Кин о Мартинелли: «Полное позорище. Со мной такое случалось: я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Надеюсь, Габриэл извинится перед Брэдли»

Кин о Мартинелли в конце матча с «Ливерпулем»: позорное поведение.

Бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин назвал позором поведение Габриэла Мартинелли в конце матча с «Ливерпулем» (0:0).

Вингер «Арсенала» пытался вытолкнуть травмированного Конора Брэдли за пределы поля.

«Мне это совершенно не понравилось. Со мной такое случалось: я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Это недопустимо. Мы знаем футбол, Брэдли – хороший парень.

Бросать в него мяч, нависать над ним и слегка заехать коленом – он пытался силой заставить его подняться. Такое поведение – полное позорище. Он молодец, что сам откатился в сторону.

Надеюсь, Мартинелли пересмотрит этот эпизод и извинится за него. Это очень плохо», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Кин, вероятно, вспомнил момент, когда получил серьезную травму в результате столкновения Альф-Инге Холандом в матче с «Лидсом» в 1997 году. Тогда будущий отец Эрлинга Холанда посчитал, что Кин симулирует и призвал его подняться. Спустя несколько лет Холанд-старший, перешедший в «Ман Сити», получил от Кина жесткий удар шипами в колено в манчестерском дерби. Ирландец тогда серьезно травмировал норвежца.