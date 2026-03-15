Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»

Орлов про Глушенкова: эгоист, больше никаких положительных эпитетов.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Максима Глушенкова за игру против «Спартака» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

«Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей.

Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!

Для меня его игра – полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он... Да просто эгоист! О себе думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет.

Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне.

Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень», – сказал Орлов.