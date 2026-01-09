  • Спортс
«Валенсия» купила Садика у «Сосьедада» за 4+1 млн евро. Контракт с форвардом – до 2028 года

«Валенсия» купила Умара Садика у «Реал Сосьедад».

Умар Садик вернулся в «Валенсию». 

Клуб объявил о трансфере 28-летнего нападающего из «Реал Сосьедад». Стороны заключили контракт до 2028 года. 

По информации As, фиксированная сумма сделки составила 4 миллиона евро, а бонусная часть – 1 млн. При этом выплаты 500 тысяч евро добиться легко, а условия выплаты второй половины бонусов считаются трудновыполнимыми. 

Садик уже играл за «Валенсию» на правах аренды во второй части сезона-2024/25. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. 

Подробную статистику нигерийца можно найти здесь

Изображение: https://www.valenciacf.com/

