Фабрицио Романо: «Хави с радостью поработал бы в АПЛ, он готов вернуться к работе, но насчет переговоров с «МЮ» я ничего не слышал»
Хави хочет потренировать в АПЛ.
Фабрицио Романо высказался о потенциальном интересе «Манчестер Юнайтед» к Хави.
«Пока я не слышал ничего насчет возможных переговоров. «МЮ» начал поиск тренера, и мы посмотрим, что будет дальше. На текущий момент никакой конкретики нет.
Я могу сказать, что Хави с радостью поработал бы в АПЛ. Он чувствует готовность вернуться к работе и написать новую главу после ухода из «Барселоны» и перерыва. Он готов и согласен работать в АПЛ, но я пока ничего не слышал о переговорах между ним и «МЮ», – сказал журналист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
