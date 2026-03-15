  • Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Максима Глушенкова за игру против «Спартака» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

«Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей.

Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!

Для меня его игра – полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он... Да просто эгоист! О себе думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет.

Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне.

Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Макс тащит один матч из четырех. А самомнение на уровне лучшего игрока лиги
При этом у него 8+5 с учетом того, что в начале сезона он не всегда выходил в старте
Дельфин тащит из 4х минус 4 , а самомнение на уровне игрока Мира
Абсолютно по делу. Глушенков строит из себя непонятно кого, а играет как понятно что (то самое из проруби). Семак никак не может повлиять на него. Тут либо его продавать, либо тренера менять
Продать можно. Кого только взять на место. Кто этот джинн, который нестабильными перформансами будет делать разницу. Да, Глушенков не самый стабильный игрок, но полезный. Во всяком случае пока окончательно не разноется.
Кого взять? У вас же игрок сборной Бразилии под ним?
Не прибавить, не убавить! Всё в точку!
Да, он вроде бегал назад в этом матче, как раз. Другое дело, что вперёд потом не успевал. Там скоростные и крепкие парни на левом фланге у Спартака были. Но, в целом согласен, что Глушенков много болтает про то, какой он крутой, но реального и ощутимого в Зените он ещё не сделал. 0 трофеев пока.
Очень прикольно слышать про скоростного и крепкого Денисова, которого ругает все кому не лень... И здесь ещё более удивительнее, что даже на фоне никакого Денисова, Глушенков смотрится ещё хуже. Это насколько же он реально плох...
Очень прикольно, что Денисов у вас играет на левом фланге. А ещё прикольнее, что на левом фланге у Спартака играли Дмитриев и Маркиньос, оба скоростные, оба цепкие. А ещё прикольнее, что Левый фланг Спартака - это правый фланг Зенита. А ещё прикольнее, что Глушенков играл именно на правом фланге Зенита и на левом фланге Спартака. А ещё прикольнее, что я это вообще должен все объяснять
После возобновления весенней части чемпионата Макс пока не показывает своей игры, теряется на поле. Много интервью раздал разных, почувствовал себя лучшим, но нужно же доказывать и работать.
Он после перехода из Локо стал намного хуже играть, видимо газовые деньги сыграли свою роль.
С ним попрощаться бы, если по хорошему. Пока не сильно старый. Пользы на поле от него раз через раз, а вот в раздевалке душно от его эгоизма.
Глушенков вчера по ТТД был абсолютно худшим игроком Зенита, Педро абсолютно лучшим игроком по ТТД в матче. Один уедет летом в Наполи, второму и в РПЛ хорошо, потому что в Гавр он не поедет.
Да, неприятно удивил в этом матче. Складывается ощущение, что он специально саботировал матч. В первом тайме все плохо играли, но его просто не было на поле. Семачелло рассудит по-своему разумеется, но я бы на его месте серьёзно спросил у Макса, а что это было, чёрт возьми!
к слову, Максим был на поле и постоянно искал себе удобные свободные зоны, когда надо было обороняться прямо по игроку.
"не было на поле" - образно, а что до его оборонительных действий, одно запомнилось, где он пытался, но у него и здесь не получилось. Это был откровенно не тот Макс Глушенков, который обычно играет, а вот почему так получилось, пусть думает тренер. "...искал себе удобные свободные зоны, когда надо было обороняться..." - интересное наблюдение.
Прав. Парень имеет классные данные, но слишком высокого мнения о себе, а ведь ничего по сути не добился. Ладно бы несколько титулов, званий бомбардира, ассистента, лучшего игрока лиги. Так нет же...
На левом фланге должны играть Мостовой и Педро, а в середине поля Бариос, Вендел и два Джона. ( имею в виду Джон Джона). Глушенков пусть курит бамбук с таким отношением и игрой на футбольном поле.
я вообще удивился, что Моста не выпустили, он бестолковый против автобусов, а вот в таких играх как раз скорость была важна
И он на скамейке рядом Алипом сидел грустный. Я не понял замен Семака и перестановок по позициям. Энрике на правом фланге понятно, но Мантуан на левом, а Мостовой в роли зрителя на лавке. Мантуан и ошибается много, идёт в ободку, а её у него нет и натыкается на игроков. Пенальти не забил в Оренбурге, здесь запорол убойный момент.
С каждым годом все больше звездунов в составе. А "воз" и ныне там (2 место в таблице).
Это система влияет - когда команда хорошо играет ей + пенальти и плохо играет ей +2 пенальти а у тренера спрашивают «Какие выводы после поражения в Оренбурге « - « Надо забивать пенальти « ( это не шутка !!)… все это разлагает
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
вчера, 12:18
Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»
вчера, 11:29
Геннадий Орлов: «Аршавин – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи. Если Сафонов продержится в «ПСЖ» лет 5, то может перекрыть популярность Андрея в Европе»
14 марта, 04:55
25 главных матчей в истории «Зенита»
13 марта, 15:00
