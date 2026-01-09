«Валенсия» купила Садика у «Сосьедада» за 4+1 млн евро. Контракт с форвардом – до 2028 года
«Валенсия» купила Умара Садика у «Реал Сосьедад».
Умар Садик вернулся в «Валенсию».
Клуб объявил о трансфере 28-летнего нападающего из «Реал Сосьедад». Стороны заключили контракт до 2028 года.
По информации As, фиксированная сумма сделки составила 4 миллиона евро, а бонусная часть – 1 млн. При этом выплаты 500 тысяч евро добиться легко, а условия выплаты второй половины бонусов считаются трудновыполнимыми.
Садик уже играл за «Валенсию» на правах аренды во второй части сезона-2024/25. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.
Подробную статистику нигерийца можно найти здесь.
Изображение: https://www.valenciacf.com/
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4489 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Валенсии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости