«Крузейро» после трансфера Жерсона будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро за победы в чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и КЧМ. Лимит бонусов – 3 млн евро

«Крузейро» будет платить «Зениту» по 500 тысяч евро после побед в турнирах.

Названы условия выплаты бонусов за Жерсона .

Ранее стало известно, что «Зенит » согласился продать полузащитника «Крузейро » за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов. Игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу .

По информации журналиста Вене Казагранде, бразильский клуб будет платить 500 000 евро каждый раз, когда выигрывает чемпионат Бразилии, Кубок страны, Кубок Либертадорес , клубный чемпионат мира или Межконтинентальный кубок. При этом суммарный лимит бонусных выплат составляет 3 миллиона евро, как и сообщалось ранее.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .