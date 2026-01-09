  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов – 3 млн евро
16

«Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов – 3 млн евро

«Крузейро» будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро после побед в турнирах.

Названы условия выплаты бонусов за Жерсона

Ранее стало известно, что «Зенит» согласился продать полузащитника «Крузейро» за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов. Игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу

По информации журналиста Вене Казагранде, бразильский клуб будет платить 500 000 евро каждый раз, когда выигрывает чемпионат Бразилии, Кубок страны, Кубок Либертадорес, клубный чемпионат мира или Межконтинентальный кубок. При этом суммарный лимит бонусных выплат составляет 3 миллиона евро, как и сообщалось ранее. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4480 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
logoЗенит
logoКрузейро
возможные трансферы
деньги
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoКубок Либертадорес
logoКубок Бразилии
logoчемпионат мира среди клубов
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
9 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
15 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
19 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
36 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
48 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
43 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
43 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
49 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
8 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
12 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
19 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
23 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
43 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
43 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59