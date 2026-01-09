Арне Слот: «Ливерпуль» удерживал «Арсенал» на его половине во 2-м тайме. Я немного разочарован тем, что не удалось победить. Мы показали, что способны играть на равных с кем угодно»

Слот про ничью с «Арсеналом»: «Ливерпуль» не выпускал их со своей половины.

Арне Слот удовлетворен игрой «Ливерпуля» против «Арсенала » (0:0).

«В первом тайме соперник больше времени провел на нашей половине. Это привело к нескольким моментам после навесов, но ничего серьезного. Во втором тайме все было наоборот. Но уже не в первый раз нам не хватало только одного – большего количества моментов, учитывая владение мячом. Но я очень доволен тем, как мы сыграли против находящегося в хорошей форме «Арсенала».

В первом тайме мы на некоторых отрезках показывали, насколько хороши с мячом. Во втором тайме мы владели им больше и удерживали соперника на его половине. Наш лучший момент стал следствием 15 или 20 передач. В конечном счете я немного разочарован тем, что мы не победили, но игра удалась.

Я уже 150 раз говорил, что против определенных стилей мы играем очень хорошо, против других нам тяжело. Возможно, это было видно и сегодня: когда «Арсенал» играл низким блоком, у нас были проблемы. Это одна из причин, по которым мы отстаем от него на столько очков. Хорошо, что мы показали, что способны играть на равных с любым клубом Англии, а то и Европы», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».