другом на футбольном поле! Главный кандидат на премию мира от ФИФА в 2026 году определён!
Ответ Источник в сборной России
Главное, чтобы он не вошёл "в раж" и не помирил оставшиеся 30-ть сборных, которые планировали участвовать в июне в ЧМ☝️
Ответ Геннадий Тимченко
45 хотели сказать?
Играйте в Катаре, парни, там же американское ПВО, безопасно. Рыжий легко отбивает все атаки и уже почти добился победы.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Американское ПВО - самое сильное и мощное ПВО в мире! Гарантированно сбивает 146% вражеских ракет.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
В Тель-Авиве еще можно, там ПВО еще круче
На Фиште провели бы. Я бы съездил на ласточке...
Ответ NoThanks
На Сочи со Спартаком уже съездили люди. Да и на шайбу с ЦСКА сходили
Ответ volodin
Ну бывает, чо. Щас уже нормально. На Сочи-Краснодар больше 1000 человек было из Краснодара - все прошло шикарно. Погода супер, 20 градусов уже. Стадион большой, комфортный. Погулять есть куда сходить.
Поразительно, при всем обилии средств коммуникации и связи две федерации не смогли найти на огромном (по меркам футбольного поля) голубом шарике место, где можно провести всего-лишь один футбольный матч. А мы тут хотим, чтоб двуногие перестали убивать друг друга штабелями за нефтедоллары, торговые пути и влияние
Ответ Богдан
Да, в футболе бешеные деньги. Всё хвастают увеличением прибыли. Но лучше он не становится.
Ответ Богдан
Особо не хотелось, думаю, обеим сборным играть. Непонятный искусственный титул. Не знаю , что там по деньгам, заплатили бы им за это вообще, или просто крепко руку пожали. Хотя посмотреть было бы любопытно.
Абсолютно ненужный матч, вне зависимости от места проведения.
Ответ dudufufu
Что не так уж и страшно на фоне плодящихся абсолютно ненужных турниров, таких как, например, Лига наций
Ответ dudufufu
Что за бред, я например сотни матчей проходных с ЧМ или ЧЕ не помню, не говоря уже о мусорных товарищеских матчах. А тут 2 топовые команды, победители своего континента играют матч за трофей, до сих пор положительные эмоции от матча Аргентины и Италии, команды отлично сыграли. Или ненужный он потому что там нет одного портка?:)🤣🤣🤣
Не сыграть Ямалю против Месси(
Ответ fedor2026turin
Не сыграть Ямалю против Месси(
Теперь только на чемпионате мира. И сетка этому благоволит.
Последствия этой авантюры Нетаньяху и Трампа мир будет ещё долго ощущать
Ответ XavIniesta2008-2015
Если это авантюра, то как же назвать то, за что мы четыре года ощущаем...
Ответ Ковид 07.10.52
Называйте, как хотите
а чего УЕФА не отстранила Израиль чтобы приблизить мир1?
никому кроме шейхов этот товарняк за много много миллионов оказался не нужен.
вывеска красивая но смысла в матче около нуля
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Смысла в матче около нуля? А какой смысл вы ищете в футбольном матче? Это был бы поединок двух сильнейших команд, могли бы увидеть красивый футбол. Какой еще нужен смысл? Трофеи? А зачем нужны эти железяки? В чем их смысл? Мы так довольно быстро, рассуждая в подобной манере, дойдем до бессмысленности самой жизни)
Ответ Богдан
Не совсем так. Матч как матч. Сыграют? Отлично! Возник геморрой? Про матч предпочли забыть.
Жаль, любопытный матч сорвался. Две очень сильные сборные лишний раз между собой сыграли бы. Не так часто мы видим их противостояния.
Материалы по теме
Аргентина требует провести Финалиссиму на нейтральном поле, иначе игры не будет. Предлагается Рим – но матч могут отменить уже в ближайшие часы
вчера, 23:00
Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде
вчера, 09:44
Аргентина отказалась играть Финалиссиму с Испанией на «Бернабеу» (Гастон Эдул)
12 марта, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
У «Ливерпуля» одна победа в 4 последних матчах – сегодня 1:1 с «Тоттенхэмом» с пропущенным на 90-й. Дальше – «Галатасарай»
5 минут назад
«Тоттенхэм» набрал первое очко при Тудоре – 1:1 с «Ливерпулем». Прервалась 6-матчевая серия поражений
7 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «МЮ» победил «Астон Виллу»
12 минут назад
«Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» – 1:1. Ришарлисон сравнял на 90-й
12 минут назад
Черданцев про момент с Соболевым и Умяровым: «Если игрок просто бежит и по инерции выставляет руки, и другой втыкается, то это даже не нарушение. Карасев справился в целом»
21 минуту назад
Флик о 5:2 с «Севильей»: «Барса» могла сыграть гораздо лучше, прессинговать активнее – в ЛЧ важно делать это правильно. Возвращение Гави – отличная новость»
34 минуты назад
«Спартак» U15 занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале уступили «Эльче»
37 минут назад
«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые за 7 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков, от «Зенита» – 4
41 минуту назад
«Рубин» разгромил «Локомотив» – 3:0! Ненахова удалили в первом тайме, Кузнецов, Тесленко и Вуячич забили
42 минуты назад
Чемпионат России. «Локомотив» крупно уступил «Рубину», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» уступил «Майнцу»
7 минут назадLive
«Комо» – «Рома». 1:1 – Дувикас ответил на гол Малена, Франса удален. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» принимает «Лилль»
21 минуту назад
Дзюба об отмененном голе «Ахмату»: «Когда человек в 40 лет так разгоняется, можно и засчитать было. Болдырев видел, что я как Усэйн Болт разогнался – может, надо было чуть раньше передачу отдать»
23 минуты назад
У Собослаи 4 гола со штрафных в сезоне АПЛ – это рекорд «Ливерпуля». Больше в Премьер-лиге забивали лишь Бекхэм и Робер
47 минут назад
«Бавария» обжаловала удаление Диаса в матче с «Байером»
сегодня, 17:37
Двукратный чемпион мира по Доте нанес символический удар по мячу в матче «Рубина» и «Локо»
сегодня, 17:30Киберспорт
Ракурсы самой жаркой сцены тура – в новом влоге ЦСКА с матча против «Балтики»
сегодня, 17:30ВидеоСпортс"
У «Барсы» 5 побед и ничья в последних матчах – сегодня 5:2 с «Севильей». Дальше – ответная игра с «Ньюкаслом» в 1/8 финала ЛЧ
сегодня, 17:18
Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»
сегодня, 17:15
Рекомендуем