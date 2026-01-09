Фабрицио Романо: «Хави с радостью поработал бы в АПЛ, он готов вернуться к работе, но насчет переговоров с «МЮ» я ничего не слышал»

Хави хочет потренировать в АПЛ.

Фабрицио Романо высказался о потенциальном интересе «Манчестер Юнайтед » к Хави .

«Пока я не слышал ничего насчет возможных переговоров. «МЮ» начал поиск тренера, и мы посмотрим, что будет дальше. На текущий момент никакой конкретики нет.

Я могу сказать, что Хави с радостью поработал бы в АПЛ. Он чувствует готовность вернуться к работе и написать новую главу после ухода из «Барселоны» и перерыва. Он готов и согласен работать в АПЛ , но я пока ничего не слышал о переговорах между ним и «МЮ», – сказал журналист.